Cán bộ nắm cơ sở, kịp thời giải quyết vướng mắc

Lãnh đạo xã Mường Nhà kiểm tra diện tích trồng cà phê.

Những năm qua, xã Mường Nhà chú trọng phát triển cây công nghiệp (mắc ca, cà phê) và các loại cây ăn quả. Tuy nhiên, quá trình triển khai tại một số bản còn gặp khó khăn, vướng mắc về đất canh tác, giống, kỹ thuật... Đơn cử tại các bản Na Phay, Na Khoang, Ban, Mường Lói đang chú trọng phát triển cây mắc ca, cà phê, tuy nhiên diện tích đất hạn chế, vướng quy hoạch 3 loại rừng nên việc mở rộng loại cây này gặp nhiều vướng mắc. Để tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo xã Mường Nhà đã thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình. Mới đây, đoàn công tác do ông Lường Văn Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Mường Nhà đã kiểm tra thực tế diện tích cây trồng, gặp gỡ người dân, lắng nghe những khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất. Qua thực tế, lãnh đạo xã yêu cầu Phòng Kinh tế phối hợp với các bản tiếp tục rà soát, xác định cụ thể những diện tích có điều kiện phát triển cà phê, mắc ca; hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc, lựa chọn giống phù hợp với điều kiện thực tế.

Cách làm này giúp chính quyền không chỉ biết người dân muốn phát triển cây gì mà còn xác định được người dân đang vướng ở khâu nào và chính quyền có thể hỗ trợ việc gì. Ông Lò Văn Nhung, Trưởng bản Na Phay chia sẻ: “Bà con muốn phát triển cà phê, mắc ca nhưng còn băn khoăn đất trồng, giống, kỹ thuật chăm sóc và hiệu quả lâu dài. Cán bộ xã xuống tận bản, trực tiếp đến khu vực sản xuất, trao đổi với người dân nên những vấn đề được làm rõ hơn. Bà con yên tâm vì khó khăn, kiến nghị được lắng nghe và có hướng tháo gỡ cụ thể”.

Từ kiến nghị của nhân dân bản Thín, xã Chiềng Sinh, ngày 30/9, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trực tiếp xuống khảo sát khu vực thác bản Thín, xem xét khả năng phát triển du lịch cộng đồng. Đoàn công tác đánh giá hiện trạng, rà soát những khó khăn trong quản lý, bảo vệ cảnh quan, đồng thời xác định những khu vực cần ưu tiên bảo vệ. Theo đồng chí Hà Cầm Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh, qua khảo sát thực địa, địa phương có thêm cơ sở để nghiên cứu hướng vừa bảo tồn cảnh quan, vừa phát huy giá trị phục vụ phát triển du lịch cộng đồng khu vực thác bản Thín.

Ngay sau đó, ngày 1/10, đồng chí Hà Cầm Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh, trực tiếp gặp mặt, đối thoại với nhân dân bản Thín làm rõ những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc bảo tồn và phát huy giá trị thác bản Thín. Tại buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn tiếp tục rà soát từng nội dung người dân phản ánh; phân định rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, những nội dung cần phối hợp với cấp trên, đồng thời đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy, cấp xã đang đứng trước yêu cầu lớn hơn cả về khối lượng và trách nhiệm. Từ ngày 1/7/2025, Điện Biên giảm từ 129 xuống 45 đơn vị hành chính cấp xã. Nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện được triển khai trực tiếp tại xã, phường. Trong điều kiện ấy, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ phải nắm chắc địa bàn, hiểu và chịu trách nhiệm đến cùng với công việc được giao.

Nắm cơ sở không đơn thuần là biết địa bàn đang có những gì, mà quan trọng hơn là biết người dân đang gặp khó khăn gì và vấn đề nào cần giải quyết. Trong đó, chính quyền không chờ kiến nghị được gửi đến mới xử lý, mà chủ động tìm đến nơi phát sinh vấn đề, gặp trực tiếp người dân để nghe và kiểm chứng thực tế. Từ đó, những phản ánh vốn còn chung chung được cụ thể hóa thành từng việc, từng địa bàn, từng nhóm khó khăn và gắn với trách nhiệm của cơ quan, cán bộ có liên quan.

Thực tế cho thấy, khi cán bộ xuống bản, cùng người dân đi trên những diện tích sản xuất, đến những khu vực đang có kiến nghị hoặc ngồi lại trao đổi trực tiếp, nhiều vấn đề được nhìn nhận đầy đủ hơn. Có những việc thuộc thẩm quyền địa phương có thể giải quyết ngay; có những nội dung cần rà soát thêm về quy hoạch, đất đai, nguồn lực hoặc phối hợp với cơ quan cấp trên. Quan trọng hơn, người dân biết kiến nghị của mình đang được xử lý ở đâu, theo hướng nào, thay vì chỉ chờ đợi một câu trả lời chung chung.

Trong bối cảnh Điện Biên đang tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của chính quyền cơ sở càng rõ hơn. Những chuyển động tích cực ở cơ sở đang góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước; nhiều lĩnh vực như công nghiệp, thương mại, du lịch, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và tạo việc làm có chuyển biến tích cực. Những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục tập trung thúc đẩy tăng trưởng, tăng tốc giải ngân, hoàn thành thu ngân sách, hỗ trợ sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu GRDP cả năm tăng 11,02%.

Trong bối cảnh Điện Biên đang thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, yêu cầu này càng rõ hơn. Những chủ trương, chính sách cuối cùng đều được triển khai ở từng xã, từng bản. Vì vậy, xuống cơ sở không chỉ để nắm tình hình mà còn để cán bộ trực tiếp nhìn thấy vấn đề, nghe đúng điều người dân cần và xác định hướng giải quyết phù hợp. Khi chính quyền chủ động tìm đến nơi phát sinh khó khăn, những kiến nghị từ cơ sở được tiếp nhận và xử lý kịp thời hơn. Từ đó, khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân được rút ngắn, hiệu quả quản lý được nâng lên, niềm tin của người dân được củng cố.