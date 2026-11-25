Ghi nhận tại 7 dự án cầu vượt sông Hồng tại Hà Nội trong tháng 11, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027. Các công trình này góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, tăng kết nối giữa các khu vực, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo số liệu UBND TP Hà Nội cập nhật đến đầu tháng 11, 7 dự án cầu vượt sông Hồng có tiến độ thi công khác nhau. Cầu Hồng Hà hoàn thành 53,4% khối lượng, cầu Mễ Sở 50,1%, cầu Trần Hưng Đạo 54,2%, cầu Tứ Liên 26,8%, cầu Ngọc Hồi 26%, cầu Thượng Cát 20% và cầu Vân Phúc 35,6%. Đồ hoạ: Đinh Hà.

1. Cầu Tứ Liên: Sau khi khởi công ngày 19/5/2025, đến nay việc bàn giao mặt bằng dự án cơ bản hoàn tất. Các nhà thầu triển khai 15 mũi thi công trên toàn tuyến. Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, khối lượng thực hiện dự kiến đạt khoảng 35-40%.

Tính đến tháng 11/2026, các hạng mục gồm trụ tháp chính, cầu dẫn, nút giao và hầm chui đang được thi công đồng thời. Ở hai trụ tháp chính, nhà thầu đã làm xong cọc khoan nhồi và bệ trụ, hiện tiếp tục xây thân tháp, dầm ngang cùng các hạng mục liên quan.

Bên cạnh cầu chính, các hạng mục cầu dẫn và đường kết nối ở hai đầu tuyến cũng được thi công tại nhiều vị trí. Ở khu vực Nghi Tàm và Trường Sa, các mũi thi công đang xử lý nền móng, làm bệ trụ, thân trụ, hầm chui và các công trình kết nối.

Dự án cầu Tứ Liên có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn hai đầu là 5,15 km, điểm đầu nối với đường Nghi Tàm (phường Tây Hồ), điểm cuối giao với đường Trường Sa (xã Đông Anh). Cầu chính dùng kết cấu dây văng, dài khoảng 1 km, rộng 43 m.

2. Cầu Trần Hưng Đạo: Dự án có tỷ lệ thực hiện cao nhất trong nhóm 7 cầu vượt sông Hồng. Giá trị xây lắp của dự án hiện đạt hơn 3.366 tỷ đồng, tương ứng 54,2% giá trị hợp đồng.

Tính đến đầu tháng 11/2026, dự án cầu Trần Hưng Đạo đã xong toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính. 5 trụ cầu chính giữa sông cơ bản hoàn thiện phần kết cấu.

Cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 10/2025. Dự án dài khoảng 4,18 km, nối khu vực trung tâm Hà Nội với phía Đông thành phố. Theo tiến độ được giao, dự án cần hoàn thành trước ngày 30/6/2027.

3. Cầu Ngọc Hồi: Dự án có tổng mức đầu tư 11.844 tỷ đồng, chiều dài khoảng 7,5 km, trong đó đoạn qua TP Hà Nội khoảng 5,2 km và đoạn qua tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3 km. Hiện dự án còn 0,53 ha mặt bằng chưa bàn giao tại xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên). Sản lượng thi công đạt gần 26%.

Để đảm bảo tiến độ, các nhà thầu gồm Công ty Trung Chính, Đèo Cả, Licogi18, Thành Huy và Delta đã huy động 18 mũi thi công. Các mũi này đang làm mặt bằng đúc dầm, đường công vụ, khoan cọc nhồi phần cầu dẫn, đúc và lao lắp dầm, đồng thời thi công bệ trụ và thân trụ.

Khi kết nối đồng bộ với các tuyến đường dẫn và Vành đai 3,5, công trình có vai trò tăng cường năng lực vận tải giữa Hà Nội và Hưng Yên.

4. Cầu Mễ Sở: Công trình dài khoảng 2,024 km, đi qua đê Hữu Hồng và đê Tả Hồng, điểm đầu tại xã Hồng Vân (TP Hà Nội), điểm cuối tại xã Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên). Cầu rộng 24,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn cho xe máy, xe thô sơ bố trí ở hai bên. Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 4.900 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 11, khối lượng thi công cầu Mễ Sở đạt hơn 50%. Tại khu vực cầu chính, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi đã hoàn thành. Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công bệ trụ, thân trụ và các hạng mục kết cấu nhịp.

Các nhà đầu tư dự kiến thông xe kỹ thuật cầu vào tháng 7/2027. Cầu Mễ Sở là công trình quan trọng trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Dự án tạo thêm một hướng vượt sông Hồng ở phía Nam, qua đó tăng kết nối giữa Hà Nội với Hưng Yên và hệ thống giao thông liên vùng.

5. Cầu Thượng Cát: Dự án có tổng chiều dài hơn 5,2 km, gồm phần cầu chính dài khoảng 3,9 km - trong đó đoạn vượt sông Hồng dài 780 m với ba nhịp lớn. Hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 1,3 km, điểm đầu kết nối với đường Kỳ Vũ tại phường Thượng Cát và điểm cuối giao với Quốc lộ 23B tại xã Thiên Lộc. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng.

Tại dự án cầu Thượng Cát, mặt bằng giai đoạn đầu cơ bản đã bàn giao. Theo quyết định điều chỉnh, dự án cần thu hồi thêm khoảng 1,77 ha đất. Phường Thượng Cát đã giải phóng xong một phần diện tích, còn xã Thiên Lộc đang tiếp tục điều tra, khảo sát và kiểm đếm phần còn lại. Hiện nhà thầu đã triển khai 11 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 20% giá trị hợp đồng.

Cầu Thượng Cát là công trình then chốt khép kín tuyến Vành đai 3,5, kết nối khu vực đô thị trung tâm với các vùng phía Bắc sông Hồng. Khi đưa vào khai thác, cầu sẽ góp phần giảm tải cho cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân, giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô.

6. Cầu Hồng Hà: Dự án đang có tiến độ thi công tích cực trong tháng 11 với giá trị xây lắp gần 2.126 tỷ đồng, tương ứng 53,4% giá trị hợp đồng, vượt kế hoạch điều chỉnh 0,9 điểm phần trăm.

Hình ảnh tại công trường cầu Hồng Hà những ngày đầu tháng 11, đơn vị thi công đã hoàn thành toàn bộ 941 cọc khoan nhồi, 69/70 bệ trụ và thi công thân trụ tại 63/70 vị trí.

Cầu Hồng Hà và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 6 km, được khởi công từ ngày 31/10/2025, với tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng phía Tây Bắc Hà Nội, đồng thời giảm tải cho các cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Thăng Long.

7. Cầu Vân Phúc: Dự án đạt sản lượng thi công khoảng 35%, tuy nhiên phải giải phóng thêm khoảng 1,48 ha mặt bằng, gồm 0,9 ha tại xã Phúc Lộc và 0,58 ha tại xã Phúc Thọ. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đang phối hợp với UBND 2 xã điều tra, khảo sát và kiểm đếm phần diện tích bổ sung này.

Cầu Vân Phúc có tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng, là công trình đóng vai trò mở thêm hướng kết nối giữa khu vực phía Tây Bắc Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Các nhà thầu đang đẩy mạnh các hạng mục cầu chính dưới sông, cầu cạn, cầu dẫn và các cầu trên tuyến.

Toàn tuyến dài khoảng 7,77 km, trong đó phần cầu vượt sông Hồng dài gần 3 km, thiết kế 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với tốc độ thiết kế 80 km/h. Đoạn đường nối từ cầu Vân Phúc đến Quốc lộ 32 nền đường rộng 32 m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.