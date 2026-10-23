Cán bộ phải bám sát công trường, lập lại tiến độ chi tiết

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại nút giao Tỉnh lộ 12B.

Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài toàn tuyến 98,73km, trong đó đoạn qua địa bàn TP. Huế dài khoảng 62,72km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Đến nay, sản lượng xây lắp và giải ngân của một số hạng mục chính đã đạt khoảng 45% khối lượng.

Theo Sở Xây dựng, về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tuyến qua Huế có tổng diện tích thu hồi 68,26ha, đến nay các địa phương đã bàn giao được 66,3ha, đạt tỷ lệ 97,1%. Phần diện tích còn lại, các đơn vị và địa phương đang phấn đấu hoàn thành, bàn giao toàn bộ phần diện tích GPMB cùng di dời hạ tầng kỹ thuật trước ngày 30/11/2026.

Về giải ngân vốn GPMB, trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2026 được Bộ Xây dựng bố trí 187,699 tỷ đồng, đến nay các đơn vị đã giải ngân được 146,552 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 78%. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật như đường điện cao thế 110kV, hệ thống nước và viễn thông tại các nút giao trọng điểm cũng triển khai cuốn chiếu đồng bộ với tiến độ thi công.

Tại buổi kiểm tra, Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh chỉ ra một số vướng mắc, phát sinh cần tháo gỡ. Cụ thể, tại phường Thủy Xuân công tác GPMB còn vướng 4 hộ, có kiến nghị về việc chưa nhận đền bù trong giai đoạn 1 khiến việc thi công bị ảnh hưởng.

Hạng mục cầu vượt, nút giao Tỉnh lộ 12B đang triển khai thi công.

Nhằm đảm bảo tiến độ chung, đưa công trình về đích đúng hạn cuối năm 2026, các cơ quan chức năng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban QLDA Bắc Sông Hương cùng UBND phường Thủy Xuân khẩn trương phối hợp xác minh thông tin, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng tại thực địa.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, về tiến độ dự án, qua báo cáo của các đơn vị và kiểm tra thực tế, cho thấy các địa phương rất tích cực trong công tác GPMB, tạo điều kiện thuận lợi và cơ bản bám sát tiến độ thi công. Tỷ lệ vướng mắc một vài đoạn ngắn (300m - 500m) so với tổng thể toàn tuyến hơn 98km là không đáng kể. Với khu vực còn vướng mắc mặt bằng, đề nghị địa phương có phương án bảo vệ kế hoạch thi công.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh yêu cầu chủ đầu tư lập lại đường găng tiến độ, tăng ca tăng kíp hoàn thành tuyến cao tốc.

Đối với các nhà thầu, đến nay cơ bản các đơn vị đã tập kết máy móc thiết bị, nhưng do điều kiện thời tiết, nguyên vật liệu và sự phối hợp giữa Ban QLDA với nhà thầu chưa thực sự đồng bộ nên tiến độ vẫn chưa đạt yêu cầu.

Thời gian từ nay đến cuối năm còn rất ít. Khối lượng công việc còn lại rất lớn, việc giải ngân đòi hỏi các đơn vị phải tăng ca, tăng kíp, làm ngày làm đêm. Ban QLDA và nhà thầu cần xắn tay vào nhau để tháo gỡ khó khăn đến cùng.

Thứ trưởng yêu cầu Ban QLDA chỉ đạo các đơn vị lập lại tiến độ chi tiết, thực hiện báo cáo về ban chỉ đạo dự án hằng ngày. Cán bộ của Ban QLDA phải bám sát hiện trường, khắc phục khó khăn. Phải rà soát lại năng lực thiết bị, nhân lực, điều phối nhịp nhàng giữa máy móc và nhân công để đảm bảo hiệu quả cao nhất.