Cán bộ hưu trí Bộ máy QL&ĐH về nguồn, lan tỏa giá trị truyền thống PETROVIETNAM

Các cán bộ hưu trí thuộc Ban LLHT BMQL&ĐH PETROVIETNAM tham gia chuyến đi thực tế.

Tham gia chương trình có các đại biểu là cán bộ, người lao động đã nghỉ hưu qua các thời kỳ thuộc Ban LLHT Bộ máy QL&ĐH PETROVIETNAM. Hai điểm đến trong hành trình là những địa chỉ mang đậm dấu ấn lịch sử của ngành dầu khí Việt Nam: Khu lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên tại xã Đồng Châu, do Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) quản lý và Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng tại phường Trần Lãm, do Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) quản lý.

Vùng đất Tiền Hải - Thái Bình là nơi ghi dấu những bước đi quan trọng của ngành trong hành trình tìm kiếm nguồn tài nguyên dầu khí ở Đồng bằng sông Hồng. Ngày 19/4/1981, mỏ khí Tiền Hải C chính thức được đưa vào khai thác thương mại, trở thành một dấu son trên hành trình xây dựng và phát triển của PETROVIETNAM.

Điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình là Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng. Đây là nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với những bước đi đầu tiên của ngành dầu khí Việt Nam trong hành trình tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Đồng bằng Bắc Bộ.

Trong không gian lưu niệm, các cán bộ hưu trí cùng nhau ôn lại những dấu mốc đáng nhớ của ngành. Qua những hình ảnh, tư liệu và hiện vật được lưu giữ, một giai đoạn lịch sử đầy gian khó nhưng giàu khát vọng của "những người đi tìm lửa" được tái hiện rõ nét.

Các cán bộ hưu trí ôn lại những dấu mốc đáng nhớ của ngành qua các thước phim, hình ảnh tại Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng.

Đối với nhiều cán bộ hưu trí, những hiện vật và câu chuyện tại Khu lưu niệm không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn gợi lại những ký ức về một thời công tác. Những năm tháng bám công trường, triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò dầu khí; những đồng nghiệp từng sát cánh trong công việc; những dấu mốc của ngành được nhắc lại trong không khí thân tình, xúc động.

Các cán bộ hưu trí tham quan, tìm hiểu tư liệu, hình ảnh về chặng đường phát triển của ngành dầu khí tại Khu lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên (Xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên)

Rời Khu lưu niệm Dầu khí Đồng bằng sông Hồng, đoàn tiếp tục hành trình về Khu lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên - Giếng khoan 61 (GK-61).

Tại đây, các đại biểu dâng hương tưởng nhớ những thế hệ cán bộ, kỹ sư và người lao động đã đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình tìm kiếm, khai thác nguồn tài nguyên dầu khí tại Đồng bằng sông Hồng. Đứng giữa không gian gắn với những công trình khai thác dầu khí, các cán bộ hưu trí có dịp trở về nơi từng ghi dấu những nỗ lực, tâm huyết và sự cống hiến của nhiều thế hệ người lao động PETROVIETNAM.

Các cán bộ hưu trí xem lại những thước phim tư liệu tại Khu lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên.

Với các cán bộ hưu trí, trở lại các địa danh lịch sử sau nhiều năm mang đến những cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là chuyến tham quan, mà còn là hành trình trở về với ký ức, với những năm tháng tuổi trẻ đã cống hiến cho ngành. Những câu chuyện được chia sẻ, những kỷ niệm được nhắc lại và cuộc gặp gỡ giữa các đồng nghiệp cũ khiến hành trình về nguồn thêm phần ý nghĩa.

Thông qua hành trình, các đại biểu cũng có dịp nhìn lại chặng đường phát triển của ngành từ những ngày đầu tìm kiếm, thăm dò trong điều kiện còn nhiều khó khăn đến quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của PETROVIETNAM ngày nay. Mỗi dấu mốc lịch sử đều gắn liền với sự đóng góp, cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, kỹ sư, người lao động.

Các cán bộ hưu trí lưu lại những kỷ niệm tại Khu lưu niệm công trình dầu khí đầu tiên.

Đặc biệt, việc tổ chức chương trình đúng vào Ngày Quốc tế Người cao tuổi càng làm nổi bật ý nghĩa tri ân đối với các thế hệ cán bộ hưu trí, những người đã đóng góp trí tuệ, công sức và tâm huyết cho quá trình xây dựng và phát triển PETROVIETNAM.

Quan tâm, chăm lo cán bộ hưu trí đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa của PETROVIETNAM. Những hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, tri ân, tổ chức về nguồn không chỉ thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Tập đoàn đối với các thế hệ đi trước, mà còn góp phần duy trì sự gắn kết giữa những người từng đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn.

Từ những địa danh lịch sử của ngành tại Đồng bằng sông Hồng, hành trình về nguồn đã trở thành dịp để các cán bộ hưu trí cùng ôn lại những năm tháng đáng nhớ, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống “tìm lửa”, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các thế hệ người lao động PETROVIETNAM.

Sự tiếp nối ấy không chỉ được thể hiện bằng những ký ức được nhắc lại, mà còn bằng sự quan tâm, sẻ chia và tri ân dành cho các thế hệ đã góp phần đặt nền móng cho PETROVIETNAM. Qua đó, những giá trị truyền thống tốt đẹp của PETROVIETNAM tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trao truyền cho các thế hệ mai sau.