UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt phương án xử lý các công trình, phần diện tích tại tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng. Dự án do Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư. Đây là 1 trong 12 dự án xảy ra sai phạm liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh của "đại gia" Lê Thanh Thản.

Theo phương án của Hà Nội, 125 căn hộ phải di dời nằm tại tầng 2 và tầng 3 khối đế của ba tòa nhà. Trong đó, CT6A có 59 căn, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn.

Đối với khu thấp tầng, Hà Nội yêu cầu di dời, phá dỡ 10 nhà do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm trong đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Cụ thể, 6 nhà thấp tầng phải phá dỡ để xây trường mầm non và hoàn trả một phần đường nội bộ; 4 nhà còn lại được phá dỡ để trả lại đường giao thông theo quy hoạch. Trong ảnh: 2 căn LK1-1A, LK1-1B thuộc diện phá dỡ hoàn trả đường giao thông nội bộ theo quy hoạch.

6 nhà phải phá dỡ để xây trường mầm non và hoàn trả một phần đường nội bộ gồm: LK01-15,16,17 và LK02-17,18,19).

UBND phường Kiến Hưng được giao lập danh sách cụ thể từng căn hộ, nhà ở, phần diện tích phải di dời và xác định chủ sở hữu, người sử dụng. Phường cũng phải niêm yết công khai quyết định tại trụ sở, nhà sinh hoạt cộng đồng và các tòa nhà của dự án, đồng thời tổ chức đối thoại với cư dân.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trong 10 nhà thấp tầng thuộc diện di dời, phá dỡ tại dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều căn người dân về ở từ lâu, một số căn làm trụ sở công ty và có căn bỏ không...

4 nhà thấp tầng phải phá dỡ để trả lại đường giao thông theo quy hoạch gồm: LK01-1A,1B; LK01-13-14.

Căn thấp tầng LK 01-17 nằm trong diện phá dỡ mới được chủ nhà cải tạo, sửa chữa.

Căn thấp tầng BT01 - 16 đang được sử dụng làm lớp mầm non.

Theo khảo sát của PV, giá nhà thấp tầng tại dự án CT6 Kiến Hưng đang được chào bán hàng chục tỷ đồng/căn, khoảng 250 triệu đồng/m2.