Cán bộ Mặt trận Việt Nam - Lào chia sẻ kiến thức, gắn kết tình cảm hữu nghị

Lễ khai giảng khóa đào tạo cho cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2026 vừa được Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học (thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) tổ chức. Đây là chương trình đợt hai nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027 giữa cơ quan Mặt trận hai quốc gia, tập trung vào đội ngũ chuyên trách về công tác phụ nữ và thanh niên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tiến Đạt/ Mặt trận tổ quốc

TS Nguyễn Khắc Toàn, Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học cho biết, lớp học gồm 40 học viên, diễn ra trong thời gian một tháng. Chương trình kết hợp giữa học tập lý thuyết chuyên đề, nghiên cứu thực tế, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm cùng các hoạt động đối ngoại và giao lưu văn hóa.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các kỹ năng cốt lõi như tuyên truyền, vận động và tập hợp phụ nữ; đổi mới phương thức hoạt động trong bối cảnh mới; giám sát, đề xuất chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em. Chương trình đào tạo được xây dựng bám sát nhu cầu thực tiễn của từng nhóm học viên, do các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm trực tiếp trao đổi theo phương pháp lấy người học làm trung tâm.

Bên cạnh thời gian học trên lớp, các học viên sẽ tham gia chuỗi hoạt động thực tế gồm: vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và tiếp kiến lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đoàn cũng đi khảo sát, trao đổi kinh nghiệm thực tế về mô hình phát triển kinh tế - xã hội và phong trào đoàn thể cơ sở tại thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo nhấn mạnh mục tiêu đào tạo nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ Mặt trận hai nước. Ông kỳ vọng các học viên sẽ tích cực trao đổi những vấn đề thực tế từ Lào để tìm ra giải pháp vận dụng phù hợp khi về nước, đồng thời trở thành cầu nối hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai quốc gia.