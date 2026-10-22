Cận cảnh 500m đường phố ở Lâm Đồng bị sụt lún, sạt trượt nghiêm trọng

Ngày 22/10, ông Ngô Đức Trọng, Bí thư Đảng ủy phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng), cho biết thời gian qua, sau nhiều trận mưa kéo dài, đường Trần Hưng Đạo đã bị sạt trượt thêm sau nhiều năm bị sụt lún nhưng chưa khắc phục.

Hiện tại, vết sạt trượt, sụt lún đã kéo dài khoảng 500m, mặt đường bị chênh cao hơn 40cm.

Đường sụt lún nghiêm trọng với những vết nứt toác lớn nằm ngay giữa mặt đường.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường bị sạt trượt nghiêm trọng dài khoảng 500m. Mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, các mảng nhựa đường gãy vỡ, bong tróc. Một số vị trí sụp xuống, tạo thành rãnh sâu gần 1m; nhiều đoạn biến dạng, gồ ghề, xuất hiện các hõm sâu.

Tình trạng sụt lún, sạt trượt tại tuyến đường Trần Hưng Đạo đã xảy ra từ năm 2018 và ngày càng nghiêm trọng.

Theo người dân, sau đợt mưa lớn ngày 8/10 vừa qua, khối trượt dịch chuyển, tách khỏi nền đường, tạo độ chênh cao so với mặt đường hơn 40cm.

Những vết nứt ngày càng mở rộng và sâu.

Trong 3 ngày theo dõi gần nhất, khối trượt tiếp tục dịch chuyển khoảng 8-10cm mỗi ngày. Sau những trận mưa gần đây, tình trạng sụt trượt tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt đường bị băm nát hoàn toàn.

Ông Trọng cho biết thêm, tình trạng sụt trượt trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ nút giao đường Tô Hiến Thành đến nút giao đường Nguyễn Trung Trực, xuất hiện từ tháng 8/2018 cho đến nay.

Tình trạng sụt lún, sạt trượt tại đường Trần Hưng Đạo ngày càng diễn biến phức tạp.

Đây là tuyến đường thuộc dự án nối khu trung tâm thị xã Gia Nghĩa với Trung tâm hành chính tỉnh Đắk Nông trước đây. Công trình hoàn thành cuối năm 2012, được bàn giao cho UBND thị xã Gia Nghĩa (cũ) quản lý, vận hành vào ngày 8/8/2014.

Cơ quan chức năng rào chắn, cảnh báo người dân không được qua lại nơi này để đảm bảo an toàn.

Từ năm 2018, chính quyền địa phương đã phát hiện các vết nứt, dấu hiệu sụt trượt và triển khai biện pháp bảo đảm an toàn. Trong giai đoạn 2019-2024, tình trạng này tiếp tục xảy ra, rõ hơn vào mùa mưa.

Năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông (cũ) giao cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trạng, đề xuất kinh phí sửa chữa tạm thời. Chính quyền TP. Gia Nghĩa trước đây đã vá các vị trí lún, nứt bằng bê tông xi măng, tổ chức cho xe máy và ôtô con di chuyển trên phần đường phía ta luy dương, đồng thời rào chắn phần đường còn lại.

Theo ông Trọng, địa phương đã báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian chờ triển khai dự án, UBND phường Nam Gia Nghĩa đã thực hiện các biện pháp xử lý tạm thời như vá vết nứt bằng bê tông xi măng, phát quang, dọn cỏ và khơi thông rãnh thoát nước nhằm hạn chế nước mưa thấm vào các khe nứt. Tuy nhiên, tình trạng sụt trượt tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước nguy cơ mất an toàn, địa phương đã lập rào chắn, cấm người và phương tiện đi lại qua khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời hướng dẫn phương tiện di chuyển theo tuyến thay thế.

Ông Hà Sỹ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng cho hay, hiện tại, UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho đơn vị thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đường trên. Riêng sự cố sụt lún đường Trần Hưng Đạo ở phường Nam Gia Nghĩa đã xác định được nguyên nhân. Về trách nhiệm, ngày trước đoạn đường này do TP. Gia Nghĩa quản lý còn hiện nay do phường Nam Gia Nghĩa quản lý. Đơn vị chưa nhận quản lý đường này.

“Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện thuê tư vấn, lập đề cương nhiệm vụ để lựa chọn đơn vị tư vấn và tiến hành dự án cải tạo, nâng cấp đoạn đường trên”, ông Sơn cho biết thêm.