Cán bộ Tòa án chung tay đẩy lùi khói thuốc

Bắt đầu từ những hành động cụ thể

Tại trụ sở Tòa án, nơi thường xuyên có đương sự, người tham gia tố tụng và người dân đến liên hệ, giải quyết công việc, việc chấp hành quy định không hút thuốc không chỉ là trách nhiệm của cán bộ, công chức mà còn cần sự đồng thuận của mọi người.

Một lời nhắc nhở đúng lúc, một lần hướng dẫn người dân thực hiện nội quy cũng góp phần giữ gìn môi trường làm việc trong lành, bảo vệ sức khỏe những người xung quanh.

Cán bộ Tòa án luôn chủ động hướng dẫn, nhắc nhở, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá khi người dân đến liên hệ công việc

Với đặc thù thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với người dân, cán bộ Tòa án có điều kiện tuyên truyền quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá ngay trong hoạt động chuyên môn hằng ngày.

Việc không hút thuốc tại nơi làm việc, đồng thời nhắc nhở người dân không hút thuốc ở khu vực cấm, thể hiện sự thống nhất giữa lời nói và hành động của người thực thi pháp luật.

Thẩm phán Hồ Chí Thêm, TAND khu vực 4 - Cà Mau, cho rằng công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trước hết phải bắt đầu từ ý thức chấp hành của mỗi cán bộ.

“Bản thân cán bộ phải nghiêm túc chấp hành quy định, không hút thuốc tại nơi làm việc và giữ gìn tác phong chuẩn mực. Trong quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc với đương sự, chúng tôi cũng chú trọng nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện nội quy, nhất là quy định không hút thuốc tại khu vực cấm.

Việc làm này tuy nhỏ nhưng góp phần bảo vệ sức khỏe những người xung quanh và xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án có trách nhiệm, gương mẫu”, Thẩm phán Hồ Chí Thêm chia sẻ.

Từ ý thức tự giác của cán bộ, việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân có thêm sức thuyết phục, góp phần hình thành thói quen tôn trọng nội quy và không gian chung tại cơ quan.

Biển cấm thuốc lá được đặt tại các khu vực xét xử giúp người dân dễ dàng nhìn thấy

Cùng với ý thức của từng cá nhân, việc duy trì nền nếp tại đơn vị cũng cần được quan tâm.

Thẩm phán Trương Huỳnh Hải, TAND khu vực 3 - Cà Mau nhấn mạnh: "Mỗi cán bộ, công chức, người lao động ngành Tòa án cần gương mẫu chấp hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, không hút thuốc tại nơi làm việc, nơi công cộng; đồng thời chủ động tuyên truyền, vận động người thân, đương sự và người dân cùng thực hiện.

Các đơn vị cần duy trì quy định nội bộ, bố trí biển báo cấm hút thuốc và tăng cường kiểm tra, nhắc nhở để việc chấp hành trở thành nền nếp thường xuyên".

Theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, nơi làm việc trong nhà là địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn. Từ năm 2025, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng cũng bị cấm theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội.

Việc phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định này tại trụ sở Tòa án góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng môi trường làm việc và giao dịch không khói thuốc.

Tuổi trẻ Tòa án lan tỏa thông điệp không khói thuốc

Bên cạnh trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, Đoàn Thanh niên TAND tỉnh Cà Mau còn phát huy vai trò xung kích trong tuyên truyền, vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thông qua các hoạt động Đoàn và phối hợp với các tổ chức Đoàn trong hệ thống, đoàn viên, thanh niên đưa thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đến gần hơn với người dân.

Việc tuyên truyền không chỉ dừng ở phổ biến quy định pháp luật mà còn hướng đến thay đổi nhận thức, hành vi trong cộng đồng. Mỗi đoàn viên cần gương mẫu từ việc không hút thuốc tại nơi làm việc, đồng thời chủ động vận động đồng nghiệp, người thân và người dân cùng thực hiện.

Tuổi trẻ TAND tỉnh Cà Mau chung tay đẩy lùi thuốc lá

Anh Phạm Hải Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên TAND tỉnh Cà Mau cho biết, tuổi trẻ đơn vị quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, gương mẫu đi đầu trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

“Mỗi đoàn viên cần bắt đầu từ việc không hút thuốc tại nơi làm việc, chủ động tuyên truyền, vận động đồng nghiệp và người thân cùng thực hiện. Qua đó, biến nhận thức thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng cơ quan văn minh, lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cán bộ và nhân dân”, Bí thư Đoàn Thanh niên TAND tỉnh Cà Mau nói.

Đây cũng là cách phát huy trách nhiệm xã hội của đoàn viên, thanh niên, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng.

Từ sự gương mẫu của cán bộ, công chức đến tinh thần tiên phong của đoàn viên, thanh niên, việc nói không với thuốc lá đang được lan tỏa bằng những hành động thiết thực.

Khi mỗi người tự giác chấp hành và cùng vận động người xung quanh thực hiện, môi trường không khói thuốc sẽ góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Tòa án trách nhiệm, văn minh, gần gũi và tôn trọng nhân dân.