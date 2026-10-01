Cần bổ sung những dưỡng chất gì để có một thai kỳ khỏe mạnh?

NỘI DUNG 1. Tầm quan trọng của dưỡng chất đối với mẹ bầu 2. Các dưỡng chất và thực phẩm bổ sung trong thai kỳ

Thai kỳ là giai đoạn cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Việc bổ sung dưỡng chất phù hợp không chỉ giúp mẹ duy trì sức khỏe mà còn hỗ trợ sự phát triển toàn diện của thai nhi. Hãy chú trọng đến các loại thực phẩm giàu dưỡng chất để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai của bé yêu. Đừng bỏ qua tầm quan trọng của dinh dưỡng trong thai kỳ để có một hành trình mang thai khỏe mạnh.

1. Tầm quan trọng của dưỡng chất đối với mẹ bầu

Uống sữa có thể giúp mẹ bầu bổ sung các dưỡng chất thiết yếu mà chế độ ăn hằng ngày đôi khi chưa đáp ứng đủ.

Dinh dưỡng hợp lý trong thai kỳ giúp giảm thiểu tối đa các rủi ro biến chứng nguy hiểm và nâng cao sức đề kháng cho người mẹ. Khi mang thai, nhu cầu về năng lượng và các loại vitamin, khoáng chất thiết yếu tăng cao đáng kể so với bình thường. Nếu không được cung cấp đầy đủ, cơ thể mẹ bầu rất dễ đối mặt với tình trạng thiếu máu, mệt mỏi kéo dài hoặc suy nhược. Do đó, việc xây dựng một chế độ ăn uống khoa học kết hợp các nguồn thực phẩm đa dạng là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Mặc dù vậy, chế độ ăn uống hàng ngày không phải lúc nào cũng đáp ứng đủ lượng vi chất cần thiết cho cả mẹ và bé. Do đó, việc kết hợp sử dụng các loại thực phẩm bổ sung chuyên dụng như acid folic, i-ốt và vitamin D là giải pháp thiết thực giúp tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

2. Các dưỡng chất và thực phẩm bổ sung trong thai kỳ

Việc cung cấp đầy đủ dưỡng chất không chỉ hỗ trợ sự phát triển của thai nhi mà còn giúp người mẹ duy trì sức khỏe tốt. Dưới đây là những dưỡng chất thiết yếu cần thiết trong thai kỳ để có một thai kỳ khỏe mạnh và an toàn:

Acid folic

Acid folic hay vitamin B9 là một trong những dưỡng chất không thể thiếu đối với phụ nữ mang thai, đặc biệt trong giai đoạn ba tháng đầu của thai kỳ. Dưỡng chất này tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành và phát triển ống thần kinh của thai nhi, giúp phòng ngừa hiệu quả các dị tật bẩm sinh ở não và tủy sống.

Mẹ bầu có thể bổ sung acid folic thông qua các loại rau xanh đậm, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt hoặc sử dụng viên uống theo chỉ định của bác sĩ để đảm bảo hàm lượng hấp thu đạt mức tối ưu.

Phụ nữ nên uống một viên acid folic (0,8 miligam) mỗi ngày trong vòng 4 tuần trước khi có thể mang thai và tiếp tục uống cho đến khi thai được 12 tuần tuổi. Nếu mang đa thai, có thể cần tiếp tục uống thuốc trong suốt thai kỳ.

I-ốt

I-ốt giúp cơ thể tăng trưởng và phát triển, đặc biệt là não bộ. Vì trẻ sơ sinh nhận i-ốt từ mẹ, nên phụ nữ mang thai và cho con bú cần bổ sung nhiều i-ốt hơn.

Trong thời gian mang thai và cho con bú, hãy chọn các loại thực phẩm giàu i-ốt và uống một viên bổ sung mỗi ngày. Các loại thực phẩm giàu i-ốt bao gồm:

Hải sản đã nấu chín kỹ

Sữa

Trứng

Một số loại ngũ cốc

Có thể bổ sung uống một viên i-ốt (150 microgam) mỗi ngày trong thời gian mang thai và cho con bú.

Vitamin D

Mẹ bầu có thể tắm nắng để tổng hợp vitamin D nhưng cần thực hiện đúng cách và đủ thời gian theo hướng dẫn của bác sĩ.

Cơ thể mẹ bầu cần đủ lượng vitamin D để duy trì mức canxi và phốt-pho lành mạnh. Vitamin D rất cần thiết cho xương và khớp chắc khỏe, cũng như giúp cơ bắp và hệ thần kinh hoạt động tốt. Các nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D bao gồm: Trứng, các loại cá béo (cá ngừ, cá mòi và cá hồi), một số loại sữa, sữa chua và bơ thực vật (margarine).

Rất khó để cung cấp đủ vitamin D chỉ thông qua thực phẩm. Cơ thể có thể tự tổng hợp vitamin D khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, lượng vitamin D được tạo ra phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời điểm trong ngày, mùa, vị trí địa lý, màu da và diện tích da tiếp xúc.

Mẹ bầu nên thường xuyên hoạt động ngoài trời phù hợp nhưng không nên cố kéo dài thời gian phơi nắng để tăng tổng hợp vitamin D. Điều quan trọng là tránh để da bị cháy nắng và thực hiện các biện pháp bảo vệ da khi cần thiết.

Nếu có nguy cơ thiếu vitamin D hoặc ít tiếp xúc với ánh nắng, mẹ bầu nên trao đổi với bác sĩ hoặc nhân viên y tế về nhu cầu bổ sung vitamin D.

Một số mẹ bầu có mức vitamin D thấp, tình trạng này được gọi là thiếu hụt vitamin D. Thai phụ hãy trao đổi với bác sĩ nếu:

Lo lắng rằng cơ thể không nạp đủ vitamin D.

Có nguy cơ cao bị thiếu hụt vitamin D.

Nếu đang mang thai đa thai, việc bổ sung vitamin D có thể giúp giảm nguy cơ bị cao huyết áp và tiền sản giật.

Bổ sung sắt và canxi để hỗ trợ hệ vận động trong thai kỳ

Sắt đóng vai trò cấu thành nên huyết sắc tố, giúp vận chuyển oxy đi nuôi cơ thể mẹ và thai nhi. Tình trạng thiếu máu do thiếu sắt trong thai kỳ có thể dẫn đến nguy cơ sinh non hoặc trẻ nhẹ cân. Các loại thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ (thịt bò, thịt cừu, thịt lợn nạc); hải sản (cá hồi, tôm, cá mòi…); các loại rau lá xanh đậm (rau chân vịt, cải xoăn, súp lơ xanh…); các loại đậu và hạt (Đậu lăng, đậu đen, đậu nành, hạt bí, hạt điều); lòng đỏ trứng gà; ngũ cốc tăng cường sắt và các loại trái cây sấy khô…

Nếu mẹ bầu không nạp đủ lượng sắt cần thiết từ chế độ ăn uống, có thể cần dùng thêm thuốc bổ sung sắt.

Một số loại đồ uống, thực phẩm và thuốc có thể gây cản trở quá trình hấp thụ sắt của cơ thể. Hãy uống thuốc bổ sung sắt trước khi dùng các loại sau 1 giờ hoặc sau khi dùng 2 giờ như trà hoặc cà phê; sữa, sữa chua hoặc phô mai; viên bổ sung canxi, thuốc kháng acid...

Bên cạnh đó, canxi là thành phần cốt lõi giúp xây dựng hệ xương và răng chắc khỏe cho em bé, đồng thời ngăn ngừa tình trạng loãng xương và chuột rút ở người mẹ, mẹ bầu cần 1000mg canxi mỗi ngày. Thai phụ có thể cung cấp canxi cho cơ thể bằng cách duy trì chế độ ăn uống đa dạng. Sữa và các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua và bánh flan là những nguồn cung cấp canxi tốt nhất. Các nguồn cung cấp canxi dồi dào khác bao gồm:

Sữa hạnh nhân, sữa gạo hoặc sữa đậu nành được bổ sung canxi.

Cá đóng hộp có phần xương mềm ăn được, chẳng hạn như cá hồi và cá mòi.

Các loại hạt.

Rau lá xanh đậm.

Đậu phụ.

Nếu mẹ bầu không thể hấp thu đủ lượng canxi qua chế độ ăn uống hoặc đang mang song thai trở lên, có thể cần phải sử dụng thêm thực phẩm bổ sung canxi. Hãy trao đổi với bác sĩ để nhận được hướng dẫn bổ sung đúng cách.

Các khoáng chất bổ trợ suốt thai kỳ

Các vitamin nhóm B, vitamin C cùng các khoáng chất như kẽm và magie cũng cần được duy trì ở mức cân bằng trong suốt thai kỳ để hỗ trợ quá trình trao đổi chất và tăng cường hệ miễn dịch. Việc kết hợp linh hoạt các nhóm thực phẩm tự nhiên sẽ giúp mẹ bầu luôn giữ được năng lượng tích cực và cơ thể khỏe mạnh suốt thời gian mang thai.

Vitamin B1 (Thiamine)

Vitamin B1 đóng vai trò hỗ trợ cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng. Các nguồn cung cấp dồi dào từ thực phẩm bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, thịt và cá.

Nếu mẹ bầu hay nôn mửa nhiều trong giai đoạn đầu thai kỳ, bác sĩ có thể đã kê đơn vitamin B1. Hãy tiếp tục duy trì việc sử dụng cho đến khi ăn uống bình thường trở lại và tình trạng nôn nghén hoàn toàn chấm dứt.

Vitamin B12

Vitamin B12 giữ cho các tế bào thần kinh và tế bào máu luôn khỏe mạnh, đồng thời hỗ trợ quá trình tổng hợp ADN – vật liệu di truyền trong tế bào của cơ thể. Dưỡng chất này cũng giúp ngăn ngừa một dạng thiếu máu có thể khiến cơ thể luôn mệt mỏi và suy nhược.

Vitamin B12 chỉ được tìm thấy tự nhiên trong các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật hoặc các sản phẩm được tăng cường đặc biệt, chẳng hạn như sữa đậu nành hay ngũ cốc ăn sáng.

Nếu ăn ít hoặc hoàn toàn không sử dụng thực phẩm động vật, hãy trao đổi bác sĩ, có thể mẹ bầu cần thực hiện xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ B12; nếu chỉ số này thấp, việc bổ sung viên uống hoặc tiêm vitamin B12 theo chỉ định là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe tối ưu.

Vitamin C

Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ lượng sắt từ thực phẩm tốt hơn. Mẹ bầu cần bổ sung vitamin C từ nhiều loại trái cây (các loại quả mọng, quả kiwi, quýt, cam… các loại rau củ như (bông cải xanh, ớt chuông, súp lơ trắng, cà chua.

Kẽm

Kẽm là vi khoáng thiết yếu giúp tổng hợp protein, phân chia tế bào để thúc đẩy sự phát triển cấu trúc cơ thể của thai nhi, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch cho mẹ bầu và giảm thiểu các biến chứng như sinh non.

Magie

Magie đóng vai trò hỗ trợ hoạt động cơ bắp và thần kinh, giúp giảm chuột rút, xoa dịu căng thẳng, cải thiện chất lượng giấc ngủ, phối hợp cùng canxi xây dựng hệ xương chắc khỏe cho bé và điều hòa huyết áp nhằm hạn chế nguy cơ tiền sản giật ở người mẹ.

Mẹ bầu nên ưu tiên bổ sung kẽm và magie thông qua các nguồn thực phẩm tự nhiên (như các loại hạt, ngũ cốc nguyên cám, thịt nạc, hải sản, rau xanh đậm). Trong trường hợp cần sử dụng các sản phẩm bổ sung dạng viên uống, mẹ bầu nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có liều lượng phù hợp nhất với thể trạng.