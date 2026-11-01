Cán bộ hội với mô hình sinh kế xanh

Từ vườn táo, ruộng lúa đến đàn dê, gà, bồ câu, gia đình bà Đỗ Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu, Trưởng thôn Ninh Quý 2 đang phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, kết hợp tận dụng phụ phẩm với ứng dụng công nghệ số trong tìm hiểu kỹ thuật, quảng bá và tiêu thụ nông sản. Cách làm này giúp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, hướng đến sản xuất xanh và bền vững.

Bà Loan chăm sóc đàn dê của gia đình.

Trên diện tích 1ha táo trồng gối vụ và 1ha lúa, gia đình bà Loan kết hợp chăn nuôi 41 con dê (trong đó có 13 con dê cái sinh sản), 70 con gà mái và 50 cặp bồ câu. Các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi được tổ chức theo hướng tuần hoàn, tận dụng phụ phẩm để giảm chi phí đầu vào. Lá, quả táo hỏng được tận dụng làm thức ăn cho dê; lúa phục vụ chăn nuôi gà, bồ câu; chất thải chăn nuôi sau xử lý được tận dụng làm phân bón hữu cơ. Gia đình còn đầu tư nhà lưới để hạn chế ruồi vàng gây hại trên cây táo, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Hiện vườn táo cho sản lượng khoảng 40 tấn/năm, giá bán từ 5.000 đến 15.000 đồng/kg tùy thời điểm; ruộng lúa sản xuất 2 vụ/năm, cho sản lượng khoảng 13 tấn. Cùng với nguồn thu từ dê, trứng gà và bồ câu ra ràng, mô hình giúp gia đình đa dạng hóa sản phẩm, khai thác hiệu quả tài nguyên sẵn có, giảm phụ thuộc vào một nguồn thu và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Gia đình bà Loan đầu tư nhà lưới nhằm hạn chế ruồi vàng gây hại trên cây táo.

Bên cạnh đổi mới phương thức sản xuất, bà Loan còn chủ động ứng dụng công nghệ số để cập nhật kiến thức, tìm hiểu kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và mở rộng đầu ra cho nông sản. Thông qua các nền tảng Zalo, Facebook, bà quảng bá sản phẩm, tiếp nhận đơn hàng và kết nối khách hàng. Hiện trứng gà được tiêu thụ chủ yếu qua kênh trực tuyến; lượng khách đặt mua táo, dê và bồ câu ra ràng qua mạng cũng ngày càng tăng, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bà Loan cho biết, sắp tới bà dự định phát triển thương hiệu “Nông trại xanh Phước Hậu”, đồng thời hoàn thiện tem nhãn, từng bước ứng dụng mã QR để khách hàng dễ dàng nhận diện, truy xuất thông tin sản phẩm, hướng đến xây dựng đầu ra ổn định và nâng cao giá trị nông sản.

Theo bà Loan, mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiện mang lại thu nhập cho gia đình khoảng 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí và nhân công, giúp gia đình có điều kiện tái đầu tư, phát triển sản xuất. Ngoài tạo sinh kế cho hai vợ chồng, nông trại còn giải quyết việc làm thời vụ cho lao động địa phương vào các đợt thu hoạch táo, xuống giống và thu hoạch lúa.

Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH HẢI - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hậu: Bà Đỗ Thị Kim Loan là cán bộ hội, đồng thời là trưởng thôn năng động trong phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia công tác địa phương và các hoạt động thiện nguyện. Từ thực tế sản xuất của gia đình, bà xây dựng dự án “Nông trại xanh - Từ vườn táo đến chuỗi giá trị tuần hoàn”, đạt giải ba tại Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững” năm 2026 do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Mô hình hướng đến phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho gia đình. Đồng thời, tạo thêm việc làm thời vụ cho lao động địa phương, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và lan tỏa cách làm hiệu quả.

Bà Đỗ Thị Kim Loan (ngoài cùng bên trái) đạt giải ba tại Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững” năm 2026.

Thời gian tới, bà sẽ phát triển đàn gà đẻ trứng lên khoảng 200 con và phát triển đàn dê cái sinh sản lên 30 con để cung cấp dê giống. Việc mở rộng được tính toán phù hợp với nguồn lực và nhu cầu thị trường, hướng đến nâng cao hiệu quả kinh tế, duy trì sản xuất bền vững.