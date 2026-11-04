Cán bộ Hải Phòng xuống đồng livestream cùng nông dân bán dưa hấu

Chương trình diễn ra từ 6h30 đến 8h30, được phát trực tiếp trên Facebook Anh Hai Quê và xã Kiến Hải, đồng thời tổ chức bán hàng trực tiếp, đóng gói sản phẩm cho khách hàng tại Nhà văn hóa thôn Tú Sơn.

Tham gia buổi livestream, có bà Chung Nhật Lệ, Phó Chủ tịch UBND xã Kiến Hải cùng các cán bộ xã, thôn trực tiếp giới thiệu sản phẩm, kết nối người mua và kêu gọi cộng đồng chung tay ủng hộ nông sản của bà con nông dân.

Sau gần 2 giờ phát trực tiếp, chương trình đã hỗ trợ tiêu thụ trên 6 tấn dưa hấu, với giá bán 20.000 đồng/kg. Dưa hấu có trọng lượng trung bình từ 2–3 kg/quả, những quả lớn đạt 4–5 kg, được giới thiệu với tiêu chí đảm bảo an toàn, ngon ngọt.Bên cạnh mục tiêu hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, chương trình còn dành 10% kinh phí để đóng góp vào quỹ an sinh của thôn, góp phần chăm lo các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Dưa hấu Tú Sơn được đánh giá có vị ngọt đậm, chất lượng thơm ngon. Hiện diện tích trồng dưa của xã Kiến Hải khoảng 20 ha.

Mọi người tổ chức bán hàng trực tiếp, đóng gói sản phẩm cho khách hàng tại Nhà văn hóa thôn Tú Sơn

Hoạt động truyền thông nói trên, không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ nông sản, mang lại nguồn thu cho người trồng dưa mà còn thể hiện sự đồng hành thiết thực của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp với bà con nông dân. Đồng thời, chương trình cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng mạng xã hội, hình thức livestream bán hàng trong quảng bá, kết nối thị trường và mở rộng kênh tiêu thụ nông sản địa phương.

Từ kết quả bước đầu của phiên livestream bán dưa hấu, thời gian tới, xã Kiến Hải dự kiến duy trì hoạt động livestream giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm nông sản địa phương và nghiên cứu mở rộng quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng trên địa bàn xã.