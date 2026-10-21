Cần bổ sung đơn vị thuộc lực lượng vũ trang vào tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện phải phù hợp với đặc thù của quân đội, công an

ĐBQH Nguyễn Tân Cương (Đồng Tháp) đề nghị bổ sung đơn vị thuộc lực lượng vũ trang vào quy định về tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm phù hợp với đặc thù của quân đội và công an.

Theo đại biểu, dự thảo Luật quy định tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. Quy định này phù hợp với các tổ chức bên ngoài, nhưng chưa phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang.

ĐBQH Nguyễn Tân Cương (Đồng Tháp) phát biểu

Lý giải vấn đề này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, trong quân đội và công an, mỗi lực lượng được biên chế các loại vũ khí, trang bị khác nhau nên yêu cầu huấn luyện về an toàn cũng khác nhau, không thể áp dụng chung một quy định huấn luyện cho tất cả. Bên cạnh đó, hoạt động của các lực lượng này còn liên quan đến những yếu tố bí mật trong ngành, do đó không thể thuê doanh nghiệp bên ngoài thực hiện huấn luyện đối với những nội dung đặc thù.

Vì vậy, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị sửa quy định thành: “Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật”.

Theo đại biểu, việc bổ sung “đơn vị thuộc lực lượng vũ trang” nhằm bảo đảm quy định bao quát đầy đủ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, phù hợp với đặc thù của quân đội và công an. Tương tự, tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật, đại biểu cũng đề nghị bổ sung các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang.

Liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương góp ý về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong công tác tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc.

Theo đại biểu, khoản 4 Điều 4 dự thảo Luật có quy định Bộ Quốc phòng hướng dẫn công tác tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa. Tuy nhiên, nhiệm vụ hướng dẫn công tác này không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, Bộ Quốc phòng chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, còn trách nhiệm hướng dẫn cần được nghiên cứu giao cho các bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ phù hợp. Nếu quy định cứng trách nhiệm hướng dẫn đối với Bộ Quốc phòng sẽ gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Vì vậy, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh quy định này.

Linh hoạt quy định ngày nghỉ Tết, bảo đảm an toàn khi đầu tư quỹ BHXH

Góp ý về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, việc quy định cụ thể số ngày nghỉ Tết âm lịch trong luật chưa phù hợp với định hướng xây dựng luật theo nguyên tắc chung.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại Tổ 10

Theo đại biểu, luật nên quy định những nguyên tắc cơ bản, còn số ngày nghỉ cụ thể trong từng năm nên nghiên cứu giao Chính phủ quyết định. Bởi lẽ, trong thực tiễn có thể phát sinh những đề xuất bổ sung ngày nghỉ; nếu quy định quá cụ thể trong luật thì mỗi khi có yêu cầu điều chỉnh lại phải sửa đổi luật. Vì vậy, đại biểu đề nghị nghiên cứu cách quy định theo nguyên tắc chung, tạo sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá dự thảo đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng về chính sách bảo hiểm xã hội.

Dẫn Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, đại biểu nhấn mạnh chủ trương đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững và hiệu quả.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, nguồn tiền của quỹ bảo hiểm xã hội nếu không được đầu tư để sinh lời sẽ gây lãng phí. Tuy nhiên, việc đầu tư phải bảo đảm an toàn, không đưa nguồn tiền của quỹ vào những lĩnh vực không an toàn.

Đại biểu bày tỏ đồng tình với nội dung dự thảo bổ sung quy định cho phép gửi tiền tại các ngân hàng, song nhấn mạnh yêu cầu phải lựa chọn những ngân hàng bảo đảm an toàn, tuyệt đối không gửi tiền vào các ngân hàng không an toàn. Đối với việc đầu tư ngoài ngành hoặc vào những lĩnh vực khác, đại biểu lưu ý thực tiễn đã có những bài học đắt giá, do đó cần hết sức thận trọng.

Từ những nội dung trên, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng các quy định sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội lần này là phù hợp và bày tỏ nhất trí với dự thảo.