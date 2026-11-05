Cận cảnh 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội

Trên địa bàn Hà Nội, 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh được xác định có những vi phạm kéo dài về đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng.

Các tòa chung cư HH Linh Đàm được đưa vào khai thác từ năm 2015. Sau hơn 10 năm sử dụng, tổ hợp là nơi an cư của hàng nghìn gia đình.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án chỉ được phép xây dựng 27 tầng. Tuy nhiên, thực tế các tòa HH4 được xây dựng lên 36 tầng, trong khi các tòa HH1, HH2, HH3 cao tới 41 tầng.

Nhiều hộ dân đã sinh sống ổn định trong các căn hộ tại 12 dự án.

Cạnh các tòa chung cư HH Linh Đàm, dự án VP3 Linh Đàm, VP5 Linh Đàm và VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) cũng nằm trong danh sách 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh.

Tòa nhà VP3 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, được xây dựng cao 32 tầng thay vì 29 tầng theo quy hoạch. Số lượng căn hộ cũng tăng từ 192 lên 451 căn. Dự án VP5 Linh Đàm có chiều cao thực tế 33 tầng, vượt 4 tầng so với quy hoạch được duyệt. Số căn hộ tăng từ 216 lên 805 căn, tạo ra sự chênh lệch lớn giữa quy mô được cấp phép và thực tế xây dựng.

Tòa nhà VP6 Linh Đàm được xây dựng cao 37 tầng, trong khi quy hoạch chỉ cho phép 25 tầng. Số căn hộ thực tế lên tới 840 căn, so với 138 căn theo quy hoạch ban đầu.

Trong ảnh là Dự án nhà ở tại CT11, CT12 thuộc ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, nằm trên mặt đường Nguyễn Xiển.

Theo thiết kế, các tầng 2, 3, 4 được bố trí làm dịch vụ, thương mại và văn phòng, nhưng chủ đầu tư đã chuyển đổi công năng thành căn hộ để bán cho người dân.

Dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, là một trong những công trình có sai phạm nghiêm trọng. Khối nhà cao tầng được xây dựng tăng diện tích, chiều cao, thay đổi công năng và bổ sung thêm căn hộ. Số căn hộ thực tế tăng từ 231 lên 1.602 căn, vượt 1.371 căn so với quy hoạch.

Khu nhà ở Xa La, phường Hà Đông, là một trong những dự án thuộc diện rà soát, xử lý các tồn tại về đất đai và trật tự xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh.

Dự án CT5 Tân Triều, phường Hà Đông, nằm trong danh sách các công trình vi phạm trật tự xây dựng. Dự án được xác định có số lượng căn hộ thực tế vượt quá quy hoạch được phê duyệt.

Dự án công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh, xã Đại Thanh, gồm các khu nhà liền kề, biệt thự và 6 khối nhà cao tầng.

Theo quy hoạch, các tòa chung cư được phép xây dựng 29 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây tăng lên 31 tầng và thêm một tầng áp mái được bán cho cư dân.

Ngày 28/10, HĐND TP. Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn. Trong đó có 12 dự án, đều liên quan đến các doanh nghiệp do ông Lê Thanh Thản đại diện, quản lý, sở hữu, góp vốn hoặc hợp tác đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, 12 dự án trên vi phạm quy mô lớn kéo dài nhiều năm. Số căn hộ phê duyệt ban đầu 6.759, số căn hộ xây dựng thực tế 24.943, số vi phạm 18.184 căn. Nếu áp dụng khung pháp luật thông thường sẽ không thể giải quyết được, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và quyền lợi người dân mua nhà tại các dự án.

Trọng Tùng