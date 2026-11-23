Ado E-bike vừa chính thức ra mắt dòng xe đạp trợ lực điện Ado A30 Air tại thị trường Việt Nam. Xe có giá 29,99 triệu đồng, được mô tả sở hữu phong cách thể thao kết hợp thiết kế năng động và công nghệ trợ lực.

Ado A30 Air được trang bị khung sườn bằng chất liệu hợp kim nhôm.

Khối lượng xe khoảng 21 kg. Ado A30 Air sử dụng vành căm, trang bị phanh đĩa thủy lực cho bánh trước và bánh sau.

Chiều cao yên có thể thay đổi, tuy nhiên hãng khuyến nghị chiều cao người lái nên trong khoảng 1,5-2 mét.

Yên sau có tải trọng tối đa 25 kg.

Cận cảnh cùm công tắc trang bị cho chiếc xe đạp trợ lực điện. Xe còn được trang bị một màn hình đạt chuẩn kháng nước IPX7.

Mẫu xe đạp trợ lực điện sử dụng dây curoa để truyền động.

Ở trục sau của xe là motor điện 36 V 250 W với mô-men xoắn 42 Nm. Hệ thống trợ lực điện trên Ado A30 Air sử dụng cảm biến mô-men xoắn (Torque Sensor), ghi nhận lực đạp của người dùng và điều chỉnh mức hỗ trợ tương ứng.

Cận cảnh gói pin trang bị cho Ado A30 Air, lắp tại vị trí phía dưới khung xe.

Ado A30 Air vẫn có khả năng gấp gọn, để vừa cốp sau trên phần lớn ôtô phổ thông.

Ado A30 Air được công bố giá bán lẻ tham khảo từ 29,99 triệu đồng. Mảng xe đạp trợ lực điện tại Việt Nam lúc này đang phát triển âm thầm với nhiều sản phẩm đa dạng, cung cấp giải pháp di chuyển hàng ngày hoặc khám phá cuối tuần. VinFast DrgnFly cũng là mẫu xe đạp trợ lực điện đáng chú ý, hiện có giá 18,69 triệu đồng.