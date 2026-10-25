Cán bộ xí nghiệp chè dừng ô tô dũng cảm lao xuống sông cứu người nhảy cầu

Trước đó, khoảng 7 giờ 17 cùng ngày, khi đang lái ôtô chở vợ đi họp phụ huynh cho con, anh Phước phát hiện một nam thanh niên nhảy từ cầu Rào Trổ xuống sông. Nạn nhân vùng vẫy giữa dòng nước rồi chìm dần.

Hình ảnh lúc anh Phước tiếp cận nạn nhân

Nhiều người có mặt tại hiện trường hô hoán, tìm cách ứng cứu nhưng không ai biết bơi. Thấy vậy, anh Phước nhanh chóng đỗ xe rồi lao xuống sông cứu người.

Anh Phước bơi khoảng 30 mét, để tiếp cận vị trí nạn nhân mất tích. Khi đến nơi, nam thanh niên đã chìm xuống sông. Sau khi được đưa lên bờ, nam thanh niên được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.