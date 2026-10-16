Cán bộ tuyên huấn 'làm mới' mặt trận tư tưởng

Thủ trưởng Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh quán triệt nhiệm vụ công tác tuyên huấn

Quán triệt chỉ đạo của chỉ huy các cấp về đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành công tác tuyên huấn, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tuyên truyền và thực hiện các mặt công tác tuyên huấn theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát đối tượng và nhiệm vụ. Thượng tá Khúc Ngọc Thành, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Trước yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên huấn trong tình hình mới, cùng với việc chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn, cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, các cơ quan, đơn vị chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp, kỹ năng công tác, nhất là đối với cán bộ kiêm nhiệm nhiệm vụ tuyên huấn ở cơ sở. Đã có hàng trăm lượt cán bộ làm công tác tuyên huấn tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên giỏi năm 2026 do các cấp tổ chức, góp phần rèn luyện, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác tuyên huấn.

Cán bộ Tuyên huấn, Bộ CHQS tỉnh tuyên truyền về truyền thống LLVT Quân khu đến cán bộ, chiến sĩ.

Tiêu biểu, trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp tham mưu, xây dựng tác phẩm tham gia, có 2 tác phẩm đạt giải B. Năm 2025, được Quân khu 2 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những nỗ lực của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, là động lực để Ban tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên huấn trong thời gian tới.

Thượng úy Tòng Văn Ninh, Phụ trách Ban Tuyên huấn, cho biết: Đơn vị luôn chủ động đổi mới tư duy, lựa chọn hình thức tuyên truyền “trúng, đúng, sâu sắc” cho từng đối tượng. Chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, sản xuất video ngắn đăng trên đa nền tảng và tích hợp AI vào truyền thanh, truyền hình nội bộ nhằm tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả tuyên truyền; phối hợp tuyên truyền hơn 500 tin, bài, phóng sự trên các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương; tích cực tham mưu hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền truyền thống của LLVT tỉnh đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Bám sát thực tiễn cơ sở, nhiệm vụ được giao, cán bộ tuyên huấn trong LLVT tỉnh có những cách làm phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác. Trong đó, việc triển khai nhiệm vụ của cán bộ làm công tác tuyên huấn thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có điểm nổi bật, đó là: Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các khu vực biên giới nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng; không chia sẻ, bình luận, tương tác với nội dung sai trái; tích cực lan tỏa thông tin chính thống, những hình ảnh đẹp về “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc vùng biên giới.

Thượng úy Giàng A Lềnh, Trợ lý Tuyên huấn BĐBP tỉnh Sơn La, chia sẻ: Tôi trực tiếp quản lý 2 fanpage, 1 kênh TikTok, trong đó trực tiếp tham mưu tạo lập mới trang Facebook “Biên Cương Sơn La”, kênh TikTok “Bình yên biên giới” để tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực. Từ đầu năm đến nay, tôi đã đăng tải trên 450 tin, bài, video đấu tranh phản bác thông tin xấu độc. Bản thân vinh dự đạt nhiều giải thưởng cao tại cuộc thi chính luận cấp tỉnh và cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, qua đó, đóng góp thiết thực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cán bộ Ban Tuyên huấn trao đổi nội dung tuyên truyền trong Chuyên mục Quốc phòng toàn dân Sơn La.

Đổi mới cách tiếp cận, truyền thông đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần đồng bào hơn. Chị Lường Thị Chom, xã Chiềng Khương, chia sẻ: Tôi thường xuyên theo dõi trang Facebook “Biên Cương Sơn La”, kênh TikTok “Bình yên biên giới”, nội dung của trang đăng rất bổ ích, giúp bà con tiếp cận thông tin nhanh chóng, trực quan và dễ ghi nhớ hơn. Qua những hình ảnh, câu chuyện gần gũi, tôi hiểu sâu sắc hơn về truyền thống Quân đội, Bộ đội Biên phòng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và tình đoàn kết gắn bó giữa bộ đội và đồng bào vùng biên giới. Đặc biệt, có nhiều nội dung cán bộ biên phòng tuyên truyền giúp chúng tôi nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn lừa đảo của kẻ xấu, từ đó biết cách phòng tránh lừa đảo trên mạng, không tin, không nghe lời kẻ xấu.

Năm 2026, mặc dù khối lượng công việc lớn, tổ chức, biên chế có sự điều chỉnh, nhưng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh vẫn được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, trong đó, những đóng góp của đội ngũ cán bộ tuyên huấn đóng vai trò quan trọng.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn các đơn vị thuộc LLVT tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.