Cán bộ gần gũi, đồng hành với học viên mới

Thượng tá Tống Quang Bính, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 1, chia sẻ, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn luôn xác định, các học viên năm thứ nhất sẽ gặp nhiều khó khăn chung ảnh hưởng đến tư tưởng như: Thiếu sự quan tâm chăm sóc của người thân và gia đình; môi trường quân ngũ yêu cầu chặt chẽ về kỷ luật, nền nếp và phương pháp học tập... Chính vì vậy, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 1 lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị gắn chặt duy trì kỷ luật với chủ động gần gũi, nắm bắt tâm tư và đồng hành giúp các học viên vượt qua khó khăn, sớm hòa nhập với đơn vị.

Cán bộ, học viên Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Chính trị cùng đàn hát.

Theo đó, đội ngũ cán bộ các cấp của Tiểu đoàn chủ động bám nắm học viên ngay từ những ngày đầu đến đơn vị. Trong cuộc sống hằng ngày, đội ngũ cán bộ trực tiếp trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn học viên từ cách ăn ở, sinh hoạt đến việc lên kế hoạch sắp xếp thời gian học tập, rèn luyện và duy trì nền nếp sinh hoạt... Trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, cán bộ các cấp tranh thủ xuống từng phân đội trò chuyện và tham gia các hoạt động: Văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao... để xây dựng mối quan hệ thân tình, không khí cởi mở nhưng gắn bó giữa cán bộ và học viên. Nhờ vậy, học viên dễ dàng tâm sự những băn khoăn, vướng mắc, giúp cán bộ hiểu hơn tâm tư của từng người để kịp thời tham mưu, động viên, chia sẻ, giúp học viên vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, công tác cũng như từng bước hình thành tác phong khoa học, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện của học viên. Binh nhất Phạm Nhật Minh, học viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, chia sẻ: “Thời gian đầu, tôi còn bỡ ngỡ với nền nếp sinh hoạt và phương pháp học tập trong môi trường Quân đội. Chính sự quan tâm, động viên, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên của cán bộ các cấp khiến tôi cảm thấy yên tâm, tự tin hơn, nhanh chóng thích nghi với môi trường Quân đội, thêm động lực để phấn đấu học tập, rèn luyện thật tốt”.

Trong thời gian tới, cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, Tiểu đoàn 1 tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trong quản lý, giáo dục và đồng hành với học viên. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để các học viên từng bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.