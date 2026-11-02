Cán bộ tiểu đoàn sôi nổi tranh tài

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, các thí sinh thể hiện bản lĩnh, tác phong chính quy và năng lực của cán bộ đơn vị cơ sở qua các nội dung kiểm tra toàn diện: Từ lý luận, xây dựng văn kiện đến thực hành điều lệnh, bắn súng ngắn K54, kiểm tra thể lực... Mỗi phần thi là dịp để cán bộ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh tại hội thi.

Thí sinh tự tin thực hành bắn súng ngắn K54 bài 2b.

Thí sinh thực hành nội dung điều lệnh.

Nỗ lực bứt phá trên “đường đua xanh” trong nội dung thi bơi tự do 3 phút.

Các thí sinh thi soạn thảo văn kiện chiến đấu và dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.