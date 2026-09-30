Cán bộ y tế Nghệ An hiến máu cứu bé trai 8 tuổi

Cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An tình nguyện hiến máu cứu bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Ngày 30/9, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết, trong quá trình cấp cứu bé trai 8 tuổi bị đứt lìa bàn tay sau tai nạn sập cổng chào ở Hà Tĩnh, nhiều cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đã tình nguyện hiến máu để kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ phẫu thuật.

Bệnh nhi N.Đ.T. (8 tuổi) gặp tai nạn chiều 28/9 tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Sau tai nạn, cổ tay phải của cháu bị đứt lìa, cẳng tay dập nát, mất đoạn và có nguy cơ phải cắt bỏ hoàn toàn chi thể.

Trước tình trạng đặc biệt nghiêm trọng của bệnh nhi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An nhanh chóng kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động các ê-kíp chuyên môn cấp cứu và phẫu thuật.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 7 giờ, đòi hỏi truyền một lượng máu lớn. Bên cạnh nguồn máu do Trung tâm Huyết học – Truyền máu Nghệ An cung cấp, nhiều cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đã tình nguyện hiến máu, kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ ca phẫu thuật.

Trong ca mổ, các bác sĩ thực hiện kỹ thuật nối tạm bàn tay bị đứt lìa vào cổ chân nhằm duy trì tưới máu, bảo tồn phần bàn tay.

Bác sĩ kiểm tra bàn tay bị đứt lìa nối tạm vào cổ chân.

Sau phẫu thuật, bàn tay bị đứt lìa đã hồng ấm, tưới máu tốt. Huyết động của bệnh nhi ổn định, đang được theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhi và khả năng tưới máu của bàn tay để thực hiện các bước điều trị tiếp theo.