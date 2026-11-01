Cận cảnh 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh

Tổ hợp chung cư 12 tòa HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) có quy mô lớn với nhiều vi phạm về quy hoạch và xây dựng. Dự án này được đưa vào khai thác từ năm 2015 với gần 9.000 căn hộ.

Sau hơn 1 thập kỷ đưa vào khai thác sử dụng, phía bên ngoài của các tòa chung cư đã có dấu hiệu bong tróc sơn. Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án chỉ được phép xây dựng 27 tầng, tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3.

Các dự án VP3 Linh Đàm, VP5 Linh Đàm và VP6 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) cũng nằm trong danh sách 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh.

Cụ thể, dự án VP3 Linh Đàm đã được xây tăng chiều cao từ 29 lên 32 tầng, tăng số lượng căn hộ từ 192 đến 451 căn. Cách đó không xa, dự án VP5 Linh Đàm cũng được xây vượt chiều cao, từ 29 lên 33 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 216 lên 805 căn.

Dự án VP6 Linh Đàm tăng chiều cao từ 25 lên 37 tầng, xây tăng số lượng căn hộ từ 138 lên 840 căn.

Dự án nhà ở tại CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công) nằm ở vị trí đắc địa ngay trên mặt tiền đường Nguyễn Xiển, cách nút giao Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi chưa đầy 1km.

Trong thiết kế, các tầng 2, 3, 4 của dự án là tầng dịch vụ, thương mại, văn phòng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã chuyển đổi mục đích sử dụng thành ở và bán cho người dân.

Chị Nhung, một cư dân tại tầng 4 tòa CT12B cho biết căn hộ của gia đình chị được mua trực tiếp từ chủ đầu tư năm 2014. “Tôi mua theo hình thức đóng tiến độ. Thời điểm đó, gia đình tôi muốn lựa chọn các căn hộ ở tầng 5-6, tuy nhiên, chủ đầu tư khi đó thông báo quỹ căn hộ tại các tầng đó đã hết nên chúng tôi quyết định lựa chọn căn hộ ở tầng 4 để thuận tiện di chuyển khi có con nhỏ".

Chị Nhung bày tỏ dù cơ quan chức năng đưa ra phương án xử lý như thế nào, chị cũng đồng thuận, tuy nhiên chị mong muốn được tạo điều kiện để các hộ gia đình tại đây được tiếp tục sinh sống trong căn hộ hiện tại.

Dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng) cũng thuộc diện vi phạm nghiêm trọng cần khắc phục.

Đối với khối nhà cao tầng, chủ đầu tư đã tăng diện tích xây dựng, tăng chiều cao công trình, thay đổi công năng sử dụng, xây dựng thêm các căn hộ và xây thêm một tòa CT6C không nằm trong quy hoạch được duyệt. Dự án xây vượt quy hoạch 1.371 căn hộ, tăng từ 231 căn lên 1.602 căn.

Khu nhà thấp tầng quy hoạch được duyệt 15 căn nhà liền kề cao 3 tầng, chủ đầu tư đã xây thành 38 căn liền kề cao 4 tầng.

Trên địa bàn phường Hà Đông, dự án Khu nhà ở Xa La và dự án CT5 Tân Triều cũng vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, dự án CT5 Tân Triều có số căn hộ vượt quá quy hoạch.

Dự án Đại Thanh gồm các khu nhà liền kề, biệt thự và 6 khối nhà cao tầng được phê duyệt xây dựng 29 tầng. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã xây các tòa nhà chung cư tăng lên 31 tầng và thêm 1 tầng áp mái đã được bán cho cư dân vào sinh sống.

Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 7, với đa số phiếu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh. Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho hay, danh sách 12 công trình, dự án gồm: CT6 Kiến Hưng; CT5 Tân Triều; VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm; CT8 và CT10 Đại Thanh; CT11 và CT12 Kim Văn Kim Lũ; Khu nhà ở Xa La. 12 dự án nêu trên có tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, trong khi số căn hộ thực tế lên tới 24.943 căn, vượt 18.184 căn. Theo nghị quyết, người mua, nhận chuyển nhượng hợp pháp căn hộ, nhà ở không có lỗi trong hành vi vi phạm không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục hậu quả vi phạm của chủ đầu tư. Với căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời, người mua được nhận tiền bồi thường từ chủ đầu tư và bàn giao nhà trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền. Giá bồi thường do Hội đồng thẩm định giá xác định hoặc được quy định tại quyết định, bản án của cơ quan có thẩm quyền.

Thạch Thảo