Chiều 17/11, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại khu vực hồ Sông Ray (xã Sông Ray, TP Đồng Nai), nhiều thửa đất nằm quanh lòng hồ được trồng cây, một số vị trí xuất hiện nhà ở, công trình phụ và hồ bơi, tạo nên cảnh quan giống một khu nghỉ dưỡng.

Khu vực được chính quyền yêu cầu kiểm tra gồm 15 thửa đất thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, có tổng diện tích khoảng 4,37ha, được cấp quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ).

Tại thửa đất số 477, một căn nhà được xây dựng với thiết kế mang dáng dấp khu nghỉ dưỡng nằm giữa khu đất xanh, bên cạnh là hồ bơi.

Phía trước căn nhà, khu đất rộng được phủ cỏ xanh, kéo dài ra sát mặt hồ Sông Ray. Đáng chú ý, tại đây còn có một khu vực được bố trí giống bến neo đậu thuyền nhỏ, hướng ra lòng hồ.

Theo người dân địa phương, căn nhà này xuất hiện khoảng 3 năm nay. Thỉnh thoảng, có du khách đến khu vực vui chơi. Xung quanh hồ Sông Ray cũng có nhiều hộ dân sinh sống, trồng cây công nghiệp và hoa màu.

Liên quan đến khu đất trên, ngày 16/11, UBND TP Đồng Nai ban hành Văn bản số 13475/UBND-KTN, yêu cầu kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray.

Theo văn bản, khu đất được yêu cầu kiểm tra có diện tích khoảng 4,37ha, gồm 15 thửa đất số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297 và 295, cùng thuộc tờ bản đồ địa chính số 90, xã Sông Ray. Các thửa đất này do bà Trần Thị Thanh Nhàn được cấp quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch, hồ sơ đất đai và tình hình xây dựng tại khu vực.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, địa phương phải đối chiếu quy định pháp luật để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, xây dựng (nếu có); đồng thời buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo đúng quy định.

UBND xã Sông Ray có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về UBND TP Đồng Nai trước ngày 22/11/2026. Thành phố cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, không hợp thức hóa vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh và công bằng trong thực thi pháp luật.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Sông Ray cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của thành phố, địa phương đã thành lập tổ kiểm tra do một Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, với sự tham gia của đại diện các phòng, ban liên quan.

Tổ kiểm tra phối hợp Văn phòng Đăng ký đất đai Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ rà soát hồ sơ pháp lý, quy hoạch, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và xây dựng tại 15 thửa đất. Kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo thành phố theo thời hạn được giao.

Theo lãnh đạo xã, trước Tết Nguyên đán năm 2026, sau khi phát hiện tình trạng dựng hàng rào tôn tại khu vực này, lực lượng chức năng đã vận động người quản lý 15 thửa đất tháo dỡ. Sau đó, các hàng rào tôn được tự nguyện tháo dỡ.

Qua rà soát bước đầu, khu vực hiện không có hoạt động kinh doanh, buôn bán dịch vụ. Trên đất có một số phòng ở và một hồ bơi nằm trong thửa đất có diện tích 150m².

Đối với quy hoạch khu vực quanh lòng hồ Sông Ray, đại diện lãnh đạo UBND xã cho biết, từ thời điểm huyện Cẩm Mỹ (cũ), khu vực đất xung quanh lòng hồ đã được phê duyệt quy hoạch đất thương mại, dịch vụ.

Tuy nhiên, việc xây dựng công trình trên đất thuộc quy hoạch này phải có phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được cấp phép theo quy định. Đến nay, các chủ sử dụng đất tại khu vực chưa có phương án kinh doanh thương mại, dịch vụ được phê duyệt. Do đó, địa phương không cho phép xây dựng công trình trên các khu đất quanh lòng hồ Sông Ray khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý.

Về công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, lãnh đạo xã cho biết, từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ngày 1/7/2025, địa phương thường xuyên chỉ đạo rà soát, kiểm tra khu vực xung quanh hồ. Theo lãnh đạo UBND xã Sông Ray, các công trình xây dựng vi phạm còn tồn tại tại khu vực này đều phát sinh trước ngày 1/7/2025.

Hồ Sông Ray là hồ chứa nước nhân tạo, hoàn thành năm 2011, có diện tích lưu vực mặt hồ hơn 2.500ha, nằm giáp ranh giữa TP Đồng Nai và TP.HCM. Trong đó, diện tích mặt nước thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi TP.HCM. Hồ có dung tích chứa hơn 215 triệu m³, diện tích mặt nước hơn 19,2 triệu m². Với cảnh quan thiên nhiên và mặt nước rộng lớn, khu vực hồ Sông Ray được đánh giá có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn hai địa phương.