Cán bộ Hội Phụ nữ Quảng Trị: Đổi mới từ cơ sở, thắp sáng niềm tin hội viên

Với tinh thần "dám nghĩ, dám làm", 3 nữ thủ lĩnh Hội xuất sắc ở cấp cơ sở của Quảng Trị vinh dự được đón nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định - phần thưởng cao quý tôn vinh những cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu toàn quốc.

"Biến rác thành yêu thương" và khát vọng thoát nghèo miền Cam Lộ

Trưa đứng bóng nơi vùng đất Cam Lộ, chiếc áo mang màu xanh biểu tượng của Hội LHPN Việt Nam của chị Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Cam Lộ, đã ướt đẫm mồ hôi sau buổi cùng hội viên kiểm tra mô hình bảo vệ môi trường ở thôn An Mỹ. Đón chúng tôi bằng nụ cười xua tan cái rát bỏng của gió Lào, chị vui vẻ mở đầu câu chuyện bằng một danh xưng mộc mạc mà bà con hay gọi chị: "Người gieo mầm xanh".

"Hồi năm 2021, khi tôi bắt đầu xắn tay áo đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động làm mô hình 'Ngôi nhà xanh' gom phế liệu và 'Hố rác xanh' ủ phân hữu cơ tại gia đình, nhiều người nhìn tôi ái ngại lắm. Có người còn bảo cán bộ Hội rỗi việc, việc nhà không lo lại đi lo việc bao đồng, đi nhặt từng vỏ chai, lon bia. Nghe vậy buồn chứ, nhưng tôi tự nhủ mình không thể nản. Cam Lộ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao rồi kiểu mẫu, nếu đường làng ngõ xóm ngập rác thải nhựa thì sao gọi là nâng cao được? Quan trọng hơn, nếu chỉ nói miệng suông thì ai nghe, mình phải làm thật, và chứng minh được rằng từ những thứ tưởng chừng bỏ đi ấy, chị em có thể tạo ra cả một nguồn lực yêu thương" - chị Hường tâm sự.

Nghĩ là làm, chị Hường tự tay nghiên cứu, chuẩn bị bản vẽ thiết kế mẫu chung cho các mô hình để đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng bộ và chuyên nghiệp khi triển khai. Chị lặn lội xuống tận từng hộ gia đình, kiên nhẫn hướng dẫn chị em cách phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại bếp, ủ rác hữu cơ bằng men vi sinh để làm phân bón cho vườn cây, ruộng rau. Đối với các loại rác tái chế như vỏ lon, chai nhựa, giấy vụn, chị vận động tập kết vào "Ngôi nhà xanh" của chi hội.

Cách làm bài bản, minh bạch và đầy tính thuyết phục ấy đã nhanh chóng tạo nên một "cơn sốt" lan tỏa khắp địa bàn. Từ điểm chỉ đạo tại thôn An Mỹ, mô hình "Hố rác xanh" đã nhân rộng lên 167 hố tại 15 thôn, khu phố. Đặc biệt, 87 "Ngôi nhà xanh" được phủ kín tại các chi hội, trở thành điểm hẹn thân thuộc của hội viên. Chỉ tính riêng một năm, nguồn tiền thu gom từ bán phế liệu của các chi hội đã đạt gần 110 triệu đồng.

Chị Lê Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Điều đặc biệt chính là cách người nữ thủ lĩnh Hội này chuyển hóa nguồn quỹ ve chai thành những giá trị nhân văn sâu sắc: Hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 79 hội viên nghèo, trao tặng 8 con lợn giống, 105 con gà giống sinh kế và trao 72 suất quà khuyến học nâng bước học sinh nghèo vượt khó. Sáng kiến "Ngôi nhà xanh - hạn chế rác thải nhựa bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo và trẻ em mồ côi" của chị đã được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận là Sáng kiến cấp tỉnh năm 2024, góp phần giúp chị được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Không chỉ giải quyết bài toán môi trường, chị Hường luôn trăn trở làm sao để phụ nữ Cam Lộ thoát nghèo bền vững. Với tư duy nhạy bén và kỹ năng đối ngoại khéo léo, chị đã tích cực gõ cửa các chương trình, dự án phi chính phủ để huy động nguồn lực hỗ trợ phong trào phụ nữ. Riêng trong năm 2024, tổng nguồn lực chị kết nối được lên tới hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, chị phối hợp với Dự án tổ chức "Cây Hòa bình" tập huấn giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và tặng thùng rác cho 80 chi hội; kết nối Viện Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật với 29 hội viên và trao vốn sinh kế khởi đầu; kết nối Dự án GCS trao vốn chăn nuôi bò trị giá 2 tỷ đồng cho 100 hộ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 5 xã, thị trấn.

"Mỗi lần chứng kiến cảnh một người mẹ nghèo rưng rưng dắt con bò giống về chuồng, hay một chị hội viên không may ốm đau có tấm thẻ bảo hiểm y tế thanh toán viện phí, bao nhiêu mệt nhọc trên nẻo đường cơ sở dường như tan biến hết. Niềm vui của hội viên chính là thứ tài sản lớn nhất của người cán bộ Hội" - giọng chị Hường lắng lại đầy xúc động.

Nữ cử nhân Luật và tư duy "Sống xanh - Sống số" giữa phố thị Đông Hà

Rời vùng nông thôn Cam Lộ, xuôi theo Quốc lộ 9 về với trung tâm thành phố Đông Hà - đô thị ngã ba sông sầm uất, chúng tôi tìm gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Vinh, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hà. Tác phong đĩnh đạc, nụ cười niềm nở cùng lối nói chuyện gãy gọn, khúc chiết của người cán bộ Hội có bằng Cử nhân Luật và Cử nhân Khoa học tạo nên ấn tượng sâu đậm ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Trải qua giai đoạn dài làm Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đông Hà trước khi về cơ sở theo mô hình chính quyền địa phương tinh gọn, chị Vinh thấu hiểu sâu sắc đặc thù của phong trào phụ nữ đô thị.

"Làm công tác Hội ở địa bàn đô thị có những cái khó rất riêng. Chị em thành phố đa phần làm kinh doanh buôn bán, công chức hoặc lao động dịch vụ, guồng quay công việc cuốn họ từ sáng sớm tới tối mịt. Họ có trình độ dân trí cao, tính thực tế lớn. Nếu người cán bộ Hội vẫn giữ lối mòn họp hành hành chính, đọc nghị quyết một chiều khô khan thì chắc chắn hội trường sẽ trống trơn. Muốn chị em tự nguyện đến với Hội và gắn bó, mỗi hoạt động đưa ra phải trúng nhu cầu thiết thân: phải bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của họ bằng pháp luật, giúp họ ứng dụng công nghệ để bán hàng, nâng cao thu nhập, và tạo một sân chơi thực sự thư giãn, văn minh cho cả gia đình" - chị Vinh trải lòng.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Vinh, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Từ góc nhìn ấy, nền tảng kiến thức Luật học đã được chị vận dụng triệt để vào thực tiễn. Chị đã trực tiếp chỉ đạo và tham mưu tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền pháp luật với cách làm sáng tạo, đưa các "Phiên tòa giả định" về tận khu dân cư. Những tình huống va chạm hôn nhân, tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình hay thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng được tái hiện chân thực, giúp hội viên nắm vững luật pháp một cách trực quan, dễ nhớ. Không những thế, chị còn phối hợp với Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an trong việc hòa giải cơ sở, chủ động ký kết chương trình quản lý, giáo dục và giúp đỡ nữ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng. Sự sâu sát, công tâm của chị trong hoạt động Hội thẩm nhân dân và giám sát xã hội đã đem về cho chị Bằng khen và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao trao tặng.

Nhưng dấu ấn rõ nét nhất của chị Vinh trên những ngõ phố Đông Hà chính là tinh thần xây dựng đô thị xanh. Trước bài toán rác thải sinh hoạt đô thị, chị đã phát động cuộc vận động xã hội hóa mô hình "Thùng rác xanh hộ gia đình" có nắp đậy. Hơn 2.000 thùng rác chuẩn mẫu đã được trao tặng tới từng nhà của người dân; 16 mô hình Ngôi nhà xanh và mô hình phân loại rác thải tại nguồn được duy trì nền nếp.

Chị còn phối hợp với tổ chức WWF-Việt Nam mở các lớp tập huấn xử lý rác hữu cơ bằng men vi sinh bản địa, phát động trao tặng hơn 5.200 làn đi chợ và hàng nghìn túi thân thiện với môi trường. Đi dọc các con ngõ Đông Hà hôm nay, những tuyến đường bích họa rực rỡ, 36 mô hình "Ngõ hẻm an toàn, văn minh, không rác", tuyến đường hoa giấy rực sắc màu chính là những minh chứng sống động cho bàn tay chăm chút của chị và các hội viên.

Người kỹ sư Nông nghiệp chắt chiu "điểm tựa vốn" cho phụ nữ Diên Sanh

Từ thành phố Đông Hà đi về phía Nam là vùng đất Diên Sanh giàu truyền thống cách mạng của huyện Hải Lăng cũ. Đón chúng tôi tại trụ sở Hội LHPN xã, chị Trương Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Diên Sanh, toát lên vẻ đôn hậu, mộc mạc và chân thành của một người con sinh ra từ đồng ruộng.

Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, chị đem toàn bộ kiến thức chuyên ngành cây trồng, vật nuôi cùng bầu nhiệt huyết tuổi trẻ dấn thân vào công tác Hội. Sau đợt sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào tháng 7/2025, xã Diên Sanh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã cũ, quản lý địa bàn rộng lớn với 19 chi hội, 90 tổ Hội và 4.299 hội viên. Trọng trách đặt lên vai người nữ Chủ tịch Hội trẻ tuổi là làm sao để nhanh chóng ổn định tổ chức, khơi thông dòng chảy phong trào và giải quyết bài toán sinh kế nông thôn sau sáp nhập.

"Học nông nghiệp ra trường rồi gắn bó với chị em nông dân, tôi hiểu cặn kẽ nỗi nhọc nhằn của người phụ nữ nông thôn quê mình. Đất đai khô cằn, thiên tai lũ lụt triền miên, chị em lại thường mang tâm lý rụt rè, không dám nghĩ lớn, thiếu vốn và thiếu kỹ thuật thâm canh. Tôi luôn tâm niệm: Tổ chức Hội muốn là chỗ dựa tin cậy thì không thể giúp đỡ bằng những món quà mang tính thời điểm. Muốn chị em thoát nghèo căn cơ, mình phải trao cho họ chiếc cần câu vững chắc, đó là nguồn vốn ưu đãi, và phải trực tiếp hướng dẫn họ cách câu cá, cách chọn giống cây trồng, vật nuôi sao cho hiệu quả nhất" - chị Kim Anh bộc bạch.

Chị Trương Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị

Xác định vốn vay ưu đãi là chìa khóa mở cánh cửa giảm nghèo, chị Kim Anh dành trọn tâm huyết cho công tác quản lý vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Bằng kinh nghiệm thực tiễn sâu sắc, chị đã nghiên cứu và hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Tiết kiệm - tín dụng cho hội viên phụ nữ", được UBND huyện công nhận đầu năm 2025.

Chị đã chỉ đạo chuẩn hóa toàn bộ quy trình bình xét vay vốn công khai, minh bạch tại từng thôn xóm; gắn trách nhiệm của ban chỉ đạo Hội xã với từng tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích. Nhờ cách làm khoa học và chặt chẽ đó, nguồn vốn ủy thác do Hội LHPN xã quản lý đã chạm mốc ấn tượng: Hơn 93,3 tỷ đồng với 1.224 hộ vay. Toàn bộ 26/26 tổ tiết kiệm và vay vốn đều xếp loại Tốt, không để phát sinh nợ quá hạn.

Có vốn trong tay, người nữ kỹ sư Nông nghiệp ấy lại xắn quần lội ruộng cùng chị em. Chị phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi thú y, trồng trọt thâm canh cho hàng trăm học viên; hướng dẫn xây dựng 5 mô hình kinh tế mới, hỗ trợ 3 mô hình khởi nghiệp sáng tạo, tiêu biểu như dự án "Sản xuất, chế biến tinh dầu lạc" nâng tầm nông sản bản địa. Chị còn mạnh dạn đưa phong trào "Bình dân học vụ số" về cơ sở, trực tiếp mở các lớp tập huấn bán hàng nông sản qua mạng xã hội TikTok, Zalo cho các nhóm sinh kế, giúp nhiều chị em nông dân vốn quanh năm chân lấm tay bùn nay đã tự tin livestream bán hàng, đưa nông sản Diên Sanh vươn ra thị trường ngoại tỉnh.

Chung một niềm vinh dự, viết tiếp ngọn lửa truyền thống cô Ba Định

Cùng được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Thị Định - giải thưởng cao quý nhất dành cho những cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu toàn quốc, cả ba người phụ nữ đất lửa Quảng Trị không giấu nổi niềm xúc động nghẹn ngào. Họ đến từ những môi trường công tác khác nhau: chị Hường gắn trọn thanh xuân với các mô hình kinh tế và môi trường nông thôn mới; chị Vinh đem ánh sáng pháp lý và nhịp thở chuyển đổi số làm đẹp thêm phố phường đô thị; chị Kim Anh chắt chiu từng đồng vốn chính sách giúp hàng nghìn hộ nông dân thoát nghèo.

Thế nhưng, khi đứng trước biểu tượng thiêng liêng của vị nữ tướng huyền thoại - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Định, ở các chị đều bừng lên cùng một ánh mắt kiên định và một niềm tự hào sâu sắc. Chia sẻ về cảm xúc khi đón nhận giải thưởng danh giá, các chị đều xúc động khẳng định: "Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc rằng phần thưởng cao quý này không thuộc về riêng cá nhân mình. Đó là kết tinh từ mồ hôi, nước mắt và công sức của hàng nghìn hội viên cơ sở đã luôn kề vai sát cánh; là sự tin tưởng, chở che của Đảng bộ và chính quyền địa phương đã trao cho chúng tôi cơ hội được dấn thân. Tên tuổi của cô Ba Định như một ngọn đuốc soi đường, nhắc nhở chúng tôi rằng dù ở thời chiến hay thời bình, người cán bộ Hội muốn làm tròn sứ mệnh thì phải luôn giữ lấy cái tâm trong sáng, đức hy sinh và tinh thần không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào để xứng đáng với niềm tin yêu mà tổ chức Hội và chị em phụ nữ đã gửi gắm".

Khép lại những trang hồ sơ thành tích dày dặn, điều còn đọng lại sâu sắc nhất chính là ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy trong trái tim ba nữ thủ lĩnh Hội nơi tuyến đầu gian khó. Giữa những đòi hỏi khắt khe của kỷ nguyên phát triển mới - khi tổ chức Hội phải tinh gọn, linh hoạt, chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ - ba người phụ nữ ấy vẫn đang ngày đêm âm thầm cống hiến, viết tiếp bản trường ca bất khuất, trung hậu, đảm đang của "đội quân tóc dài" năm xưa, làm rạng rỡ thêm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.