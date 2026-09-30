Cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 phát huy giá trị văn hóa 'Bộ đội Cụ Hồ' thời kỳ mới

Xung kích trên mặt trận kinh tế-quốc phòng

Binh đoàn 11 (Tổng công ty Thành An) là đơn vị Quân đội nòng cốt thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng, đảm nhiệm xây dựng nhiều công trình trọng điểm của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Trong môi trường lao động có đặc thù chuyên môn sâu, tính chất công việc khẩn trương và không ít vất vả, lực lượng phụ nữ Binh đoàn đã thể hiện bản lĩnh, sự dẻo dai cùng tinh thần trách nhiệm cao.

Hằng năm, các cấp Hội Phụ nữ ở Binh đoàn 11 đã chủ động quán triệt và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua lớn như: “Phụ nữ Binh đoàn 11 trí tuệ-bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 luôn tích cực thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn hiện diện ở hầu hết các lĩnh vực: từ văn phòng, tài chính-kế toán, nhân sự, y tế cho đến các Ban Quản lý dự án, công trường xây dựng. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, phụ nữ Binh đoàn 11 cũng nêu cao tinh thần kỷ luật, tận tụy, sáng tạo, phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng các công trình hiện đại, quy mô lớn trong thời kỳ hội nhập và phát triển, phong trào thi đua của phụ nữ Binh đoàn 11 luôn hướng mạnh vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề và tư duy đổi mới.

Nhiều hội viên phụ nữ là các kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân kinh tế đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý, điều hành và thiết kế thi công. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia thực hiện đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, tiết kiệm hàng tỷ đồng cho đơn vị, rút ngắn tiến độ và nâng cao chất lượng công trình.

Không chỉ giỏi về lý luận và quản lý, đội ngũ cán bộ, công nhân viên nữ trực tiếp lao động tại các đơn vị cơ sở luôn giữ vững tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”. Dù ở các công trường xa xôi, điều kiện thời tiết khắc nghiệt hay áp lực tiến độ bàn giao, sự hiện diện của những bóng hồng cùng sự ân cần, chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao đã trở thành động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động toàn Binh đoàn.

Qua các đợt kiểm tra, đánh giá chất lượng hội viên hằng năm, 100% tổ chức hội đạt vững mạnh; trên 98% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng chục tổ chức Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tổng cục Chính trị.

Đánh giá về hiệu quả phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” của lực lượng phụ nữ đơn vị, Đại tá Vũ Văn Liểu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 11 chia sẻ, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Binh đoàn 11, cán bộ, hội viên phụ nữ luôn là lực lượng nòng cốt, đóng góp quan trọng vào mọi thắng lợi của đơn vị. Việc phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” không dừng lại ở những khẩu hiệu thi đua mà đã thực sự thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của mỗi chị em. Từ mặt trận quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đến những công trường đầy vất vả, phụ nữ Binh đoàn 11 luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì, tỉ mỉ và sáng tạo. Các phong trào thi đua của phụ nữ đã tạo ra luồng sinh khí mới, không chỉ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công trình mà còn xây dựng nét đẹp văn hóa doanh nghiệp Quân đội mang đậm nghĩa tình.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đánh giá rất cao sự cống hiến thầm lặng nhưng đầy bản lĩnh của lực lượng phụ nữ, xem đây là động lực quan trọng để Binh đoàn phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới hiện nay. Đại tá Vũ Văn Liểu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 11

“Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn đánh giá rất cao sự cống hiến thầm lặng nhưng đầy bản lĩnh của lực lượng phụ nữ, xem đây là động lực quan trọng để Binh đoàn phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới hiện nay”, Đại tá Vũ Văn Liểu khẳng định.

Lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ”

Nét nổi bật trong phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 đó là những giá trị đó không chỉ thể hiện ở kết quả hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mà còn gắn liền với các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và xây dựng gia đình hạnh phúc của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ. Thấm nhuần triết lý sống nghĩa tình của người lính, các cấp Hội Phụ nữ Binh đoàn 11 đã duy trì và triển khai nhiều chương trình giàu tính nhân văn như: “Mái ấm tình thương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi gia đình chính sách, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tình nghĩa, những căn nhà đồng đội được trao đi không chỉ có giá trị về vật chất mà còn chứa đựng hơi ấm nhân văn, thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 phối hợp tổ chức thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng.

Trong gia đình, cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 luôn nỗ lực thực hiện tốt vai trò người vợ, người mẹ, xây dựng gia đình “Năm không, ba sạch”, “Gia đình hạnh phúc, văn minh”. Dù công việc đòi hỏi thời gian và công sức lớn, các chị vẫn thu xếp vẹn toàn việc nước, việc nhà, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, trở thành điểm tựa vững chắc cho chồng con yên tâm công tác. Đó chính là minh chứng nét đẹp truyền thống “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” của người phụ nữ Việt Nam trong môi trường quân ngũ.

Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức liên quan đến phát triển kinh tế kết hợp quốc phòng, yêu cầu đặt ra đối với công tác phụ nữ Binh đoàn 11 ngày càng cao.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 11 xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ; tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, thời gian và môi trường để phụ nữ học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các cấp Hội Phụ nữ Binh đoàn 11 sẽ tập trung đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của Binh đoàn. Trọng tâm là đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; khuyến khích cán bộ, hội viên chủ động học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, thành thạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin, làm chủ công nghệ tiên tiến trong thi công và quản lý kinh tế; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị và cộng đồng;…

Có thể khẳng định, sự trưởng thành và những đóng góp bền bỉ của cán bộ, hội viên phụ nữ Binh đoàn 11 đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Binh đoàn Thành An anh hùng. Những việc làm thiết thực, đầy tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của các chị chính là những đóa hoa tươi thắm, góp phần giữ gìn và lan tỏa ngời sáng giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn hiện nay.