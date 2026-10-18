Cán bộ, người dân khu vực Ayun Pa tự nguyện hiến 163 đơn vị máu

Đông đảo người dân khu vực Ayun Pa tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Với chủ đề “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, buổi hiến máu thu hút gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân tại cụm khu vực Ayun Pa tham gia.

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 163 đơn vị máu an toàn. Số máu trên được bổ sung vào ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai phục vụ công tác cứu chữa, điều trị bệnh nhân.