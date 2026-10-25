Cán bộ phụ nữ tiêu biểu ở Thâm Pồng

Nhận nhiệm vụ Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thâm Pồng từ năm 2015 trong bối cảnh phong trào địa phương trầm lắng, tỷ lệ thu hút hội viên tham gia sinh hoạt thấp, chị Ma Phi Hùng không khỏi trăn trở.

Chị hiểu rằng, muốn chị em gắn bó với tổ chức hội trước hết phải hiểu họ cần gì, muốn gì và đang gặp khó khăn ra sao? Với suy nghĩ đó, chị thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, nắm tâm tư, tình cảm của từng hội viên phụ nữ. Đối với những chị em hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc gia đình có chuyện buồn, chị luôn có mặt sớm để động viên, chia sẻ.

Để đổi mới nội dung sinh hoạt, chị Hùng đã chủ động lồng ghép các buổi họp của chi hội với hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao. Chị còn tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con, giữ gìn hạnh phúc gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Những nội dung thiết thực, gần gũi này đã thu hút hội viên tham gia. Do vậy, tỷ lệ hội viên sinh hoạt chi hội tăng từ dưới 50% lên hơn 90% chỉ sau 2 năm chị giữ vai trò chi hội trưởng. Đến nay, chi hội có hơn 90 hội viên, tỷ lệ sinh hoạt thường xuyên luôn đạt trên 86%.

Không chỉ tích cực trong các hoạt động phong trào, chị Hùng còn đặc biệt quan tâm nâng cao đời sống kinh tế cho hội viên.

Chị luôn tâm niệm: “Phụ nữ chỉ tự tin, hạnh phúc và có tiếng nói khi họ tự chủ về kinh tế”. Nghĩ là làm, chị đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên, tín chấp cho hàng chục hội viên vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, chi hội có 50 hội viên vay vốn với tổng số tiền ủy thác trên 4 tỷ đồng.

Từ kinh nghiệm thực tế của mình, chị tận tình hướng dẫn, hỗ trợ con giống, cây giống và chia sẻ bí quyết chăn nuôi cho các hội viên khác.

Bên cạnh đó, chị tích cực liên hệ với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt theo hướng an toàn sinh học; xây dựng được 3 mô hình kinh tế tiêu biểu do hội viên trong chi hội làm chủ.

Bà Nguyễn Thị Năng - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Thâm Pồng cho biết: “Nhờ sự tâm huyết của chị Hùng, phong trào phụ nữ trong thôn đã phát triển mạnh trên tất cả các lĩnh vực, giúp hội viên tin tưởng hơn và gắn bó với tổ chức hội”.

Một dấu ấn đậm nét trong thực hiện các phong trào là việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

“Đồng chí Ma Phi Hùng là chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn hết lòng vì công việc chung, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế để đảng viên và hội viên học tập, làm theo”, bà Mông Thị Long Biên - Bí thư Chi bộ thôn Thâm Pồng nhận xét.

Với những đóng góp trong phong trào tại địa phương, chị Ma Phi Hùng đã được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thưởng. Đặc biệt, chị vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam” năm 2026; Đảng ủy xã Lục Yên khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021 - 2025).