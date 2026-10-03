Cán bộ là yếu tố cốt lõi của sự phát triển

Nghị quyết số 16 mở ra định hướng phát triển dài hạn: Xây dựng Đồng Nai theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa cực, đa trung tâm, xanh, thông minh và kết nối toàn cầu. Cùng với đó, ngày 24-8-2026, Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, tạo khuôn khổ pháp lý, cơ chế và công cụ cho quy hoạch, đầu tư, xây dựng và quản lý đô thị trong tình hình mới.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giám sát về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ tại Đồng Nai.

Cơ hội cho phát triển

2 dấu mốc nêu trên diễn ra trong thời gian ngắn nhưng cùng hướng đến một yêu cầu: Đưa tầm nhìn phát triển của Đồng Nai thành quy hoạch, dự án, nguồn lực và những thay đổi cụ thể trong đời sống. Nghị quyết xác định tầm nhìn chiến lược; luật bổ sung công cụ thể chế để xây dựng và phát triển thành phố văn minh - hiện đại - hạnh phúc.

Những mục tiêu phát triển trước mắt và lâu dài như định hướng nêu trên đối với Đồng Nai đặt trọng trách lên đội ngũ cán bộ rất lớn.

Trong Nghị quyết số 16 nêu rõ: Công tác xây dựng Đảng, tổ chức và cán bộ là yếu tố quan trọng, cốt lõi của quản trị thành phố. Xây dựng đội ngũ có bản lĩnh, đoàn kết, yêu nước, có năng lực ngang tầm nhiệm vụ, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, ưu tiên lấy sản phẩm, tiến độ, hiệu quả công tác, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ; xây dựng cơ chế cụ thể bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh cho rằng: Để bảo đảm đúng vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, chúng ta cần vận dụng hiệu quả cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung của Bộ Chính trị.

Đồng thời, Điều 62 của Luật Phát triển đô thị đã pháp lý hóa việc miễn, loại trừ trách nhiệm pháp lý cho cán bộ, công chức hành động công vụ vì lợi ích chung, không vụ lợi dù có thiệt hại xảy ra; điều này tháo gỡ rào cản tâm lý sợ sai, tạo động lực mạnh mẽ để đội ngũ cán bộ đổi mới tư duy, nâng cao năng lực thực thi và cống hiến hết mình cho sự phát triển của thành phố.

Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Thị Yến cho biết: Tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố là 64.663 người; trong đó, cán bộ, công chức cấp thành phố, cấp xã: gần 9,9 ngàn người, chiếm gần 15,3%; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố, cấp xã: 54.785 người, chiếm 84,72%. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý hiện nay có 522 người; phối hợp quản lý 75 người.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ toàn thành phố được căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, chức năng của tổ chức mới để bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường, nâng cao hiệu quả công việc. Đa số cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực đổi mới tư duy, phong cách làm việc, ứng dụng mạnh số hóa để giải quyết công việc.

Nắm bắt cơ hội

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Đồng Nai đạt 9,81% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hơn 24 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 18 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ (xuất siêu 6 tỷ USD).

Tính đến nay, Đồng Nai đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Đồng Nai, với số dự án FDI còn hiệu lực là 2.296 với tổng số vốn đầu tư 46,1 tỷ USD.

Nghị quyết số 16 xác định tầm nhìn đến năm 2065, xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố hiện đại, xanh, thông minh, có sức cạnh tranh cao, kết nối sâu rộng với khu vực và thế giới, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, đồng chí VŨ HỒNG VĂN, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: Phải xác định rằng, chủ trương đúng nhưng triển khai chậm thì cơ hội sẽ mất; cơ chế tốt nhưng cán bộ không biết làm, không dám làm thì cũng không tạo ra phát triển.

Mục tiêu trước mắt từ nay đến năm 2030: Tạo nền tảng vững chắc về quy hoạch, hạ tầng, thể chế, nguồn lực, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực. Đến năm 2035, hình thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đa trung tâm, đa mục tiêu, xanh, thông minh; trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không, vũ trụ và kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế. Đến năm 2045, khẳng định vị thế trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phát triển dựa trên kinh tế tri thức và quản trị đô thị hiện đại.

Mục tiêu xuyên suốt là phát triển nhanh, bền vững, với tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026-2045; đồng thời chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất lao động và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy đề nghị: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định rõ trách nhiệm của mình.

Đối với thành phố và người đứng đầu, phải chuyển nghị quyết thành quy hoạch, chương trình, kế hoạch, cơ chế, dự án, nguồn lực và tiến độ cụ thể; xác định rõ việc trọng tâm, thứ tự ưu tiên và người chịu trách nhiệm. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ điểm nghẽn và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Việc thuộc thẩm quyền phải quyết định; việc vượt thẩm quyền phải chủ động đề xuất; việc liên ngành phải có một đầu mối chịu trách nhiệm.

Mỗi cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa nghị quyết thành việc phải làm, thời hạn hoàn thành, nguồn lực, người chịu trách nhiệm và kết quả cần đạt; không xây dựng chương trình chung chung, không để việc tồn đọng kéo dài. Mỗi xã, phường phải đưa nghị quyết vào những việc cụ thể của địa bàn, gắn với đời sống và sự hài lòng của nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự trả lời: Nghị quyết số 16 liên quan gì đến công việc của mình? Phải thay đổi gì trong cách làm? Phải tạo ra kết quả gì? Đây phải trở thành yêu cầu thường xuyên trong thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Thành ủy cũng quán triệt là: nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm ra kết quả; chuyển từ “được giao việc” sang “chủ động hành động”, từ “làm đúng quy trình” sang “tạo ra giá trị và hiệu quả thực chất”.

Nghị quyết số 16 đã mở ra cho Đồng Nai một tầm nhìn mới, vị thế mới, không gian phát triển mới và những cơ hội mới; Luật Phát triển đô thị tạo thêm những công cụ pháp lý để chúng ta hiện thực hóa tầm nhìn đó.

Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi quyết liệt hành động. Trung ương đã đặt niềm tin, đã mở đường; phần việc của chúng ta là chủ động nắm bắt thời cơ, biến tầm nhìn thành hành động, tiềm năng thành nguồn lực, nguồn lực thành những công trình, dự án và những kết quả phát triển cụ thể.

Vùng đất sôi động Đồng Nai ở địa bàn “mắt xích” quan trọng đang được tiếp thêm năng lượng từ những chính sách quan trọng của Trung ương; đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Đồng Nai đang làm việc với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”, khát vọng vươn lên, phấn đấu năm 2026 tăng trưởng GRDP đạt 11%; thu ngân sách 150 ngàn tỷ đồng, sẵn sàng gánh vác là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.