UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng khu đất rộng gần 137ha để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc.

Theo đó, dự án có quy mô sử dụng đất 1.374.094m² (khoảng 137ha), triển khai tại xã Đại Phúc và xã Vạn Phú (tỉnh Thái Nguyên). Sơ bộ tổng chi phí đầu tư xây dựng dự án khoảng 4.481 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Thời gian triển khai dự kiến 36 tháng kể từ ngày người trúng đấu giá được giao đất.

Hiện tại, toàn bộ diện tích đất của dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư.

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Được biết, phần lớn diện tích đất để triển khai dự án là đất rừng đã được chuyển đổi mục đích sử dụng. Tại kỳ họp thứ 9 tổ chức ngày 14/10, HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 2 dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 89,29 ha rừng trồng được chuyển mục đích sử dụng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp, dịch vụ du lịch Hồ Núi Cốc.

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, việc triển khai dự án là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Hồ Núi Cốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lớn của quốc gia và khu vực. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng không chỉ tạo diện mạo đô thị, dịch vụ du lịch mới cho khu vực Hồ Núi Cốc mà còn mở ra cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp, góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định, bền vững cho người dân địa phương.