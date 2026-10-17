Cán bộ Tổ tuần tra 785 CATP Huế kịp thời cứu nam thanh niên nhảy cầu

Giữa đêm khuya 16/10/2026, phát hiện một nam thanh niên chới với dưới sông tại cầu Tứ Phú, Tổ tuần tra 785 Công an thành phố Huế nhanh chóng triển khai cứu hộ. Hành động dũng cảm của Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân cùng sự phối hợp khẩn trương của đồng đội đã góp phần cứu sống một người trẻ, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và nhân văn vì Nhân dân phục vụ.

Chủ động phát hiện, khẩn trương cứu người

Tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an thành phố Huế được thể hiện rõ qua nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự và hành động cứu người trong tình huống nguy cấp. Cụ thể, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 16/10/2026, trong khi tuần tra trên đường Hoàng Trung, phường Hương Trà (Tp. Huế), Tổ tuần tra 785 CATP Huế nghe tiếng động lớn phát ra từ phía khu vực cầu Tứ Phú.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác lập tức đến kiểm tra và phát hiện một nam thanh niên vừa nhảy cầu xuống sông, đang chới với giữa dòng nước. Trước tình thế khẩn cấp, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ, không để thời gian quý giá trôi qua.

Bản lĩnh người chiến sĩ giữa dòng nước

Không chút chần chừ, Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Huế, lập tức lao xuống sông, bơi tiếp cận nạn nhân. Trong khi đó, các thành viên còn lại khẩn trương triển khai phao cứu sinh, thuyền cứu nạn và phối hợp đưa người gặp nạn vào bờ an toàn.

Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Huế. Ảnh: cắt từ Clip của CATP Huế

Nạn nhân được xác định là anh H.P., sinh năm 2005, trú tại phường Hương Trà, thành phố Huế. Theo thông tin ban đầu, do buồn phiền chuyện gia đình, anh P. đã có hành động tiêu cực. Sau khi được cứu, anh được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị, theo dõi sức khỏe.

Giữa đêm tối, dưới dòng nước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, hành động của Đại úy Nguyễn Quốc Bảo Ân cùng sự phối hợp nhịp nhàng của đồng đội cho thấy bản lĩnh, sự chủ động và tinh thần sẵn sàng đối mặt hiểm nguy khi thực hiện nhiệm vụ.

Lan tỏa tinh thần nhân văn, vì cộng đồng

Giá trị của hành động cứu người không chỉ nằm ở việc giành lại sự sống cho một thanh niên mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn, đặt tính mạng và sức khỏe của Nhân dân lên hàng đầu. Đó là biểu hiện cụ thể của trách nhiệm công vụ, sự tận tụy và ý thức phục vụ cộng đồng của người chiến sĩ Công an.

Tổ tuần tra 785 Công an Tp. Huế kịp thời cứu nam thanh niên nhảy cầu. Ảnh: CATP/ Huế

Từ sự việc này, mỗi người càng nhận thức rõ vai trò của tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm đến người đang gặp khó khăn và trách nhiệm chung trong xây dựng môi trường sống an toàn. Khi cộng đồng biết sẻ chia, kịp thời phát hiện nguy cơ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ, những tình huống đáng tiếc có thể được ngăn ngừa.

Về lâu dài, việc tiếp tục nâng cao hiệu quả tuần tra, cứu nạn, cứu hộ và lan tỏa những giá trị nhân văn sẽ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng cộng đồng an toàn, đoàn kết, hướng tới sự phát triển bền vững./.