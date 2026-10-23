Cán bộ phường làm việc buổi tối, phục vụ người dân

Chuyên viên Phục vụ hành chính công phường Đông Hòa chủ động đến tận nhà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế…

Trước đó, ngày 21/10, do điều kiện công việc, anh chị không thể đến nhận kết quả theo lịch hẹn trong giờ hành chính. Thấu hiểu khó khăn của người dân, cán bộ Trung tâm đã chủ động ở lại sau giờ làm việc, chờ anh chị tan làm đến nhận kết quả, tạo điều kiện để cả hai cùng có mặt ký nhận Giấy chứng nhận kết hôn theo quy định.

Đăng ký kết hôn là thủ tục hộ tịch đặc thù, yêu cầu cả hai bên nam, nữ phải cùng có mặt để ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn và Sổ hộ tịch.

Vì vậy, dù đã ngoài giờ hành chính, cán bộ Trung tâm vẫn tận tình hướng dẫn, hỗ trợ anh chị hoàn tất các thủ tục cần thiết một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Sau khi nhận Giấy chứng nhận kết hôn vào tối muộn, anh T. và chị N. đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ Trung tâm trước sự hỗ trợ tận tình, chu đáo. Sự hài lòng của người dân chính là động lực để đội ngũ cán bộ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ.

Từ những việc làm thiết thực, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú An tiếp tục lan tỏa tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, góp phần xây dựng nền hành chính thân thiện, trách nhiệm, hướng đến sự hài lòng của người dân.

Đôi nam nữ đến đăng kí kết hôn tại phường Phú An sau giờ làm.

Tại phường Đông Hòa, TP.HCM, ngoài giờ làm vệc, đội ngũ chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cũng chủ động đến tận nhà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và những trường hợp hạn chế khả năng đi lại trên địa bàn.

Với tinh thần “làm hết việc chứ không hết giờ", sau giờ hành chính, chuyên viên Phục vụ hành chính công phường cũng đã trực tiếp hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời trao trả kết quả hồ sơ ngay tại nhà, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, giảm bớt khó khăn trong quá trình tiếp cận dịch vụ công.