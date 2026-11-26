Gần dân để hiểu những điều đồng bào cần

Là người dân tộc Mạ, anh K’ Tâm, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Phú Lâm, TP Đồng Nai, thấu hiểu những khó khăn của đồng bào trong tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo và cải thiện đời sống.

Với anh, công tác dân tộc không chỉ là tham mưu văn bản, kế hoạch mà còn đòi hỏi sự gần gũi, lắng nghe để nắm bắt những nhu cầu thực tế của người dân.

Anh K’ Tâm là người dân tộc Mạ làm việc tại UBND xã Phú Lâm, Đồng Nai.

“Mỗi văn bản, mỗi kế hoạch mà chúng ta xây dựng chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó chạm đến nhu cầu thiết thực của đồng bào, mang lại sự thay đổi tích cực trong đời sống hằng ngày”, anh K’ Tâm chia sẻ.

Từ quan điểm đó, bên cạnh việc nghiên cứu chủ trương, chính sách và tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, anh thường xuyên xuống cơ sở, gặp gỡ trưởng ấp, người có uy tín và trực tiếp trò chuyện với bà con.

Những vấn đề liên quan đến sản xuất, sinh kế, việc học hành của con em hay khó khăn khi tiếp cận chính sách đều được anh ghi nhận để có thêm cơ sở tham mưu giải pháp phù hợp.

Trong thời gian công tác tại huyện Tân Phú trước khi sáp nhập, anh K’ Tâm trực tiếp tham gia tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình có nhiều nội dung liên quan đến hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện điều kiện sống và bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào.

Đặc biệt, trong công tác rà soát, cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, anh chú trọng tính chính xác, công khai và minh bạch, bảo đảm chính sách hỗ trợ đúng đối tượng.

Một trong những cách làm được anh quan tâm là tham mưu công khai danh sách người thụ hưởng chính sách tại nhà văn hóa ấp, tạo điều kiện để người dân theo dõi, giám sát.

Theo anh K’ Tâm, việc công khai thông tin không chỉ hạn chế thắc mắc, khiếu nại mà còn góp phần tạo sự đồng thuận, giúp chính sách được triển khai thuận lợi hơn.

Người cán bộ Mạ tận tâm đưa chính sách đến với đồng bào

Không chỉ chú trọng triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp, anh K’ Tâm còn quan tâm đến những giải pháp giúp đồng bào nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất và chủ động cải thiện thu nhập.

Thông qua công tác tham mưu, phối hợp, các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến lâm được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ thuật sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương.

Cùng với đó là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao nhận thức của người dân.

Trong quá trình công tác, anh cũng chú trọng phối hợp huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các công trình phúc lợi, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo anh, để chính sách đến được với người dân, không thể thiếu vai trò của già làng, trưởng ấp, chức sắc tôn giáo và những cá nhân có uy tín trong cộng đồng.

“Người có uy tín chính là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, là chỗ dựa tinh thần trong cộng đồng”, anh K’ Tâm nhìn nhận.

Từ thực tế công tác, anh nhận thấy khi người có uy tín tham gia tuyên truyền, vận động, nhiều chủ trương, chính sách được người dân tiếp nhận tích cực hơn.

Bên cạnh tham mưu xây dựng kế hoạch, anh còn quan tâm theo dõi, kiểm tra kết quả triển khai, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để đề xuất điều chỉnh phù hợp với thực tế. Đồng thời cũng chú trọng phát hiện các mô hình hiệu quả, những cá nhân điển hình để đề xuất biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng.

Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số Đồng Nai năm 2025, anh K’ Tâm đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tham mưu thực hiện chính sách dân tộc.

Theo anh, mỗi cán bộ cần kết hợp kiến thức chuyên môn với kinh nghiệm thực tiễn, chủ động lắng nghe để kịp thời phát hiện khó khăn và đề xuất giải pháp.

“Mọi tham mưu đều phải xuất phát từ thực tế, lấy nhu cầu chính đáng của đồng bào làm trung tâm”, anh K’ Tâm nhấn mạnh.

Cuối năm 2025, anh K’ Tâm được ghi nhận là một trong những gương điển hình của Đồng Nai với phương châm “gần dân, hiểu dân, vì dân phục vụ”.

Từ việc tìm hiểu nhu cầu của người dân đến tham mưu, theo dõi thực hiện chính sách, công việc của anh K’ Tâm cho thấy vai trò của cán bộ cơ sở trong việc kết nối chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số.