Cán bộ nghiệp vụ Vietcombank Lạng Sơn chưa nắm bắt đầy đủ quy định pháp luật

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 5 (NHNN) thông báo kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn (Vietcombank Lạng Sơn), qua đó chỉ ra các ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế trong thời kỳ thanh tra.

Về ưu điểm, kết luận thanh tra cho thấy, Vietcombank Lạng Sơn cơ bản chấp hành quy định của pháp luật, NHNN và các quy định nội bộ của VCB về hoạt động cấp tín dụng, về công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng sau khi xử lý rủi ro, xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng.

Vietcombank (nguồn ảnh minh họa: Vietcombank.com.vn).

Ngoài ra Vietcombank Lạng Sơn cũng được nêu các ưu điểm về hoạt động huy động vốn, kinh doanh ngoại hối, đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống thanh toán điện tử cũng như các thiết bị đọc thẻ trong quá trình cung ứng dịch vụ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Vietcombank Lạng Sơn còn một số tồn tại về hồ sơ vay vốn, nhận, quản lý tài sản bảo đảm, kiểm tra, giám sát vốn vay, đáp ứng điều kiện tại hợp đồng tín dụng.

Theo kết luận thanh tra, nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên là do cán bộ thực hiện nghiệp vụ tại Vietcombank Lạng Sơn chưa nắm bắt đầy đủ quy định của pháp luật, của Vietcombank có liên quan đến hoạt động cho vay.

Qua thanh tra xác định, trách nhiệm đối với các tồn tại đã nêu tại kết luận thanh tra thuộc về Vietcombank Lạng Sơn và các tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ có tồn tại được nêu tại kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra đã đưa ra 6 kiến nghị đối với Vietcombank Lạng Sơn, trong đó yêu cầu đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại đã nêu tại kết luận thanh tra.