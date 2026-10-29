Cán bộ trẻ giàu nhiệt huyết

Bám dân, giữ địa bàn

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Gio Linh, thượng úy Nguyễn Trọng Quyết gắn bó với màu áo xanh biên phòng ngay từ những ngày đầu bước vào tuổi thanh xuân. Qua nhiều môi trường công tác, anh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ đặc thù công việc của ngư dân thường xuyên ra khơi bám biển, thượng úy Nguyễn Trọng Quyết linh hoạt lựa chọn nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp. Từ việc tuyên truyền tập trung qua các buổi họp thôn đến việc phát loa định kỳ trên hệ thống truyền thanh cơ sở, nội dung Luật Biên phòng Việt Nam, quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) hay các quy định quản lý pháo nổ đều được truyền tải một cách mộc mạc, dễ nhớ, dễ hiểu. Từ đầu năm đến nay, anh cùng đồng đội tổ chức 42 buổi tuyên truyền cho hơn 6.700 lượt người dân tham gia.

“Chân thành sẽ giúp kết nối cán bộ với Nhân dân. Vì thế, chúng tôi kiên trì đến tận nhà, lắng nghe từng băn khoăn của từng người dân rồi tìm cách giải quyết thấu đáo. Từ đó, bà con đón nhận và tin tưởng...”, thượng úy Nguyễn Trọng Quyết chia sẻ.

Thượng úy Nguyễn Trọng Quyết (thứ nhất từ phải sang) và cán bộ Đồn Biên phòng Triệu Vân thăm hỏi người dân, nắm bắt tình hình trên địa bàn - Ảnh: K.S

Khi công tác giải phóng mặt bằng phát sinh nhiều vướng mắc, thượng úy Quyết cùng đồng đội và cán bộ các đoàn thể xã Nam Cửa Việt tích cực gõ cửa từng nhà, lắng nghe tâm tư của các hộ dân, phân tích rõ quyền lợi, trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển chung của quê hương. Nhờ đó, các hộ gia đình thống nhất, đồng ý nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ.

Nhớ lại thời điểm được vận động bàn giao mặt bằng, ông Dương Văn Được, ở thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt, cho hay: “Ban đầu, gia đình tôi còn nhiều băn khoăn về giá bồi thường, nhưng thấy các chú bộ đội, đặc biệt là chú Quyết, phối hợp với cán bộ xã không quản mưa nắng, kiên trì ghé nhà phân tích rõ quyền lợi, lợi ích lâu dài khi có đường mới, tôi hiểu ra và đồng thuận, bàn giao đất ngay”.

Ấm áp tình quân dân

Cùng với nhiệm vụ tuyên truyền, thượng úy Nguyễn Trọng Quyết chú trọng tham mưu triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội trên địa bàn.

Tiêu biểu là mô hình “Bò giống quay vòng” dành cho hội viên phụ nữ nghèo. Anh trực tiếp tham mưu khâu khảo sát, lựa chọn đúng hộ gia đình khó khăn nhưng có khả năng chăm sóc, đồng thời phân công cán bộ kỹ thuật theo sát, hướng dẫn cách phòng, trị bệnh cho gia súc. Những con bò giống trao đi góp phần tạo dựng sinh kế bền vững, tiếp thêm niềm tin để các hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Thứ bảy về thôn” hay “BĐBP đồng hành chuyển đổi số” đều ghi dấu ấn đậm nét của người cán bộ trẻ. Những việc làm tận tâm của anh để lại tình cảm sâu đậm trong lòng người dân vùng bãi ngang.

Bà Lê Thị Yên, hộ nghèo được hỗ trợ 1 con bò giống, xúc động nói: “Chú Quyết chu đáo lắm. Từ ngày trao bò giống cho gia đình tôi, chú và cán bộ của đồn thường ghé thăm, hướng dẫn chăm sóc. Mỗi khi có bão, lũ hay việc làng, các chú về giúp là bà con yên tâm”.

Tròn 7 năm khoác trên mình màu áo xanh biên phòng, thượng úy Nguyễn Trọng Quyết vinh dự nhận bằng khen của Hội Nông dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong chương trình “Đồng hành cùng chiến sĩ mới” (giai đoạn 2020-2025), giấy khen của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và chính quyền địa phương. Nhưng đối với anh, phần thưởng quý giá hơn cả chính là niềm tin yêu, gắn bó của bà con vùng biển.

Trung tá Nguyễn Xuân Thế, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết: “Thượng úy Nguyễn Trọng Quyết là một cán bộ trẻ năng động, giàu nhiệt huyết và có trách nhiệm cao với công việc. Đồng chí luôn chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn các giải pháp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Đặc biệt, trong công tác vận động quần chúng và thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào giúp dân, đồng chí luôn đi đầu, sâu sát cơ sở, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, được Nhân dân tin yêu”.