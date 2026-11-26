Sự việc diễn ra vào ngày 23/11/2026. Trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tại trụ sở cơ quan, anh Nguyễn Bá Thành, Thư ký TAND khu vực 1 - Bắc Ninh đã phát hiện một số tiền mặt trị giá 20 triệu đồng bị đánh rơi tại khu vực sân cơ quan.

Ngay sau khi nhặt được tài sản trên, anh Nguyễn Bá Thành đã chủ động báo cáo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời đề xuất phối hợp xác minh, tìm kiếm người đánh mất.

Thư ký Nguyễn Bá Thành trả lại tiền cho người đánh rơi

Nhận được thông tin, lãnh đạo TAND khu vực 1 - Bắc Ninh đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, rà soát toàn bộ diễn biến tại khu vực sân tòa để xác định danh tính người đánh rơi tài sản.

Chỉ sau khoảng 30 phút, đơn vị đã xác định được chủ nhân của số tiền trên là anh Nguyễn Văn Duy (SN 16/10/1987; trú tại Tổ Hùng Vương, phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh). Ngay sau đó, TAND khu vực 1 - Bắc Ninh đã liên hệ và tiến hành các thủ tục bàn giao, trao trả đầy đủ số tiền 20 triệu đồng cho anh Duy.

Nhận được tài sản, anh Nguyễn Văn Duy đã gửi lời cảm ơn đến cá nhân anh Nguyễn Bá Thành cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức TAND khu vực 1 - Bắc Ninh.