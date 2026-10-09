Cận cảnh 3 trận địa pháo hoa chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Những ngày qua, Tập đoàn Sun Group đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) cấp tập triển khai bố trí các trận địa pháo hoa, vận chuyển, kiểm tra và bảo vệ nghiêm ngặt số lượng pháo hoa theo kế hoạch, sẵn sàng cho các màn trình diễn thăng hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán trong đêm 10/10.

Công tác bố trí trận địa pháo tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây được các lực lượng triển khai khẩn trương.

Cầu phao và các phương tiện nổi được sử dụng để tạo mặt bằng phục vụ vận chuyển, lắp đặt và cố định hệ thống pháo.

Khu vực pháo hoa được bảo vệ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các trận địa.

Theo kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, trận địa pháo hoa sẽ được bố trí trước Bưu điện Hà Nội, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, với 350 giàn pháo gồm pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm được quây rào để chuẩn bị trận địa

Theo kế hoạch, Tập đoàn Sun Group sẽ tài trợ 3 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô, hứa hẹn mang đến “bữa đại tiệc ánh sáng” tưng bừng kéo dài 15 phút, từ 21h00 đến 21h15 ngày 10/10/2026. Hình ảnh tại hồ Văn Quán.

Trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng.

Trận địa số 2 tại khu vực phố Quảng Khánh (phường Tây Hồ) có lượng pháo tầm cao lớn nhất đợt này với 1.800 quả, cùng 475 quả pháo tầm thấp.

Lần đầu tiên, người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng 200 quả pháo nổ nước kết hợp 900 giàn hỏa thuật dàn trải trên mặt hồ Tây, tạo nên “vũ điệu ánh sáng” ngoạn mục trên sóng nước.

Trước đó, tập đoàn này từng ghi dấu ấn khi tài trợ chương trình nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” kỷ niệm thành công Đại hội XIV của Đảng và 96 năm Ngày thành lập Đảng với kỷ lục gần 10.000 đơn vị pháo hoa.

Tính chung cả ba trận địa, Sun Group tài trợ gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại. Cùng khai hỏa lúc 21h, ba điểm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội, mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.