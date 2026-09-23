Cán bộ thuế ở Vĩnh Long 'xộ khám' vì xuất khống 441 hóa đơn

Ngày 23/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Trưởng (SN 1978, ngụ phường Trà Vinh) để điều tra, làm rõ về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định tố tụng đối với Phạm Quốc Trưởng.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 6/2025, Trưởng là công chức thuộc Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long và được phân công phụ trách công tác tiếp nhận và xử lý đề nghị cấp hóa đơn điện tử.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trưởng sử dụng trái phép thông tin tài khoản của 9 hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo hóa đơn điện tử. Sau đó, Trưởng sử dụng tài khoản của lãnh đạo Đội, Tổ và lãnh đạo Thuế cơ sở để thao tác, ký duyệt 441 hóa đơn điện tử nhưng không có phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ kèm theo để bán cho nhiều cá nhân, tổ chức.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.