Trao đổi với VietTimes nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), bà Phạm Thị Quyên, Chủ tịch Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam (DCCA) trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), chia sẻ về vai trò của cộng đồng sáng tạo trong việc làm mới cách kể chuyện di sản, lan tỏa bản sắc Việt trên không gian số.

Khi lãnh đạo địa phương và nhà sáng tạo nội dung số cùng kể chuyện

- Gần đây, trên các mạng xã hội, nhà sáng tạo nội dung đang mở ra những cách kể mới về văn hóa, du lịch địa phương. Bà nhìn nhận thế nào về xu hướng đặc biệt này?

- Đây là một chuyển động đáng chú ý trong hoạt động quảng bá địa phương trên không gian số. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã gửi thư cảm ơn nhà sáng tạo nội dung Vũ Thị Mai sau những video giới thiệu cảnh đẹp của tỉnh.

Không chỉ các KOL, KOC hay TikToker tham gia làm video quảng bá, nhiều lãnh đạo cơ sở cũng trực tiếp sản xuất nội dung. Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn (Phú Thọ), Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh (Vĩnh Long)... trực tiếp quay video, livestream giới thiệu cảnh quan và nông sản địa phương.

Những hiện tượng này không chỉ là câu chuyện riêng lẻ, mà cho thấy sự thay đổi trong tư duy truyền thông, quảng bá văn hóa và du lịch của các địa phương. Các nguồn lực sáng tạo trong xã hội đang được nhìn nhận như một kênh quan trọng để đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với công chúng.

Cô gái 8X Vũ Thị Mai (Hà Nội) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi thư cảm ơn vì đã dành thời gian đến khám phá, ghi lại những hình ảnh đẹp của địa phương. Ảnh: Facebook Vu Mai.

Đặc biệt, việc Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi thư cảm ơn nhà sáng tạo nội dung Vũ Thị Mai (Vu Mai) mang ý nghĩa tích cực. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với đóng góp của một cá nhân, mà còn thể hiện tư duy cởi mở của chính quyền trước những nguồn lực sáng tạo trên không gian mạng.

Sự trân trọng từ cơ quan quản lý nhà nước là nguồn động viên đối với những người làm nội dung tích cực, có trách nhiệm; đồng thời cho thấy chính quyền đang chuyển từ cách tiếp cận quản lý đơn thuần sang đồng hành, khuyến khích và tạo điều kiện để cộng đồng tham gia quảng bá hình ảnh quê hương.

Tôi tin rằng những câu chuyện như ở Cao Bằng sẽ tạo thêm động lực cho các nhà sáng tạo nội dung. Khi những đóng góp tích cực được ghi nhận, sự kết nối giữa chính quyền và cộng đồng sáng tạo có thể được mở rộng, góp phần hình thành một hệ sinh thái truyền thông số lành mạnh, bền vững.

- Điều gì tạo nên lợi thế riêng của các nhà sáng tạo nội dung độc lập trong việc kể câu chuyện văn hóa, du lịch địa phương, thưa bà?

- Trong kỷ nguyên số, cách tiếp nhận thông tin đã thay đổi. Khán giả không còn chỉ tìm kiếm những thước phim quảng bá mang tính hành chính, khuôn mẫu hay những lời giới thiệu một chiều, mà mong muốn được tiếp cận những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc và mang góc nhìn cá nhân.

Đây chính là lợi thế của các nhà sáng tạo nội dung độc lập. Họ kể chuyện bằng trải nghiệm thực tế, ngôn ngữ đời thường và tình cảm tự nhiên dành cho vùng đất mình đặt chân đến.

Chủ tịch Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam Phạm Thị Quyên. Ảnh: NVCC.

Thay vì chỉ giới thiệu những địa danh quen thuộc, họ có thể đưa người xem đến gần hơn với đời sống bản địa, những con người bình dị và những nét văn hóa đặc trưng.

Nhờ khả năng nắm bắt xu hướng và đặc điểm của các nền tảng số, những nội dung chạm đến cảm xúc công chúng có thể lan tỏa nhanh chóng, đạt hàng triệu lượt tiếp cận.

Đặc biệt, các nhà sáng tạo thường có góc nhìn riêng, không đi theo lối mòn, từ đó phát hiện những bản làng, cảnh quan, phong tục và sản vật bình dị nhưng giàu bản sắc - những “viên ngọc ẩn” có thể trở thành điểm nhấn trong quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

- Nhiều người bất ngờ, thích thú khi thấy người trực tiếp quay video, livestream giới thiệu cảnh đẹp, sản vật quê hương lại chính là bí thư cấp ủy hay người đứng đầu chính quyền địa phương. Theo bà, điều gì tạo nên sức hút của hình ảnh này?

- Trước đây, quảng bá địa phương thường gắn với những báo cáo, khẩu hiệu hoặc thước phim mang tính nghi thức, đôi khi thiếu sự gần gũi và cảm xúc. Khi một bí thư xã trực tiếp quay cảnh bình minh, đứng giữa vườn cây ăn trái livestream cùng bà con hay giới thiệu sản vật quê hương, câu chuyện địa phương được truyền tải bằng một góc nhìn khác.

Công chúng không chỉ nhìn thấy một chức danh hành chính mà còn cảm nhận được tình yêu, niềm tự hào và sự trăn trở của người lãnh đạo đối với vùng đất mình phụ trách. Truyền thông địa phương vì thế chuyển dần từ cách tiếp cận hành chính sang cá nhân hóa, gần gũi và giàu cảm xúc hơn.

Chị Thái Thị Mỹ Dung, Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh (tỉnh Vĩnh Long) kể chuyện quê hương trên không gian số. Ảnh: Facebook nhân vật.

Việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trực tiếp tham gia làm nội dung còn mang ý nghĩa nêu gương trong chuyển đổi số. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, người dân có đặc sản, có cảnh đẹp nhưng chưa biết cách đưa những lợi thế đó lên không gian mạng hoặc còn e ngại khi tiếp cận các phương thức kinh doanh, quảng bá mới.

Khi lãnh đạo chủ động làm trước, hướng dẫn và kết nối các nguồn lực, người dân sẽ có thêm động lực, tự tin tham gia quảng bá sản phẩm, phát triển du lịch và giới thiệu bản sắc quê hương.

Một khía cạnh khác là trách nhiệm của chính quyền trong việc cung cấp thông tin chính xác và củng cố niềm tin của công chúng. Những thông tin về điểm đến, đường đi, sản vật, giá cả hay dịch vụ khi được giới thiệu bởi người có trách nhiệm tại địa phương sẽ có thêm cơ sở để người dân và du khách kiểm chứng.

Tuy nhiên, điều quan trọng là thông tin phải chính xác, minh bạch và gắn với trách nhiệm của chính quyền, chứ không đơn thuần dựa vào vị trí hay chức danh của người giới thiệu.

Mỗi vùng đất cần một câu chuyện riêng trên không gian số

- Vậy theo bà, làm thế nào để chính quyền địa phương, các nhà sáng tạo nội dung và người dân có thể phối hợp, phát huy thế mạnh của từng bên, thay vì hoạt động riêng lẻ?

- Trước hết, cần nhìn nhận lãnh đạo địa phương, nhà sáng tạo nội dung và người dân là những chủ thể có thế mạnh khác nhau nhưng cùng tham gia vào quá trình quảng bá địa phương.

Lãnh đạo địa phương có lợi thế về sự am hiểu sâu sắc bản địa, khả năng kết nối và điều phối nguồn lực tại chỗ. Trong khi đó, cộng đồng sáng tạo nội dung có thế mạnh về tư duy thẩm mỹ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, khả năng nắm bắt xu hướng nền tảng và mạng lưới khán giả rộng lớn. Người dân là chủ thể lưu giữ, thực hành và trực tiếp tạo nên những giá trị văn hóa, sản phẩm, dịch vụ đặc trưng của địa phương.

Bí thư xã Long Cốc Nguyễn Hoàng Trung giới thiệu cảnh sắc địa phương trên TikTok, góp phần thu hút du khách và đưa nhiều homestay quanh đồi chè kín phòng dịp cuối tuần. Ảnh: Amazing Long Cốc.

Ai cũng có thể trở thành “đại sứ số”. Ngay cả lãnh đạo địa phương cũng không còn đứng ngoài quan sát không gian mạng như trước đây mà đã chủ động bước vào, kết nối và kiến tạo sân chơi cùng cộng đồng sáng tạo.

Khi các lực lượng này phối hợp, chính quyền có thể cung cấp thông tin xác thực, kết nối các giá trị văn hóa và tạo điều kiện tiếp cận điểm đến, sản phẩm địa phương; các nhà sáng tạo giúp chuyển tải những chất liệu đó bằng cách kể chuyện hấp dẫn, phù hợp với công chúng trên từng nền tảng; còn người dân trực tiếp tham gia giới thiệu, gìn giữ và phát huy những giá trị của quê hương.

Đây là sự chuyển dịch từ cách làm riêng lẻ sang cộng hưởng nguồn lực, từ việc chính quyền tự quảng bá sang cùng cộng đồng sáng tạo và người dân lan tỏa hình ảnh địa phương. Sáng tạo nội dung số cũng không còn đơn thuần là một nghề hay hoạt động giải trí của giới trẻ, mà ngày càng trở thành kỹ năng và công cụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Dù vậy, một video có hàng triệu lượt xem mới chỉ là điểm khởi đầu. Hiệu quả truyền thông cần được nhìn nhận qua những giá trị thực tế như khả năng thu hút du khách, mở rộng thị trường cho nông sản, tạo sinh kế cho người dân và nâng cao nhận diện văn hóa địa phương.

- Thực tế, nhiều địa phương có xu hướng định vị phát triển công nghiệp văn hóa là hướng đi quan trọng, nhưng không phải nơi nào cũng tạo dựng được sản phẩm có bản sắc riêng. Theo bà, làm thế nào để mỗi địa phương khai thác giá trị văn hóa đặc trưng, làm đà cho phát triển kinh tế địa phương bền vững?

- Muốn tạo dựng bản sắc riêng, mỗi địa phương trước hết phải nhận diện được những giá trị làm nên sự khác biệt của mình. Đó không nhất thiết là di sản lớn hay công trình nổi tiếng, mà đôi khi nằm trong một món ăn, làn điệu dân ca, nghề truyền thống, tập quán hay câu chuyện lịch sử của một vùng đất.

Quan trọng hơn, cần đưa những giá trị ấy vào đời sống đương đại, phát triển thành sản phẩm văn hóa, du lịch có khả năng tạo trải nghiệm và sinh kế cho người dân. Người dân bản địa phải là chủ thể gìn giữ, kể chuyện và trực tiếp hưởng lợi từ những giá trị đó.

Cộng đồng sáng tạo nội dung số có thể góp phần phát hiện những nét đặc sắc vốn quen thuộc với người địa phương nhưng chưa được chú ý, đồng thời làm mới cách kể bằng video, âm nhạc, đồ họa hay các hình thức sáng tạo phù hợp với công chúng hiện đại.

Lý A Huân và Hoàng Thị Thu Điểm được yêu mến từ các video chia sẻ về cuộc sống mộc mạc ở vùng cao Tây Bắc. Ảnh: Fanpage Review Sapa.

Những câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc không chỉ giúp một vùng đất được biết đến mà còn khơi gợi mong muốn khám phá, trải nghiệm. Sự kết hợp giữa bản sắc địa phương và tư duy sáng tạo sẽ giúp mỗi nơi hình thành dấu ấn riêng, thay vì sao chép những mô hình đã có.

Cần cơ chế đặt hàng và bảo vệ bản quyền cho nhà sáng tạo nội dung số

- Việt Nam có kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú. Theo bà, cần làm gì để di sản không chỉ là sản phẩm trưng bày trong bảo tàng hay các điểm check-in du lịch mà thực sự trở thành chất liệu sáng tạo cho nội dung số đương đại?

- Cần nhìn nhận di sản là nguồn nguyên liệu gốc để cộng đồng sáng tạo khai thác, chuyển hóa thành những sản phẩm nội dung hấp dẫn và có giá trị lan tỏa. Để làm được điều đó, cần tập trung vào 3 hướng.

Thứ nhất, đổi mới phương thức tiếp cận và kể chuyện về di sản. Nhà sáng tạo cần được khuyến khích đi sâu vào đời sống bản địa, kết hợp giá trị lịch sử, truyền thống với hơi thở hiện đại. Thay vì chỉ khai thác những địa điểm du lịch quen thuộc, cần chú ý đến các lát cắt văn hóa ít được biết đến, những câu chuyện đời thường và những con người thầm lặng đang gìn giữ nghề truyền thống.

Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa địa phương và cộng đồng sáng tạo. Cần có sự phối hợp trực tiếp giữa chính quyền địa phương, cơ quan quản lý văn hóa và các nhà sáng tạo nội dung. Khi địa phương chủ động cung cấp dữ liệu chính thống, tạo cơ chế đặt hàng, hỗ trợ tiếp cận không gian và nhân vật thực tế, nhà sáng tạo sẽ có thêm chất liệu xác thực để sản xuất những nội dung có chiều sâu.

Thứ ba, chuẩn hóa sản phẩm để nâng tầm khả năng tiếp cận quốc tế. Nội dung về di sản cần được đầu tư bài bản về ngôn ngữ, phụ đề, tiêu chuẩn kỹ thuật số và chiến lược phát hành trên các nền tảng quốc tế. Mục tiêu không chỉ là giúp công chúng toàn cầu nhìn thấy di sản Việt Nam mà còn hiểu được những giá trị văn hóa, lịch sử và con người phía sau mỗi di sản.

- Để khuyến khích các nhà sáng tạo nội dung tham gia quảng bá văn hóa, du lịch một cách chuyên nghiệp và lâu dài, xin bà hiến kế về chính sách hỗ trợ nào? Chẳng hạn như cơ chế đặt hàng từ địa phương, cung cấp dữ liệu và tư liệu chính thống, hỗ trợ tiếp cận di sản, điểm đến, kết nối với doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi cho người sáng tạo,...?

- Muốn người làm sáng tạo có thể sống được bằng nghề và cống hiến lâu dài cho văn hóa, chúng ta không thể chỉ kêu gọi bằng tinh thần nhiệt huyết mà cần có chính sách hỗ trợ và hành lang thể chế đồng bộ. Theo tôi, cần tập trung vào 3 nhóm giải pháp.

Trước tiên, cần xây dựng cơ chế đặt hàng công từ các địa phương. Các tỉnh, thành phố cần xem nội dung số là một hạng mục đầu tư có tính chiến lược trong hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch.

Thay vì chỉ sử dụng các hình thức quảng cáo truyền thống, địa phương có thể nghiên cứu cơ chế đặt hàng, lựa chọn các ê-kíp sáng tạo phù hợp để sản xuất những series nội dung chuyên sâu về văn hóa, lịch sử và bản sắc riêng của địa phương.

Bí thư xã Long Cốc tham gia một buổi ghi hình quảng bá đặc sản thịt chua Phú Thọ. Ảnh: Amazing Long Cốc.

Đồng thời, mở rộng khả năng tiếp cận dữ liệu và không gian di sản. Cần xây dựng cơ chế hỗ trợ thủ tục, chẳng hạn như mô hình "thẻ thông hành văn hóa", giúp nhà sáng tạo, nhà làm phim độc lập thuận lợi hơn khi tiếp cận di tích, bảo tàng và các không gian di sản để tác nghiệp.

Cùng với đó, các cơ quan quản lý cần cung cấp kho tư liệu số chính thống, có khả năng khai thác, sử dụng, nhằm bảo đảm tính chính xác của thông tin lịch sử và văn hóa.

Tôi cũng cho rằng cần hoàn thiện cơ chế bảo vệ bản quyền và thương mại hóa sản phẩm sáng tạo. Về bản quyền, cần đơn giản hóa quy trình đăng ký, bảo hộ tác quyền trên môi trường số, xây dựng cơ chế định giá tài sản trí tuệ và khung pháp lý an toàn cho việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Đây là điều kiện quan trọng để bảo vệ chất xám và bảo đảm quyền lợi kinh tế của nhà sáng tạo.

Về khai thác thương mại, tôi cho rằng cần phát triển các mô hình đa tầng từ một chất liệu sáng tạo gốc, kết hợp phát hành trên nền tảng số như VOD, OTT, tham gia các sàn giao dịch bản quyền, cấp phép thương mại và hợp tác đồng sản xuất với doanh nghiệp du lịch, nhãn hàng địa phương.

Khi có cơ chế đặt hàng, điều kiện tiếp cận thuận lợi và con đường thương mại hóa rõ ràng, sản phẩm sáng tạo về văn hóa, du lịch mới có thể tạo ra giá trị lâu dài, đồng thời giúp người sáng tạo yên tâm gắn bó với nghề.

Công nghệ hỗ trợ, con người giữ hồn cốt

- AI đang tạo ra những thay đổi lớn trong hoạt động sản xuất và phân phối nội dung số. Làm thế nào để khai thác lợi thế của AI mà vẫn bảo đảm tính xác thực, chiều sâu và bản sắc văn hóa trong mỗi sản phẩm?

- AI và các công nghệ tiếp thị số (MarTech) mở ra nhiều cơ hội cho hoạt động sáng tạo, quảng bá văn hóa Việt Nam. AI có thể hỗ trợ sản xuất, hậu kỳ, dịch thuật, lồng tiếng và chuyển đổi nội dung sang nhiều ngôn ngữ, giúp những câu chuyện về văn hóa, lịch sử, di sản tiếp cận công chúng quốc tế rộng rãi hơn. Công nghệ này cũng hỗ trợ phân tích hành vi, cá nhân hóa nội dung theo từng nhóm khán giả và thị trường.

Tuy nhiên, ứng dụng AI phải đi đôi với trách nhiệm, đặc biệt là bảo vệ bản quyền và quyền lợi của người sáng tạo. Theo tôi, nguyên tắc cốt lõi là công nghệ phục vụ cảm xúc, con người giữ vai trò trung tâm. AI có thể hỗ trợ sản xuất và phân phối, nhưng không thể thay thế trải nghiệm thực tế, tư duy sáng tạo và sự am hiểu văn hóa bản địa.

Theo tôi, nguyên tắc quan trọng nhất là công nghệ phục vụ cảm xúc, con người giữ vai trò cốt lõi. AI có thể hỗ trợ sản xuất, phân phối và cá nhân hóa nội dung, nhưng không thể thay thế trải nghiệm thực tế, tư duy sáng tạo và sự thấu hiểu văn hóa của con người. Những câu chuyện về di sản chỉ thực sự có sức lay động khi được kể bằng sự am hiểu và tôn trọng giá trị bản địa.

Do đó, các sản phẩm ứng dụng AI cần có quy trình kiểm chứng thông tin, đặc biệt với những nội dung liên quan đến lịch sử, phong tục và biểu tượng văn hóa. DCCA cũng hướng tới thúc đẩy hoạt động đào tạo, tư vấn về MarTech và AI, phối hợp với các trường đại học để hỗ trợ nhà sáng tạo khai thác công nghệ hiệu quả nhưng không làm sai lệch bản sắc văn hóa.

- Xin cảm ơn bà!

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