Cán bộ về tận cơ sở hỗ trợ đồng bào Cơ Tu làm giấy tờ đất

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân kê khai, kiểm tra giấy tờ và tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Ảnh: XUÂN DŨNG

Định danh cho đất

Tại Tà Lang - Giàn Bí, đất đai gắn liền với đời sống của đồng bào Cơ Tu qua nhiều thế hệ để dựng nhà, làm rẫy và phát triển sinh kế. Thế nhưng, phần lớn nhà đất tại đây vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ); các quy định, thủ tục làm giấy tờ đất vẫn còn xa lạ với nhiều hộ dân.

Anh Đinh Văn Như, Tổ trưởng Tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí cho biết, khó khăn của bà con không chỉ nằm ở khâu giấy tờ mà còn ở việc tiếp cận quy định để biết cần thực hiện những thủ tục gì. Dù sinh sống trên mảnh đất do cha ông để lại qua nhiều thế hệ, nhiều hộ vẫn chưa từng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Đồng bào Cơ Tu tại đây điều kiện còn khó khăn, hiểu biết còn hạn chế nên việc tiếp cận các quy định, thủ tục cũng gặp nhiều trở ngại. Việc làm được sổ đỏ là một điều rất khó khăn ”, anh Như nói.

Người dân Cơ Tu tập trung tại nhà gươl từ sớm để được cán bộ phường Hải Vân hướng dẫn làm thủ tục đất đai. Ảnh: XUÂN DŨNG

Để tháo gỡ khó khăn, phường Hải Vân cử cán bộ hướng dẫn người dân Tà Lang - Giàn Bí kê khai theo mẫu, kiểm tra những giấy tờ hiện có và tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Những trường hợp còn thiếu hoặc chưa rõ được hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo từng hồ sơ.

Sự có mặt của cán bộ tại khu dân cư khiến người dân rất phấn khởi. Trước đây, nhiều người nghĩ thủ tục làm sổ đỏ rất khó khăn, nên khi được hướng dẫn cụ thể, ai nấy đều đón nhận với tâm lý hồ hởi và sẵn sàng cung cấp thông tin về quá trình sử dụng đất để cán bộ có cơ sở xem xét từng trường hợp.

Có 153 trường hợp tại Tà Lang - Giàn Bí có nhu cầu đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Ảnh: XUÂN DŨNG

Gia đình anh Nguyễn Văn Nói là một trong những hộ được hỗ trợ lần này. Anh chia sẻ: “Gia đình tôi bao đời nay đã sinh sống ở đây, nhưng đất đai vẫn chưa có giấy tờ. Lâu nay tôi cũng không biết phải làm như thế nào, cần những thủ tục gì. Nay được chính quyền phường Hải Vân đến tận nơi hướng dẫn, hỗ trợ tôi và bà con ở đây làm giấy tờ đất, gia đình tôi rất phấn khởi. Tôi cảm ơn phường Hải Vân đã lên tận nơi giúp đỡ chúng tôi hoàn thành hồ sơ đất đai”.

Hết lòng phục vụ người dân

Qua rà soát, phường Hải Vân xác định 153 trường hợp tại tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí có nhu cầu thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trên cơ sở đó, cán bộ phường tiếp tục xác minh từng trường hợp, hướng dẫn người dân bổ sung những giấy tờ còn thiếu và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Theo ông Nguyễn Bá Lộc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hải Vân, khó khăn lớn nhất là nhiều hộ không còn đầy đủ giấy tờ liên quan đến đất. Một số trường hợp thất lạc giấy tờ, thiếu tài liệu chứng minh nguồn gốc hoặc chưa có hồ sơ thể hiện quá trình sử dụng đất. Vì vậy, cán bộ rà soát từng trường hợp, hướng dẫn người dân xác minh, cấp lại hoặc bổ sung những giấy tờ cần thiết.

Quan điểm của chúng tôi là hướng dẫn đến nơi, đến chốn, để người dân hiểu và thực hiện được. Hồ sơ nào đủ điều kiện thì tiếp tục được giải quyết; hồ sơ nào còn thiếu thì hướng dẫn bổ sung; trường hợp nào có vướng mắc do quy định, cơ chế, chính sách thì giải thích rõ để người dân biết, tránh tình trạng người dân không hiểu vì sao hồ sơ của mình chưa thể giải quyết" Ông Nguyễn Bá Lộc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hải Vân

Không dừng lại ở việc hướng dẫn, phường Hải Vân cam kết đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình hoàn thiện hồ sơ. Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho biết, sự hỗ trợ này xuất phát từ thực tế bà con Cơ Tu còn gặp khó khi tiếp cận các chính sách, quy định mới về đất đai và thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, địa bàn đi lại không thuận tiện cũng là trở ngại nếu người dân phải bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Phường lựa chọn phương châm “đến tận nhà, về tận bản làng, giải quyết dứt điểm” để hỗ trợ người dân Tà Lang - Giàn Bí. Người dân chỉ cần đến một lần vào ngày tổ chức hỗ trợ tập trung; các bước tiếp theo, cán bộ sẽ chủ động đến từng hộ để tiếp nhận thông tin và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ. Khi đủ điều kiện và hoàn tất thủ tục theo quy định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được trao tận tay người dân.

Phường Hải Vân tích cực hỗ trợ đồng bào Cơ Tu trên địa bàn thực hiện các thủ tục liên quan đến giấy tờ đất đai, hộ tịch. Ảnh: XUÂN DŨNG

“Bà con Cơ Tu ở Tà Lang - Giàn Bí là nhóm được phường ưu tiên thực hiện trước. Sau nhóm này, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai cách làm đến những đối tượng yếu thế, hộ nghèo, người cao tuổi, phụ nữ đơn thân... Với tâm thế hết lòng phục vụ nhân dân, chúng tôi muốn cán bộ chủ động tìm đến những người còn gặp khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính”, ông Hải nói.

[VIDEO] - Hỗ trợ người Cơ Tu làm giấy tờ đất: