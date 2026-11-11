Cận cảnh 2 tuyến đường nghìn tỷ 'nằm chờ' sân bay Long Thành vận hành

Video: Hai tuyến đường nghìn tỷ kết nối sân bay Long Thành.

Chưa đầy 2 tháng nữa, Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 dự kiến được đưa vào khai thác thương mại. Trong khi nhiều hạng mục bên trong sân bay đang được đẩy nhanh tiến độ, hai tuyến đường giao thông kết nối T1 và T2 đã hoàn thành xây dựng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách khi sân bay vận hành.

Dự án xây dựng hai tuyến đường T1 và T2 được khởi công từ tháng 7/2023, có tổng mức đầu tư hơn 2.630 tỷ đồng, thời gian thi công theo hợp đồng là 885 ngày. Đây là hai trục giao thông quan trọng, kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trong đó, tuyến T1 được xác định là trục giao thông chính dẫn vào sân bay Long Thành. Tuyến đường dài khoảng 3,8 km, điểm đầu từ cổng phía tây sân bay, kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51 và điểm cuối khớp nối với tỉnh lộ 25C.

Tuyến T1 đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt hệ thống biển báo, sơn vạch kẻ đường và chỉnh trang cảnh quan. Hệ thống cây xanh hai bên tuyến cũng được trồng đồng bộ.

Từ sân bay Long Thành, phương tiện lưu thông theo tuyến T1 sẽ đến nút giao sân bay, nơi kết nối với tuyến T2 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tại đây, các phương tiện có thể lựa chọn hướng di chuyển phù hợp thông qua các nhánh đường kết nối.

Hiện tuyến T1 đã được đưa vào khai thác, phục vụ phương tiện ra vào khu vực sân bay Long Thành. Trong thời gian sân bay chưa chính thức khai thác thương mại, tuyến đường đóng vai trò vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư và các cấu kiện siêu trường, siêu trọng phục vụ thi công dự án.

Nếu T1 đảm nhiệm vai trò trục đường dẫn chính, tuyến T2 là hướng kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến đường dài khoảng 3,5 km, chạy song song với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, được thiết kế 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn cao tốc với vận tốc thiết kế 100 km/h.

Điểm nhấn của tuyến T2 là nút giao kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Công trình có kết cấu nhiều tầng, tổ chức các nhánh kết nối với những trục giao thông quan trọng trong khu vực.

Đáng chú ý, nút giao này còn liên thông với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy phía dưới, hình thành tổ hợp giao thông kết nối nhiều hướng. Các nhánh cầu nhập vào cao tốc đã hoàn thiện, chờ kết nối đồng bộ khi sân bay Long Thành đi vào vận hành.

Khi được đưa vào khai thác, tuyến T2 sẽ tạo hướng tiếp cận sân bay từ TP.HCM, khu công nghiệp Nhơn Trạch và các địa phương lân cận. Đây cũng là trục giao thông quan trọng giúp kết nối sân bay với mạng lưới cao tốc, phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Với việc hoàn thành hai tuyến T1 và T2 cùng các nút giao trọng điểm, sân bay Long Thành sẽ có thêm hệ thống đường bộ kết nối trực tiếp với các tuyến giao thông huyết mạch trong khu vực. Công trình được kỳ vọng góp phần phân luồng phương tiện, tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển giữa sân bay với TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận.

Về lâu dài, hai tuyến đường này còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển đô thị và hoạt động logistics dọc trục giao thông xung quanh sân bay Long Thành.