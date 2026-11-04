Cán bộ Thủ đô: Từ tư duy 'chờ dân đến' tới hành trình 'chủ động tìm về cơ sở'

Lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” qua từng tấm bằng trao tận tay

79 năm qua, Đảng, nhà nước và nhân dân luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, lan tỏa đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Đội ngũ cán bộ, công chức các chi nhánh thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đang nỗ lực hiện thực hóa đạo lý tri ân ấy bằng những việc làm thiết thực, chạm đến cảm xúc của người dân.

Tiêu biểu, ngày 2-11, cán bộ Tổ hành chính công xung kích - Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Lĩnh Nam (Chi nhánh số 04, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) đến tận nhà trao Quyết định thờ cúng liệt sĩ (do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cấp) cho gia đình anh Nguyễn Mạnh Hưng. Bị tai biến, đi lại rất khó khăn, suốt quá trình hoàn thiện hồ sơ, anh Hưng được các cán bộ Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Lĩnh Nam hỗ trợ giấy ủy quyền và các văn bản cần thiết ngay tại nhà.

Nhận quyết định trên tay, anh Hưng vô cùng xúc động: “Được Đảng và nhà nước quan tâm, đây là lần thứ hai gia đình thay người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, thấy rõ sự đổi mới chưa từng có trong việc thực hiện TTHC. Chúng tôi trân trọng cảm ơn vì đã được cán bộ Chi nhánh 04 hỗ trợ rất nhiệt tình”.

Cán bộ Điểm Hỗ trợ dịch vụ công số Lĩnh Nam (Chi nhánh số 04 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội) đến tận nhà công dân trao Quyết định thờ cúng liệt sĩ. Ảnh: PV

Cùng chung nhịp đập tri ân ấy, tại Chi nhánh số 06, Tổ hành chính công xung kích - Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Thuận An đã đồng hành các gia đình thân nhân liệt sĩ thực hiện thủ tục cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”. Với mỗi gia đình người có công, tấm bằng ấy không đơn thuần là một giấy tờ pháp lý mà là kỷ vật thiêng liêng, niềm tự hào của cả dòng họ.

Tại thôn Linh Quy, xã Thuận An, gia đình ông Nguyễn Đăng Thêm (cháu liệt sĩ Nguyễn Đăng Trọng) và ông Lê Minh Chung (con liệt sĩ Lê Minh Chứ) cũng nhận lại Bằng “Tổ quốc ghi công” do cán bộ Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Thuận An (Chi nhánh số 06) mang đến tận nhà. Cán bộ đã chủ động kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn kê khai và trực tiếp nộp thay, giúp người dân bớt bỡ ngỡ trên môi trường điện tử. Sự tận tụy ấy đã biến mỗi TTHC thành nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại bình yên.

Câu chuyện của Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Đan Phượng (Chi nhánh số 09) cũng để lại dư âm đẹp. Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm”, các cán bộ trẻ không quản ngoài giờ hành chính đã đến tận nhà trao Thẻ thương binh mới cho ông Nguyễn Xuân Tùng (thôn Thu Quế) và Bằng “Tổ quốc ghi công” của liệt sĩ Nguyễn Văn Duyệt cho thân nhân Nguyễn Văn Hào. Cầm trên tay tấm thẻ, tấm bằng mới, những giọt nước mắt cùng lời cảm ơn chân thành từ người dân chính là phần thưởng cao quý nhất với cán bộ làm công tác cải cách hành chính.

Lãnh đạo Chi nhánh số 06 và Tổ xung kích đến các gia đình trao lại Bằng "Tổ quốc ghi công" (ảnh: Hạ Vy)

Từ tin nhắn Zalo OA đến chuyến công tác chiều muộn: Khi chính quyền lắng nghe, thấu hiểu

Không chỉ tri ân người có công, tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục vụ” được lan tỏa mạnh mẽ đến mọi đối tượng yếu thế, người cao tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo trong cộng đồng.

Nhận được yêu cầu qua Zalo OA hỗ trợ chứng thực chữ ký tại nhà cho cụ Nguyễn Doãn Vận (89 tuổi, xã Hát Môn) do tuổi cao, đi lại khó khăn, 16h30' ngày 23-10, Tổ Hành chính công xung kích - Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Hát Môn (Chi nhánh số 09) đã có mặt tại nhà cụ để hoàn tất thủ tục. Anh Nguyễn Văn Được, thành viên Tổ xung kích chia sẻ, đối với các cụ, những việc nhỏ nhặt đôi khi lại là trở ngại lớn, nên việc chủ động đến nhà giúp người dân bớt đi vất vả chính là ý nghĩa đích thực của công việc.

Cũng tại Chi nhánh số 09, chiều tối một ngày giữa tháng 10-2026, các cán bộ trẻ tiếp tục hành trình đến với những hoàn cảnh đặc biệt tại xã Đan Phượng. Đó là trao Giấy chứng nhận kết hôn tận tay ông Nguyễn Tiến Thịnh (mắc bệnh hiểm nghèo) và ông Hoàng Văn Ty (suy giảm thị lực) (thôn Tân Thành); hỗ trợ cụ Nguyễn Thị Đường (93 tuổi, thôn Đông Khê) chứng thực chữ ký làm giấy khai sinh tại giường bệnh... Mỗi chuyến đi là một mảnh ghép nhân văn, khẳng định phương châm “Ở đâu công dân cần - Ở đó có chúng tôi”.

Tại Chi nhánh số 11, những tổ xung kích của các điểm hỗ trợ dịch vụ công số Hồng Vân, Đại Thanh, Chương Dương, Thanh Trì… cũng ghi dấu ấn bằng việc làm thiết thực. Từ việc hỗ trợ ông Đặng Huy Phương cùng 9 gia đình thôn Sở Hạ (xã Hồng Vân) lập văn bản ủy quyền GPMB, đến việc tới tận nhà hỗ trợ cụ Lương Thị Điểm (93 tuổi, liệt người), bà Phạm Thị Định (bị tai biến) hay cụ Ngô Thị Hỉn (89 tuổi) chứng thực chữ ký nhận trợ cấp hưu trí..., đều được thực hiện nhanh chóng, ngoài giờ hành chính và ngay trong ngày tiếp nhận thông tin.

Sơ kết 9 tháng đầu năm 2026, Giám đốc Chi nhánh số 11 Nguyễn Đức Cảnh đã quán triệt toàn thể cán bộ, công chức tiếp tục siết chặt kỷ cương, duy trì nghiêm túc mô hình phục vụ lưu động, để người dân không bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy chuyển đổi số, nhất là người cao tuổi, người yếu thế.

Đổi mới phương thức phục vụ, mang dịch vụ công đến gần người dân

Gần đây, cải cách TTHC tại Hà Nội không dừng lại ở cắt giảm thời gian, đơn giản hóa thành phần hồ sơ hay đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. Năm 2026, dấu ấn mang tính đột phá của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chính là đổi mới căn bản trong phương thức phục vụ.

Tổ Hành chính công xung kích Hát Môn (Chi nhánh số 09) hỗ trợ chứng thực chữ ký tại nhà cho cụ Nguyễn Doãn Vận (ảnh: Hoàng Dưỡng)

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phan Văn Phúc nhấn mạnh, song song với chuyển đổi số, Trung tâm tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ theo hướng chủ động, linh hoạt, đưa dịch vụ hành chính công đến gần người dân, nhất là người có công, cao tuổi, khuyết tật, đi lại khó khăn.

Thực tiễn ấy được hiện thực hóa qua mô hình “Tổ hành chính công xung kích” theo phương châm “Đến trước nhu cầu - Tiên phong phục vụ”, hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn và tại nhà. 9 tháng năm nay, mô hình đã hỗ trợ 18.681 trường hợp toàn thành phố, trong đó 11.645 người tại nhà văn hóa, điểm tập trung và 7.036 người trực tiếp tại nhà, minh chứng sinh động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Không dừng ở đó, Trung tâm tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch 271 ngày 10-7-2026 triển khai đợt cao điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không bị gián đoạn trên địa bàn. Đến hết ngày 22-7-2026, toàn thành phố hoàn thành 100% trong số 3.828 trường hợp được đề nghị, gồm 1.378 trường hợp tại điểm lưu động và 2.450 trường hợp nơi cư trú, tại nhà; về đích sớm 3 ngày.

Đầu tháng 9-2026, Trung tâm tiếp tục ban hành Kế hoạch hỗ trợ TTHC phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Trong đó tập trung hỗ trợ 15 TTHC, bố trí luồng ưu tiên, hỗ trợ kê khai, số hóa hồ sơ, đôn đốc giải quyết và trả kết quả tại nhà cho trường hợp đủ điều kiện.

Các con số thiết thực ấy minh chứng cho bước chuyển dịch vững chắc: Hành chính công Thủ đô không chờ công dân đến cửa công sở, mà đã chủ động những bước chân nghĩa tình đến tận nhà người dân. Những chuyến công tác chiều muộn, cái bắt tay ấm áp bên giường bệnh, hay tấm bằng, quyết định trao tận tay, chính là thước đo sinh động cho sự đổi mới phương thức phục vụ, xóa nhòa khoảng cách chính quyền - nhân dân bởi tinh thần phụng sự tận tụy.

Cuối năm 2026 và tiếp theo, Trung tâm sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “Tổ hành chính công xung kích”, mở rộng phối hợp các hội, hiệp hội và tổ công tác đồng hành với doanh nghiệp, kịp thời gỡ vướng từ cơ sở, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại - nơi nền hành chính lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.