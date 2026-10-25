Cán bộ xí nghiệp chè dừng ô tô dũng cảm lao xuống sông cứu người nhảy cầu
Ngày 25/10, thông tin từ UBND xã Kỳ Thượng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đang đề xuất biểu dương anh Nguyễn Hữu Phước (45 tuổi), cán bộ kỹ thuật tại một xí nghiệp chè, vì hành động dũng cảm lao xuống sông cứu nam thanh niên đuối nước.
Trước đó, khoảng 7 giờ 17 cùng ngày, khi đang lái ôtô chở vợ đi họp phụ huynh cho con, anh Phước phát hiện một nam thanh niên nhảy từ cầu Rào Trổ xuống sông. Nạn nhân vùng vẫy giữa dòng nước rồi chìm dần.
Nhiều người có mặt tại hiện trường hô hoán, tìm cách ứng cứu nhưng không ai biết bơi. Thấy vậy, anh Phước nhanh chóng đỗ xe rồi lao xuống sông cứu người.
Anh Phước bơi khoảng 30 mét, để tiếp cận vị trí nạn nhân mất tích. Khi đến nơi, nam thanh niên đã chìm xuống sông. Sau khi được đưa lên bờ, nam thanh niên được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/can-bo-ky-thuat-xi-nghiep-che-dung-cam-lao-minh-xuong-song-cuu-nguoi-nhay-cau_199167.html