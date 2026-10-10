Cán bộ TP.HCM phải đạt từ 90 điểm mới hưởng 100% thu nhập tăng thêm

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 78/2026 quy định xếp loại và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Bị kỷ luật, không được thu nhập tăng thêm

Quy định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thuộc đối tượng được hưởng chính sách thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND TP.HCM.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được chấm điểm và chia thành 4 mức. Người đạt từ 90 điểm trở lên xếp mức 1, được hưởng 100% mức chi thu nhập tăng thêm theo quy định. Từ 85 đến dưới 90 điểm là mức 2, hưởng 90%. Từ 70 đến dưới 85 điểm là mức 3, hưởng 80%. Mức 4 không được hưởng thu nhập tăng thêm.

TP.HCM chấm điểm cán bộ, công chức, viên chức làm căn cứ chi thu nhập tăng thêm. Ảnh: Phan Anh.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị kỷ luật, bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền trong quý thì xếp loại mức 4.

Trường hợp quyết định kỷ luật Đảng và quyết định kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm được ban hành trong hai quý khác nhau thì chỉ áp dụng xếp loại là mức 4 đối với quý bị kỷ luật trước.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị cấp có thẩm quyền phê bình bằng văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ do lỗi chủ quan thì bị hạ 1 mức xếp loại cho mỗi lần có văn bản phê bình.

Cách tính số ngày để chi thu nhập tăng thêm

Quyết định cũng quy định số ngày làm việc thực tế và cách tính số ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm.

Số ngày làm việc thực tế là số ngày làm việc mà cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tham gia thực hiện nhiệm vụ theo quy định và theo phân công bằng văn bản của cấp có thẩm quyền.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có bao nhiêu ngày làm việc thực tế sẽ được người có thẩm quyền xem xét, giải quyết chi thu nhập tăng thêm.

Các ngày nghỉ hằng tuần, ngày nghỉ theo quy định riêng của ngành, lĩnh vực, ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ luật Lao động không được sử dụng để hoán đổi, bù đắp cho ngày nghỉ theo quy định.

Những ngày sau đây không được tính là ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm: ngày nghỉ phép năm hoặc nghỉ về việc riêng; những ngày nghỉ hè của công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo mà không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở giáo dục và đào tạo.

Những ngày tham gia chương trình học theo hệ tập trung (không được cấp có thẩm quyền phân công công tác) và bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện; ngày nghỉ thai sản; ngày nghỉ do ốm đau hoặc nghỉ để điều trị chấn thương do tai nạn lao động cũng không được tính.

Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian năm học, giáo viên, giảng viên tham gia giảng dạy đủ số tiết nghĩa vụ theo quy định và không có những ngày nghỉ như trên thì được tính là làm đủ số ngày làm việc thực tế.

Công chức, viên chức hành chính (nhân viên) tại cơ sở giáo dục công lập không có chế độ nghỉ hè, thực hiện nguyên tắc tính số ngày làm việc thực tế như công chức, viên chức các ngành, lĩnh vực khác.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong ngành, lĩnh vực mà theo quy định pháp luật có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ theo ca, kíp, đồng thời có quy định cụ thể về thời gian nghỉ bù sau ca, kíp thì những ngày nghỉ bù này được tính là ngày làm việc thực tế.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế; nghỉ hưu; nghỉ việc hoặc nghỉ theo chế độ khác do pháp luật quy định và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị không thuộc phạm vi điều chỉnh của chính sách chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND TP.HCM: số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chính thức chấm dứt công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.