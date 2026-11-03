Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự kịp thời cứu người phụ nữ chảy nhiều máu sau tai nạn ở An Giang

Ngày 3/11, theo tin từ Công an tỉnh An Giang, trong quá trình di chuyển trên đường công tác, tổ công tác Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang đã kịp thời phát hiện, sơ cứu và đưa một phụ nữ bị tai nạn giao thông đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo đó, khoảng 20h40 ngày 30/10, trên đường từ phường Châu Đốc về Long Xuyên, tổ công tác Phòng Kỹ thuật hình sự gồm các cán bộ Phan Hoàng Minh, Yên Văn Đạt và Lê Thanh Chương phát hiện một phụ nữ nằm trên đường tránh Châu Phú, đoạn qua xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang, trong tình trạng cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Tổ công tác Phòng Kỹ thuật hình sự sơ cứu và hỗ trợ đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, người gặp nạn là chị V.K.H.N. (sinh năm 1986, trú tại xã Bình Mỹ). Trước đó, khi điều khiển xe mô tô lưu thông qua khu vực này, chị N. không may bị ngã xe, dẫn đến chấn thương vùng mặt và chảy nhiều máu.

Phát hiện sự việc, các cán bộ công an lập tức dừng phương tiện, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tại hiện trường, kiểm tra tình trạng sức khỏe và sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.

Sau đó, tổ công tác nhanh chóng đưa chị N. đến Trung tâm Y tế Châu Phú để cấp cứu, đồng thời liên hệ, thông báo cho gia đình đến chăm sóc.