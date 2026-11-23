Thượng úy Nguyễn Minh Trạng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến học sinh tại đặc khu Phú Quốc.

Vào ngành công an từ năm 2014, Thượng úy Nguyễn Minh Trạng sớm gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Trong quá trình công tác, anh luôn dành tâm huyết cho các hoạt động phong trào, xem đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

Theo anh Trạng, trong quá trình công tác, điều anh tâm đắc nhất là cùng tập thể Ban Thanh niên Công an tỉnh xây dựng, duy trì các hoạt động tình nguyện thiết thực, hướng đến cộng đồng. Anh tham mưu, vận động và kết nối các nguồn lực xã hội để tổ chức chương trình an sinh, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, gia đình chính sách và đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Với anh, thành tích lớn nhất không phải là danh hiệu hay số lượng chương trình được tổ chức mà có bao nhiêu hoàn cảnh được giúp đỡ, khó khăn được sẻ chia và hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng gần gũi với nhân dân. “Một phần quà trao đi, một căn nhà được sửa chữa hay một học sinh được tiếp tục đến trường đều là các giá trị đáng trân trọng. Với tôi, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để cống hiến, dấn thân và tạo ra các giá trị có ích cho xã hội. Tôi không ngại khó, không ngại việc và luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi tổ chức phân công”, anh Trạng cho biết.

Vai trò là Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh, anh Trạng cùng tập thể tham mưu, triển khai nhiều hoạt động Đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an và nhu cầu thực tế của địa phương. Anh chú trọng ba nhóm hoạt động trọng tâm, gồm tình nguyện, an sinh xã hội; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số.

Thượng úy Nguyễn Minh Trạng được tuyên dương tại giải thưởng cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc lần thứ XI, năm 2026.

Ở lĩnh vực an sinh xã hội, anh Trạng tích cực kết nối với doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm vận động nguồn lực xây dựng nhà nhân ái, tặng học bổng, phương tiện đến trường và nhu yếu phẩm cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, anh chú trọng đổi mới cách làm, sử dụng các hình thức gần gũi như tọa đàm, diễn đàn, hội thi sân khấu hóa, video, clip và phát tờ rơi tại trường học, khu dân cư. Một dấu ấn nổi bật là mô hình “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên và cảm hóa thanh niên chậm tiến trên địa bàn dân cư” do anh tham mưu triển khai.

Anh Trạng cho biết: “Hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” của Bộ Công an, tôi xác định công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và cảm hóa thanh niên chậm tiến là nhiệm vụ quan trọng. Đây không chỉ là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, thanh niên và người dân mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và gần dân của người chiến sĩ công an”.

Mô hình tập trung tuyên truyền những nội dung thiết thực, gần gũi với đời sống như phòng, chống ma túy, bạo lực học đường, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an ninh mạng. Từ năm 2025 đến nay, anh tham mưu tổ chức 350 cuộc tuyên truyền, thu hút gần 13.500 lượt người tham dự; phát hơn 20.000 tờ rơi; thực hiện trên 730 lượt chiếu phim, video, clip, thu hút hơn 40.000 lượt người xem, nghe…

Với những nỗ lực, cống hiến của mình, anh nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn và Công an tỉnh. Năm 2026, anh được tuyên dương tại giải thưởng cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc. Đây là dấu mốc đáng nhớ, tiếp thêm động lực để anh tiếp tục cống hiến.