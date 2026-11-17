Cục Thuế vừa có văn bản gửi các Thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế thương mại điện tử làm rõ các quy định hiện hành về trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế trong thi hành công vụ.

Cục Thuế yêu cầu công chức thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thuế của người nộp thuế

Theo đó, Cục Thuế cho biết, hiện nay, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 đã quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý thuế, trong đó có các hành vi vi phạm gây thiệt hại cho người nộp thuế gồm.

Các hành vi này gồm: Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật; Áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính trái pháp luật; Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật; Không áp dụng hoặc áp dụng không đúng quy định của Luật Tố cáo các biện pháp quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 để bảo vệ người tố cáo khi người đó yêu cầu;

Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin về cố ý cung cấp thông tin sai lệch mà không đính chính và không cung cấp lại thông tin; Áp dụng thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; thu thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; truy thu thuế, hoàn thuế trái pháp luật; thu tiền sử dụng đất trái pháp luật.

Do đó, Cục Thuế nêu rõ, công chức thuế có lỗi gây thiệt hại phải có nghĩa vụ hoàn trả cho NSNN một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại tùy theo mức độ lỗi. Ngoài ra, công chức thuế vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo tính chất, mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

“Đề nghị Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp chỉ đạo công chức thuế trong phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thuế của người nộp thuế, tránh để xảy ra tình trạng chậm giải quyết cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức gây bức xúc cho người nộp thuế, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan thuế.

Nếu người nộp thuế nộp đầy đủ hồ sơ đúng quy định của pháp luật mà công chức thuế tiếp nhận hồ sơ không xử lý, chậm xử lý thì phải kiên quyết xử lý trách nhiệm theo nguyên tắc lỗi của ai người đấy chịu, lỗi của công chức thuế thì công chức thuế phải chịu trách nhiệm theo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật” – Cục Thuế nêu rõ.