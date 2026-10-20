Cán bộ mặt trận phải giải quyết được những bài toán phát sinh từ thực tiễn

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai dự và trao đổi chuyên đề tại chương trình.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu khai mạc. Ảnh: Lê Phương

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được Mặt trận thành phố quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh tình hình đất nước, Thủ đô có nhiều thay đổi, đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động của Mặt trận.

Theo đồng chí, yêu cầu đặt ra là đổi mới công tác bồi dưỡng theo hướng thực chất, thiết thực, giúp cán bộ nắm vững vấn đề cốt lõi, đồng thời giải quyết được những bài toán phát sinh từ thực tiễn công tác tại địa phương. Do đó, chương trình được thiết kế trong một ngày với 3 chuyên đề trọng tâm, bảo đảm cân đối giữa kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn.

Các đồng chí là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các chuyên gia, nhà khoa học là thành viên các Hội đồng Tư vấn tham dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: Lê Dung

Để nâng cao chất lượng đào tạo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu các báo cáo viên gửi đề cương chuyên đề để xem xét, thống nhất trước khi giảng dạy. Nội dung trao đổi phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, gắn với những vấn đề cán bộ Mặt trận đang gặp phải trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đề nghị các học viên chủ động nghiên cứu, trao đổi và phản hồi những vấn đề quan tâm sau lớp học. Đây là cơ sở để Ban Thường trực tiếp tục hoàn thiện nội dung, phương pháp giảng dạy, hướng tới mục tiêu giảm thời gian học tập nhưng nâng cao hiệu quả tiếp thu, bảo đảm kiến thức có thể vận dụng ngay vào công việc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao đổi chuyên đề. Ảnh: Lê Phương

Ngay sau khai mạc, đồng chí Bùi Huyền Mai trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Phát huy vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Chuyên đề tập trung làm rõ vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị; vai trò tập hợp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, nội dung trao đổi đi sâu vào yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức vận động nhân dân, nắm bắt tình hình nhân dân và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội trong bối cảnh mới.

Từ thực tiễn của Thủ đô, chuyên đề cũng nhấn mạnh việc xây dựng đồng thuận xã hội từ cộng đồng dân cư, phát huy vai trò tự quản, sức mạnh giám sát của nhân dân; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm và vấn đề đặt ra trong công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân hiện nay.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhân dân, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”.

TS Nguyễn Minh Phú, Phó Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao đổi tại lớp bồi dưỡng. Ảnh: Lê Dung

Tại lớp bồi dưỡng, TS Nguyễn Minh Phú, Phó Trưởng ban Tổ chức, Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, truyền đạt chuyên đề "Quán triệt Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031". Nội dung giúp đội ngũ cán bộ nắm vững các quy định, yêu cầu mới, tạo cơ sở nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Mặt trận từ thành phố đến cơ sở.

Chiều cùng ngày, các học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi chuyên đề Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng AI trong thực thi công vụ: Xu hướng phát triển, cơ hội, thách thức và yêu cầu thích ứng. Chuyên đề đặt ra yêu cầu chủ động tiếp cận công nghệ mới, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả xử lý công việc và chất lượng phục vụ nhân dân.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ Mặt trận, các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các chuyên gia, nhà khoa học được cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần đổi mới hoạt động của Mặt trận, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.