Cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ phải được xem xét điều chuyển, thay thế kịp thời

Thủ tướng Lê Minh Hưng trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội chiều ngày 12/11 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 12/11, trả lời chất vấn của đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Ninh Bình) về giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng và đùn đẩy trách nhiệm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, phân định rõ trách nhiệm và đổi mới công tác đánh giá cán bộ.

Đại biểu đề nghị Thủ tướng làm rõ các giải pháp căn cơ để triển khai Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, nhất là đối với những lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm và tiềm ẩn rủi ro cao như tài chính, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu, đất đai và chuyển đổi số.

PHÂN ĐỊNH RÕ THẨM QUYỀN, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ THEO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

Trả lời chất vấn, Thủ tướng cho biết Trung ương đã ban hành nghị quyết về phát huy tính tiên phong, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Ban Bí thư cũng đã có quy định về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ.

Chính phủ đã cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động và các nghị định liên quan. Tuy nhiên, Thủ tướng nhìn nhận thực tế vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ tại các cơ quan Trung ương và địa phương sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám đương đầu với những vấn đề mới, khó.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Theo Thủ tướng, giải pháp đầu tiên là tiếp tục rà soát, hoàn thiện và thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, bảo đảm hệ thống pháp luật đồng bộ, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan Trung ương với chính quyền cấp tỉnh, cấp xã, tạo cơ sở pháp lý để cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Chính phủ đang tiến hành rà soát toàn bộ các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền cho địa phương, xác định rõ những nhiệm vụ chính quyền cấp tỉnh, cấp xã có thể thực hiện và những nội dung cần tiếp tục điều chỉnh.

Cùng với đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã bố trí nguồn lực cho chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ theo thẩm quyền. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác đánh giá cán bộ.

Theo đó, khi thẩm quyền, chức trách và nhiệm vụ đã được xác định rõ nhưng tiến độ, kết quả, chất lượng công việc vẫn không đạt yêu cầu, phải xem xét việc thực hiện nhiệm vụ để điều chuyển, thay thế hoặc bổ sung cán bộ kịp thời tại những bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc đánh giá phải thẳng thắn, trách nhiệm, khách quan, công tâm và công bằng; bảo đảm mỗi cán bộ khi đảm nhận vị trí công tác đều phải thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, không thể tiếp tục đùn đẩy, né tránh.

PHÁT HUY QUYỀN CHỦ ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Liên quan đến yêu cầu nâng cao hiệu quả thực thi, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị Thủ tướng làm rõ các giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế của 34 địa phương nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Thủ tướng cho biết Chính phủ đã triển khai phân cấp, phân quyền mạnh mẽ theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Theo các quy định pháp luật hiện hành, chính quyền địa phương đã được giao thẩm quyền rất lớn. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng là tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật, phát huy quyền chủ động và lợi thế của từng địa phương.

Một trong những ưu tiên của Chính phủ là tổng rà soát hệ thống quy hoạch Trung ương, địa phương, quy hoạch liên vùng, ngành và lĩnh vực; đồng thời hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kỹ thuật để tạo cơ sở cho địa phương huy động nguồn lực và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn đã ưu tiên các dự án liên vùng, dự án kết nối hạ tầng thiết yếu và chiến lược.

Thủ tướng cho rằng việc triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án trọng điểm sẽ góp phần khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để địa phương phát huy thế mạnh, thúc đẩy tăng trưởng.

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các sản phẩm công nghệ chiến lược phù hợp với đặc thù từng địa phương, qua đó nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế.