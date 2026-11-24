Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài khoảng 2,27km có mặt cắt ngang 50m, với tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng. Sau khi tuyến đường được thông xe kỹ thuật ngày 28/8 vừa qua, các nhà thầu tiếp tục tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, trọng tâm là hai cầu vượt tại các nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh.

Ghi nhận của Người Đưa Tin trên công trường, các nhà thầu đang dồn lực thi công thần tốc hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh với quyết tâm hoàn thành trong tháng 12/2026.

Ngày 28/8 vừa qua, đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài khoảng 2,27km, mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng chính thức được thông xe kỹ thuật.

Đến nay, hai cầu vượt tại các nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh hiện đang được các nhà thầu tiếp tục tập trung hoàn thiện.

Trên công trường, hàng loạt máy móc, thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân được huy động, tổ chức thành nhiều mũi thi công. Các đơn vị tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ những hạng mục kết cấu chính và công trình phụ trợ.

Cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh được xây dựng nhằm tổ chức giao thông khác mức tại nút giao có mật độ phương tiện lớn, giảm xung đột giữa các dòng xe lưu thông trên các trục đường chính.

Sau nhiều tháng thi công, hệ thống cọc, mố và trụ cầu đã hoàn thành, đã đổ bê tông mặt cầu dài hơn 200m, các nhà thầu chuyển trọng tâm sang thi công kết cấu phần trên và triển khai những hạng mục liên quan.

Dù phải tổ chức thi công trong điều kiện mặt bằng hạn chế, lưu lượng phương tiện qua nút giao luôn ở mức cao, các đơn vị vẫn bố trí nhiều mũi thi công đồng thời.

Công tác lắp đặt kết cấu dầm được xác định là một trong những phần việc quan trọng, liên quan trực tiếp đến tiến độ hoàn thành cầu.

Các công đoạn được tính toán, phối hợp chặt chẽ, nhất là những hạng mục kết cấu đòi hỏi độ chính xác cao.

Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tại nhiều vị trí nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh được đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Khi hoàn thành, các công trình sẽ đồng bộ hệ thống tuyến đường Vành đai 1, kỳ vọng góp phần tổ chức lại giao thông tại những nút giao lớn, tăng khả năng lưu thông trục hướng tâm và giảm xung đột giữa các dòng phương tiện.