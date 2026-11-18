Cán bộ Mặt trận phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 18/11, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới tặng hoa, chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/can-bo-mat-tran-phai-sau-sat-co-so-lang-nghe-tam-tu-nguyen-vong-cua-nhan-dan-post320516.html