Cán bộ xã trích ngày lương động viên người dân đi khám bệnh

Ngày 15/11, trao đổi với phóng viên Báo Công lý, lãnh đạo UBND xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết cán bộ toàn xã vừa thống nhất, đồng thuận mỗi người đóng góp một ngày lương để mua quà tặng, động viên, khuyến khích người dân tham gia chương trình khám sàng lọc sức khỏe toàn dân.

Người dân xã Liên Sơn Lắk đi khám sức khoẻ tại nhà cộng đồng.

Theo lãnh đạo xã, số tiền quyên góp tuy không lớn nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của đội ngũ cán bộ đối với người dân địa phương. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để mua đường, sữa tặng người dân khi đến khám sức khỏe tại các nhà cộng đồng hoặc Trung tâm Y tế xã.

Thời gian qua, UBND xã Liên Sơn Lắk đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia chương trình. Tuy nhiên, tỷ lệ người dân đến khám sức khỏe mới đạt 11,76%.

Cán bộ Trạm y tế tặng đường sữa động viên người dân đến khám sức khoẻ.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình triển khai, lãnh đạo UBND xã Liên Sơn Lắk cho hay, cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, ban tự quản thôn, buôn, đặc biệt là đội ngũ nhân viên y tế đã trực tiếp xuống cơ sở, đến từng nhà, gặp từng người để gửi giấy mời, giải thích về quyền lợi, ý nghĩa của việc khám sàng lọc sức khỏe, đồng thời thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khám.

Khi được vận động, nhiều người dân đồng ý tham gia. Thế nhưng, đến ngày tổ chức khám, số người có mặt lại không như mong đợi.

Trước thực tế này, địa phương tiếp tục cử cán bộ xuống cơ sở tìm hiểu nguyên nhân. Phần lớn những hộ được tìm đến đều vắng nhà do bận lên rẫy hoặc đi hái cà phê thuê để kiếm thêm thu nhập.

Một số người dân cho rằng, sinh sống tại địa bàn xã vùng III, được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế nên có thể đến các cơ sở y tế bất cứ khi nào có nhu cầu khám, chữa bệnh.

Xe tuyên truyền lưu động đến từng thôn, buôn về kế hoạch khám sức khoẻ toàn dân.

Theo lãnh đạo UBND xã Liên Sơn Lắk, địa phương đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, từ tuyên truyền lưu động đến từng thôn, buôn, cử nhân viên y tế đến tận nhà nhắc lịch khám, gửi giấy mời. Trạm Y tế xã còn bố trí ô tô tuyên truyền đến từng ngõ ngách, hỗ trợ đưa đón người dân đến các điểm khám. Tuy nhiên, số người tham gia vẫn còn hạn chế.

Việc khám sàng lọc sức khỏe có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm bệnh tật, giúp người dân chủ động điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Thông qua những phần quà thiết thực từ ngày lương đóng góp của cán bộ, chính quyền xã Liên Sơn Lắk mong muốn người dân tích cực hưởng ứng chương trình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đắk Lắk đưa dịch vụ khám sức khỏe đến từng thôn, buôn Tại Thông báo số 321/TB-VPUBND, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo ghi nhận, biểu dương những địa phương có cách làm sáng tạo, huy động hiệu quả cả hệ thống chính trị tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân. Tiêu biểu là các xã, phường Ea Bung, Suối Trai, Tuy An Tây, Tân Tiến, Tuy An Bắc, Tân Lập và Ia Rvê có tỷ lệ khám đạt trên 70%. UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường điều phối nhân lực từ các bệnh viện, cơ sở y tế hỗ trợ địa phương; ưu tiên địa bàn khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em dưới 6 tuổi chưa đến trường. Tỉnh yêu cầu đến ngày 30/11/2026, các địa phương cơ bản hoàn thành việc tổ chức khám đối với những người còn phải khám sau khi rà soát, đồng thời cập nhật đầy đủ kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ quản lý, theo dõi sức khỏe người dân lâu dài.