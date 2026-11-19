Hệ thống 8 thang máy mới được đưa vào sử dụng tại 7 nhà ga trên cao của tuyến metro số 1 TP.HCM, gồm ga An Phú, Tân Cảng, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Khu Công nghệ cao và Đại học Quốc gia.

Trong đó, ga An Phú được lắp đặt 2 thang máy (một ở khu vực dải phân cách Võ Nguyên Giáp và một ở vỉa hè đường Song Hành).

Được triển khai từ tháng 5/2026, dự án lắp đặt thang máy có tổng vốn đầu tư khoảng 53,4 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

2 thang máy được lắp đặt giúp ga An Phú đóng vai trò trung chuyển, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến xe buýt.

Mỗi thang máy có tải trọng 1.000 kg với sức chứa khoảng 13 người. Bên trong thang máy được trang bị camera an ninh, bảng thông tin hướng dẫn và hệ thống loa thông minh.

Bên cạnh thang máy, dự án còn bổ sung các đường dốc thoải và đường dành cho người khiếm thị, tạo lối đi an toàn và dễ dàng cho người cao tuổi, người khuyết tật.

Việc đưa vào sử dụng hệ thống này mang lại sự linh hoạt cho hành khách khi có nhiều lựa chọn di chuyển hơn, thay vì chỉ dùng thang bộ như trước đây.

Hệ thống thang máy mới lắp đặt nhằm tối ưu hóa khả năng tiếp cận nhà ga, đặc biệt hỗ trợ cho người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và phụ nữ mang thai.

Dù thang đã hoạt động từ 17/11, lượng khách sử dụng thang máy tại các ga khá ít do thói quen của người dân chưa kịp thay đổi.

Bà Kim (phường Thủ Đức) cho biết đây là lần đầu bà sử dụng thang máy tại cầu vượt bộ hành ga Bình Thái. "Thang máy giúp tôi di chuyển nhanh và tiện lợi hơn khi mang vác đồ nặng", bà chia sẻ. Đồng thời, bà đề xuất bên trong thang máy nên được trang bị thêm quạt gió, máy lạnh giúp không khí được lưu thông hơn.

Kết nối liền mạch với cầu bộ hành có mái che, người sử dụng có thể di chuyển đến nhà ga thuận tiện, tránh được ảnh hưởng của thời tiết.

Với 66.000 lượt khách đi Metro Bến Thành - Suối Tiên mỗi ngày, hệ thống 8 thang máy được kỳ vọng sẽ san sẻ đáng kể áp lực di chuyển, tạo điều kiện cho đa dạng đối tượng sử dụng phương tiện công cộng này.