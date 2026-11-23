Trong quý III/2026, tổng doanh số ô tô tại 5 thị trường lớn ở ASEAN tăng 13% so với cùng kỳ, lần đầu tiên vượt mốc 800.000 xe (đạt 828.172 xe) kể từ cuối năm 2025 nhờ lực đẩy của xe điện và xe hybrid.

Theo báo cáo ASEAN-6 của PwC công bố tháng 9/2026, Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng doanh số cao nhất khu vực trong nửa đầu năm với 31,1%, bỏ xa Indonesia (15,9%) và Thái Lan (15,1%).

Lũy kế 10 tháng năm 2026, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đạt 212.339 chiếc, trong đó Indonesia giữ vị trí dẫn đầu về lượng với 89.362 xe (42,1% thị phần) còn Thái Lan lùi xuống 54.532 xe (giảm 5,1%), chịu sức ép cạnh tranh trực diện từ nguồn cung xe Trung Quốc (56.299 xe, tăng 44,2%).

Sự phân tầng giữa các trung tâm công nghiệp ASEAN

Bước sang năm 2026, thị trường ô tô Đông Nam Á thoát khỏi vùng trũng trầm lắng để bước vào chu kỳ phục hồi mới, với điểm tựa lớn nhất đến từ sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang xe điện và hybrid. Theo dữ liệu thị trường quý III/2026 được VnEconomy Automotive tổng hợp, tổng doanh số ô tô tại 5 thị trường trọng điểm của ASEAN đạt 828.172 xe, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và đánh dấu lần đầu tiên cán mốc trên 800.000 xe kể từ quý IV/2025.

Doanh số 5 thị trường lớn ASEAN quý III/2026. Nguồn: Nikkei.

Dù vậy, sự hồi phục này không diễn ra đồng đều giữa tiêu dùng nội địa và năng lực sản xuất, xuất khẩu của từng quốc gia. Báo cáo đánh giá thị trường ô tô ASEAN-6 của PwC công bố vào cuối tháng 9/2026 cho thấy Việt Nam là điểm sáng tăng trưởng doanh số mạnh nhất trong nửa đầu năm với mức tăng 31,1%, theo sau là Indonesia tăng 15,9% và Thái Lan tăng 15,1%, trong khi Singapore tăng 6,9% và Malaysia duy trì đà tăng trưởng ổn định sau chuỗi quý mở rộng.

Nguồn: Nikkei.

Sự khác biệt giữa tốc độ tiêu thụ và nhịp độ sản xuất xuất khẩu phản ánh rõ nét nhất ở sự phân hóa của các trung tâm công nghiệp chủ chốt. Trong khi sức mua xe điện hóa giúp quy mô thị trường ASEAN mở rộng, các nhà máy lắp ráp và trung tâm xuất khẩu nội khối đang phải điều chỉnh chiến lược trước sự thay đổi thói quen tiêu dùng và cuộc cạnh tranh công nghệ.

Những dòng xe động cơ đốt trong truyền thống từng giữ vai trò trụ cột xuất khẩu khu vực đang đối mặt với áp lực thu hẹp biên lợi nhuận khi người mua ngày càng quan tâm hơn đến chi phí vận hành và công nghệ hỗ trợ lái trên xe hybrid cũng như xe thuần điện.

Thái Lan tái cấu trúc dây chuyền và sức ép lên vai trò xuất khẩu truyền thống

Suốt nhiều thập kỷ, Thái Lan được xem là trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô lớn nhất Đông Nam Á, đặc biệt ở các dòng xe bán tải một tấn, xe đa dụng khung gầm rời và sedan cỡ nhỏ. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2025–2026, cán cân sản xuất và xuất khẩu của xứ sở Chùa Vàng bộc lộ nhiều thách thức cấu trúc.

Dù doanh số bán lẻ tại Thái Lan phục hồi khoảng 20% trong quý III/2026 và lượng đăng ký xe điện chở khách trong 9 tháng tăng tới 94% (đạt gần 168.000 xe), hoạt động sản xuất và xuất khẩu của nước này lại chịu áp lực điều chỉnh đáng kể.

Thực tế xuất khẩu sang các thị trường láng giềng cho thấy sự chững lại rõ rệt của nguồn cung từ Thái Lan. Tại thị trường Việt Nam, lũy kế 10 tháng năm 2026, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Thái Lan đạt 54.532 chiếc, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước và đánh mất vị trí thứ hai về sản lượng vào tay Trung Quốc. Nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở biến động cầu tiêu dùng mà còn xuất phát từ quá trình tái phân bổ chuỗi cung ứng của các tập đoàn ô tô toàn cầu. Nhiều hãng xe Nhật Bản và Mỹ đang rà soát lại danh mục sản phẩm tại Thái Lan để thích ứng với lộ trình điện hóa, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào vật liệu công nghệ cao phục vụ chuỗi giá trị xe điện nhằm giữ chân dòng vốn và duy trì năng lực cạnh tranh xuất khẩu dài hạn.

Nguồn: Nikkei.

Indonesia củng cố trụ cột xe phổ thông và mở rộng hệ sinh thái xe điện

Trái với sự chùng xuống của xuất khẩu xe từ Thái Lan, Indonesia tiếp tục khẳng định vị thế mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng ô tô khu vực nhờ kết hợp lợi thế quy mô dân số, nguồn tài nguyên phục vụ sản xuất pin và chính sách ưu đãi thương mại nội khối ATIGA.

Trong quý III/2026, doanh số ô tô tại Indonesia tăng 31% so với cùng kỳ, đạt 242.411 xe, với sự góp mặt ngày càng đậm nét của các mẫu xe điện và xe đa dụng gia đình. Đáng chú ý, bên cạnh các thương hiệu Nhật Bản truyền thống như Toyota vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường nội địa, các hãng xe Trung Quốc như BYD cũng ghi nhận sức tiêu thụ bứt phá với những dòng MPV thuần điện.

Ở góc độ xuất khẩu khu vực, Indonesia vẫn là nguồn cung ô tô nguyên chiếc lớn nhất cho thị trường Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 với 89.362 xe, chiếm 42,1% tổng lượng xe nhập khẩu của Việt Nam.

Điểm mạnh cốt lõi của xe xuất xứ Indonesia nằm ở nhóm MPV đa dụng và SUV cỡ nhỏ phục vụ gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ vận tải, tận dụng mức thuế nhập khẩu 0% theo Hiệp định ATIGA khi đáp ứng quy tắc xuất xứ khu vực. Nhờ tối ưu hóa chi phí sản xuất và quy mô đơn hàng lớn, dòng xe này duy trì mức giá cạnh tranh, đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu phương tiện thực dụng tại các đô thị đang phát triển ở ASEAN.

Làn sóng xe Trung Quốc và cuộc đua định hình chuỗi giá trị khu vực

Một yếu tố không thể tách rời khi phân tích cán cân sản xuất và xuất khẩu ô tô ASEAN là sự hiện diện ngày càng sâu của các nhà sản xuất Trung Quốc trong cả thương mại lẫn đầu tư công nghiệp. Trước rào cản thuế quan tại nhiều thị trường phương Tây, các tập đoàn ô tô Trung Quốc đã tăng tốc hiện diện tại Đông Nam Á thông qua hai con đường song song: xuất khẩu trực tiếp xe năng lượng mới và xây dựng cơ sở lắp ráp, sản xuất tại chỗ ở các quốc gia như Thái Lan và Indonesia. Tại Thái Lan, các thương hiệu Trung Quốc đang nắm giữ phần lớn thị phần xe điện chở khách, tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt về công nghệ pin, hệ thống thông tin giải trí và mức giá so với các dòng xe xăng truyền thống.

Tại Việt Nam, bức tranh nhập khẩu 10 tháng năm 2026 cũng phản ánh rõ sự dịch chuyển này khi ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 56.299 chiếc (tăng 44,2%), vượt qua Thái Lan về sản lượng và dẫn đầu tuyệt đối về kim ngạch với hơn 1,942 tỷ USD.

Dù vậy, khác với nhiều thị trường ASEAN nơi xe Trung Quốc chiếm lĩnh nhanh ở mảng xe du lịch điện hóa, tại Việt Nam, thương hiệu nội địa VinFast lại giữ vai trò đầu tàu dẫn dắt chuyển đổi xanh với hơn 65.000 xe bàn giao trong quý III/2026, chiếm gần 40% thị phần toàn thị trường.

Sự tương phản này cho thấy ASEAN không phải một thị trường đồng nhất mà là tập hợp các nền kinh tế có mức độ nội địa hóa, chính sách ưu đãi và cấu trúc nhu cầu khác nhau.

Tác động đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng ASEAN

Sự phân hóa giữa các trung tâm sản xuất và xuất khẩu trong ASEAN đang buộc cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng phải tính toán lại bài toán hiệu quả kinh tế và kỹ thuật.

Đối với các hãng xe, việc chỉ dựa vào lợi thế xuất khẩu xe xăng từ một cứ điểm duy nhất không còn đủ vững chắc khi chi phí logistics, biến động tỷ giá và xu hướng điện hóa làm thay đổi cấu trúc lợi nhuận.

Doanh nghiệp nào kết hợp được mạng lưới sản xuất linh hoạt, chủ động chuỗi cung ứng pin và linh kiện, đồng thời xây dựng hệ sinh thái hậu mãi, trạm sạc và dịch vụ tài chính đồng bộ sẽ nắm lợi thế dẫn dắt trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp vận tải tại Việt Nam cũng như các nước ASEAN, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nguồn cung mở ra nhiều lựa chọn hơn về dải sản phẩm từ xe xăng phổ thông, xe hybrid tiết kiệm nhiên liệu đến xe thuần điện tầm hoạt động cao.

Khi đánh giá lựa chọn phương tiện, người mua ngày càng cần cân nhắc toàn diện tổng chi phí sở hữu (TCO) bao gồm chi phí năng lượng, chu kỳ bảo dưỡng, chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ và giá trị thanh khoản sau nhiều năm sử dụng, thay vì chỉ nhìn vào giá bán niêm yết ban đầu.

Theo nhận định của giới chuyên gia, trong cuộc chơi tái định hình chuỗi cung ứng ô tô khu vực, quốc gia và doanh nghiệp làm chủ được công nghệ xanh, tối ưu hóa chi phí sản xuất và thích ứng nhanh với nhu cầu thực tế của thị trường sẽ là bên nắm giữ lợi thế dẫn dắt bền vững nhất.