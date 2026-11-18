Mỗi độ tháng Mười một về, khi tiết trời vào thu dịu mát, trên khắp các nẻo đường từ miền xuôi đến miền ngược, từ hải đảo xa xôi đến biên cương Tổ quốc lại rộn ràng không khí của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).