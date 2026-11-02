Cán bộ tiểu đoàn sôi nổi tranh tài
Những ngày đầu tháng 10, thao trường Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) như nóng hơn bởi những phần tranh tài sôi nổi tại Hội thi tiểu đoàn trưởng, chính trị viên tiểu đoàn năm 2026 do Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức.
Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, các thí sinh thể hiện bản lĩnh, tác phong chính quy và năng lực của cán bộ đơn vị cơ sở qua các nội dung kiểm tra toàn diện: Từ lý luận, xây dựng văn kiện đến thực hành điều lệnh, bắn súng ngắn K54, kiểm tra thể lực... Mỗi phần thi là dịp để cán bộ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh tại hội thi.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/can-bo-tieu-doan-soi-noi-tranh-tai-1062909